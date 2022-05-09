Almanya'da artan doğalgaz fiyatları kriz yarattı! Bild: Alman emekliler soğuk ayları Türkiye'de geçirmeli

"ALMANYA'YI KIŞIN ÇOK FAZLA İNSAN TERK EDERSE..."

Pinkwart, "Almanya'yı kışın çok fazla insan terk ederse, bu satın alma gücüne mal olabilir." uyarısında bulundu.

"Teklif; rekor borç, özel fonlar ve enflasyonla ilgili ek harcamalara ilave olarak en az 10 milyar euroya mal olur" diyen Almanya Hristiyan Demokrat Birliği'nden Jana Schimke, bunun "ölçülebilir" olmadığını sözlerine ekledi.

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Rusya'dan fosil yakıt alımını azaltma ve enerji tedariklerini çeşitlendirme noktasında çaba harcadıklarını söylemişti.