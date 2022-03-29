Dr. Berat Albayrak 'Burası Çok Önemli' kitabında kaleme almıştı! İngilizler yazdı: Avrupa'nın tek gaz seçeneği Türkiye

Buradaki doğalgazın önce Türkiye'ye, oradan da "Rusya'dan uzaklaşmak isteyen Avrupa'ya" aktarılması planlanıyor. Avrupa Birliği, geçen yıl tüketiminin yaklaşık yüzde 40'ını karşılayan 155 milyar metreküp gazı Rusya'dan ithal etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçen hafta yaptığı açıklamada, İsrail ile doğalgaz alanındaki iş birliğinin bu ülkeyle ilişkiler konusunda atılabilecek en önemli adımlardan biri olduğuna dikkat çektiği hatırlatıldı.

Türkiye ve İsrail'in diplomatik ilişkileri geliştirme yönünde adımlar attığı bir dönemde enerji ortaklığının kilit role sahip olabileceğinin altı çizildi. Bir diğer Türk yetkili, "İsrail ile yakın zamanda bir yakınlaşma oldu ve Avrupa'ya aktarılacak doğalgazın Türkiye'den geçmesini istiyoruz. İsrail buna olumlu bakıyor. Bazı görüşmeler yapıldı. Bunu gerçekleştirecek bir irade var." dedi.

"TÜRKİYE BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR"

İsrail gaz sektöründen üst düzey bir yetkili de "Türkiye, hem iç tüketimi hem de Avrupa'nın güneyindeki ülkelere açılan bir kanal olması nedeniyle büyük ilgi görüyor." diye konuştu.