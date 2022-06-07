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    • Dünya
    • 07.06.2022 17:02
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    • 07.06.2022 17:09
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    NATO'ya girmek isteyen İsveç'ten Türkiye'yi haklı çıkaran bir skandal daha! PKK destekçisi vekil arasında kirli anlaşma!

    PKK’ya desteği nedeniyle NATO’ya girme talebine Türkiye’nin karşı çıktığı İsveç yine bir skandala imza attı. Türkiye’yi haklı çıkaran İsveç hükümeti, adalet bakanı hakkında muhalefetin gensoru oylamasında çekimser oy kullanması için PKK destekçisi vekil Kakabahe'le anlaştı. Kakabahev'in, bunun karşılığında YPG/PKK'ya desteğin sürdürülmesi sözü aldığı öğrenildi.

    İsveç Başbakanı Magdanela Andersson, ülkenin adalet bakanına karşı gensoru oylamasında güven oyu alabilmek için, PKK destekçisi milletvekili Amineh Kakabahev ile anlaşmaya vardı. Buna göre Kakabaveh, hükümeti yıkmak için yapılacak oylamada çekimser oy kullanmayı taahhüt etti. Hükümetin bu destek karşılığında terör örgütü YPG/PKK'ya olan desteğini sürdüreceği öğrenildi.

    Parlamentoda bugün öğlen saatlerinde yapılan güvensizlik oylamasında PKK destekçisi bağımsız milletvekili Amineh Kakabahev'in çekimser kalmasıyla muhalefet 175 oya ulaşamadı ve Adalet Bakanı Morgan Johansson görevine devam etti.

    ÇEKİMSER OY KARŞILIĞINDA YPG/PKK'YA DESTEĞE DEVAM SÖZÜ!
    İsveç Parlamentosu'ndaki dört muhalefet partisi, 174 sandalyeyi kontrol ediyor, ancak önergenin geçmesi için bir oya daha ihtiyaçları vardı. Örgütün talimatlarıyla hareket eden PKK destekçisi Kakabahe'in hükümetle anlaşarak çekimser oy kullanmasıyla hükümet krizi sona erdi.

    Kakabahev'in, bu oyu karşılığında NATO'ya üyelik sürecinde olan İsveç hükümetinden YPG/PKK terör örgütüne desteğini sürdürme taahhüdü aldığı belirtiliyor.

    Kürt vekil Amineh Kakabaveh daha öncede hükümetin kurulması sürecinde kritik oya sahipti. Hükümete güven oylamasında lehte oy vererek hükümetin kurulmasında kritik rol oynamıştı.

        ADALET BAKANI HAKKINDAKİ GENSORU ÖNERGESİ
        Kamuoyunda, "İsveç'in çıkarları mı önemli, yoksa örgütlerin çıkarları mı?" şeklinde sorularla karşılaşan Kakabaveh'in İsveç Meclisini tıkaması sosyal medyada da büyük eleştirilere neden oldu.

        Meclisteki sağ partiler, çetelerin son yıllarda artan silahlı çatışmalarının önlenememesi nedeniyle 2 Haziran'da Adalet ve İçişleri Bakanı Johansson hakkında gensoru önergesi vermişti.

        Başbakan Andersson, Johansson hakkında verilen gensoru Mecliste kabul edilirse, hükümet olarak istifa edeceklerini açıklamıştı.
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        Haberler Dünya NATO'ya girmek isteyen İsveç'ten Türkiye'yi haklı çıkaran bir skandal daha! PKK destekçisi vekil arasında kirli anlaşma!
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