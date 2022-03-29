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    • Dünya
    • 29.03.2022 09:50
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    • 29.03.2022 09:50
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    Dr. Berat Albayrak 'Burası Çok Önemli' kitabında kaleme almıştı! İngilizler yazdı: Avrupa'nın tek gaz seçeneği Türkiye

    Dr. Berat Albayrak'ın 'Burası Çok Önemli' kitabında anlattığı “Avrupa’nın ve bölgenin enerji arz güvenliği Türkiye’den başlar.” tezinin ne kadar doğru olduğu bir kez daha günyüzüne çıktı. İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberinde İsrail gazının Avrupa'ya taşınmasında en uygun rotanın Türkiye olduğu kaleme alındı. Avrupa'nın Rus enerji kaynaklarına alternatifler aradığı bir dönemde perde arkasında Türkiye-İsrail doğalgaz boru hattı projesinin masaya yatırıldığı konuşuluyor. Dr. Berat Albayrak, kitabında "Türkiye, Doğu ve Batı arasında doğal bir enerji köprüsüdür. Diğer ülkeler kısa ve orta vadede farklı alternatifler ve farklı denklemler üzerinde çalışsa da dönüp gelecekleri noktanın burası olduğunu çok net bir biçimde biliyorlar." ifadelerine yer vermişti...

    İngilizler yazdı: Avrupa’nın tek gaz seçeneği Türkiye

    Rus gazına alternatif arayan Avrupa için Türkiye ile İsrail arasında oluşturulması planlanan boru hattı öne çıkıyor. Tarafların önümüzdeki aylarda somut kararlar alabileceği belirtildi.

    İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre, İsrail gazının Avrupa'ya taşınmasında en uygun rotanın Türkiye olduğuna dair görüşler, son günlerde yüksek sesle dile getiriliyor.

    TÜRKİYE TEK ROTA

    Avrupa'nın Rus enerji kaynaklarına alternatifler aradığı bir dönemde perde arkasında Türkiye-İsrail doğalgaz boru hattı projesinin masaya yatırıldığı konuşuluyor. İlk olarak ortaya atılan fikrin, Türkiye'den İsrail'in en büyük açık deniz doğalgaz sahası olan Leviathan'a denizaltı boru hattı inşa etmek olduğu belirtildi.

        Buradaki doğalgazın önce Türkiye'ye, oradan da "Rusya'dan uzaklaşmak isteyen Avrupa'ya" aktarılması planlanıyor. Avrupa Birliği, geçen yıl tüketiminin yaklaşık yüzde 40'ını karşılayan 155 milyar metreküp gazı Rusya'dan ithal etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçen hafta yaptığı açıklamada, İsrail ile doğalgaz alanındaki iş birliğinin bu ülkeyle ilişkiler konusunda atılabilecek en önemli adımlardan biri olduğuna dikkat çektiği hatırlatıldı.

        Türkiye ve İsrail'in diplomatik ilişkileri geliştirme yönünde adımlar attığı bir dönemde enerji ortaklığının kilit role sahip olabileceğinin altı çizildi. Bir diğer Türk yetkili, "İsrail ile yakın zamanda bir yakınlaşma oldu ve Avrupa'ya aktarılacak doğalgazın Türkiye'den geçmesini istiyoruz. İsrail buna olumlu bakıyor. Bazı görüşmeler yapıldı. Bunu gerçekleştirecek bir irade var." dedi.

        "TÜRKİYE BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR"

        İsrail gaz sektöründen üst düzey bir yetkili de "Türkiye, hem iç tüketimi hem de Avrupa'nın güneyindeki ülkelere açılan bir kanal olması nedeniyle büyük ilgi görüyor." diye konuştu.

        BERAT ALBAYRAK VURGULAMIŞTI: TÜRKİYESİZ OLMAZ!
        'Burası Çok Önemli' Kitabında Türkiye'nin Doğu ve Batı arasında doğal bir enerji köprüsünü olduğuna dikkat çeken Albayrak, "Doğu Akdeniz'de İsrail tarafından keşfedilen doğal gazın, "Türkiye'siz" taşınması fikrinin başarıya ulaşmasının imkansıza yakın olduğunu dönemimizde defaatle dile getirdik." ifadelerini kullandı.

        Albayrak kitabında şu ifadelere yer verdi:

        Enerji diplomasisi konusunda ülkemizin jeopolitik konumu ile ilgili hep şu tezi savunduk: "Avrupa'nın ve bölgenin enerji arz güvenliği Türkiye'den başlar." Türkiye yalnızca bir coğrafi bölge değil, aynı zamanda Doğu ve Batı'yı birbirine bağlamanın ötesinde çok daha büyük bir misyona ve vizyona sahip. Türkiye, bölgedeki siyasi istikrarın da temel unsurudur. Dolayısıyla, diğer her konuda olduğu gibi enerji konusunda da ülkemizi dışarıda tutmaya çalışan, ülkemize yan roller biçen hiçbir denklem ve paradigma hem siyasi açıdan hem de ticari açıdan uzun vadede hayatta kalma şansına sahip değildir. Türkiye, Doğu ve Batı arasında doğal bir enerji köprüsüdür. Diğer ülkeler kısa ve orta vadede farklı alternatifler ve farklı denklemler üzerinde çalışsa da dönüp gelecekleri noktanın burası olduğunu çok net bir biçimde biliyorlar.

        Bakanlığımız döneminde enerji ticareti açısından en güncel ve önemli görülen konu Doğu Akdeniz'de İsrail tarafından keşfedilen doğalgazın Avrupa'ya taşınmasıydı. İki ülke arasındaki ilişkilerin durumu ve Rum kesiminin tutumu nedeniyle bu gazın Avrupa'ya taşınması için "Türkiye'siz" rotalar çalışılsa da, bu kapsamda toplantılar anlaşmalar yapılsa da, farklı rotalar üzerinden Doğu Akdeniz doğalgazının Avrupa'ya taşınması fikrinin başarıya ulaşmasının imkansıza yakın olduğunu dönemimizde defaatle dile getirdik.
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