NATO'ya girmek isteyen İsveç'ten Türkiye'yi haklı çıkaran bir skandal daha! PKK destekçisi vekil arasında kirli anlaşma!

İsveç Başbakanı Magdanela Andersson, ülkenin adalet bakanına karşı gensoru oylamasında güven oyu alabilmek için, PKK destekçisi milletvekili Amineh Kakabahev ile anlaşmaya vardı. Buna göre Kakabaveh, hükümeti yıkmak için yapılacak oylamada çekimser oy kullanmayı taahhüt etti. Hükümetin bu destek karşılığında terör örgütü YPG/PKK'ya olan desteğini sürdüreceği öğrenildi.

Parlamentoda bugün öğlen saatlerinde yapılan güvensizlik oylamasında PKK destekçisi bağımsız milletvekili Amineh Kakabahev'in çekimser kalmasıyla muhalefet 175 oya ulaşamadı ve Adalet Bakanı Morgan Johansson görevine devam etti.