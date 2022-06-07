İsveç'te terör destekçisi bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh hükümete parmak sallıyor!

Terör örgütü YPG/PKK destekçisi bağımsız Milletvekili Amineh Kakabaveh, gelecek hafta yapılacak bütçe görüşmelerinde hükümetin aleyhinde oy kullanacağı şantajında bulundu.
Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson hakkında bugün Mecliste ele alınan gensoru önergesinde son anda hükümetten yana tavır koyan Kakabaveh, Expressen gazetesine yaptığı açıklamada, gelecek hafta yapılacak bütçe görüşmelerinde hükümetin aleyhinde oy kullanabileceği şantajında bulundu.
Sosyal Demokrat Partisi'nin kendisiyle birkaç günde YPG/PKK için görüşme yapmasını isteyen Kakabaveh, aksi taktirde hükümetten desteğini çekeceğini, bütçe görüşmelerinde aleyhte oy kullanacağını söyledi.