NATO'ya girmek isteyen İsveç'ten Türkiye'yi haklı çıkaran bir skandal daha! PKK destekçisi vekil arasında kirli anlaşma!

İsveç Başbakanı Magdanela Andersson, ülkenin adalet bakanına karşı gensoru oylamasında güven oyu alabilmek için, PKK destekçisi milletvekili Amineh Kakabahev ile anlaşmaya vardı. Buna göre Kakabaveh, hükümeti yıkmak için yapılacak oylamada çekimser oy kullanmayı taahhüt etti. Hükümetin bu destek karşılığında terör örgütü YPG/PKK'ya olan desteğini sürdüreceği öğrenildi.
Parlamentoda bugün öğlen saatlerinde yapılan güvensizlik oylamasında PKK destekçisi bağımsız milletvekili Amineh Kakabahev'in çekimser kalmasıyla muhalefet 175 oya ulaşamadı ve Adalet Bakanı Morgan Johansson görevine devam etti.
ÇEKİMSER OY KARŞILIĞINDA YPG/PKK'YA DESTEĞE DEVAM SÖZÜ!
İsveç Parlamentosu'ndaki dört muhalefet partisi, 174 sandalyeyi kontrol ediyor, ancak önergenin geçmesi için bir oya daha ihtiyaçları vardı. Örgütün talimatlarıyla hareket eden PKK destekçisi Kakabahe'in hükümetle anlaşarak çekimser oy kullanmasıyla hükümet krizi sona erdi.
Kakabahev'in, bu oyu karşılığında NATO'ya üyelik sürecinde olan İsveç hükümetinden YPG/PKK terör örgütüne desteğini sürdürme taahhüdü aldığı belirtiliyor.
Kürt vekil Amineh Kakabaveh daha öncede hükümetin kurulması sürecinde kritik oya sahipti. Hükümete güven oylamasında lehte oy vererek hükümetin kurulmasında kritik rol oynamıştı.