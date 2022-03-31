Türkiye Rus gazına alternatif hat olur mu? Bakan Çavuşoğlu, Berat Albayrak dönemindeki kritik hamleye dikkat çekti: Türkiye önemli bir noktaya gelecek







TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR NOKTAYA GELECEK

Bu bölgedeki gazın da yine Türkiye'deki boru hatlarına bağlanması gaz ve petrol boru hatlarına bağlanması ve buradan Avrupa'ya gitmesi önemli. Tabi Moldova gibi, Ukrayna gibi ülkelerinde bu konuda ciddi arayışları var. Sonuçta çok kısa bir süre içerisinde bunun ikamesi zor. Bizim mesela dışarıya bağımlılığımız azalıyor. Rusya'ya gaz konusunda bağımlılığımız yüzde 50'nin üzerindeydi. Şu anda bağımlılığımız yüzde 40'ın altına düştü. Bir taraftan alternatifler. Diğer taraftan yenilenebilir enerjiye yaptığımız yatırımlar. Güneş, aynı zamanda rüzgar. Bundan sonraki süreçte de yine bu yatırımlarımızı arttıracağız. Tabi bir de Sakarya gaz sahamız var. 2023 hedefimiz. Onun da Türkiye'ye getirilmesiyle birlikte Türkiye önemli bir noktaya gelecek.



BERAT ALBAYRAK VURGULAMIŞTI: TÜRKİYESİZ OLMAZ!

'Burası Çok Önemli' kitabında Türkiye'nin Doğu ve Batı arasında doğal bir enerji köprüsü olduğuna dikkat çeken Albayrak, "Doğu Akdeniz'de İsrail tarafından keşfedilen doğalgazın, "Türkiye'siz" taşınması fikrinin başarıya ulaşmasının imkansıza yakın olduğunu dönemimizde defaatle dile getirdik." ifadelerini kullandı.

Albayrak kitabında şu ifadelere yer verdi:

Enerji diplomasisi konusunda ülkemizin jeopolitik konumu ile ilgili hep şu tezi savunduk: "Avrupa'nın ve bölgenin enerji arz güvenliği Türkiye'den başlar." Türkiye yalnızca bir coğrafi bölge değil, aynı zamanda Doğu ve Batı'yı birbirine bağlamanın ötesinde çok daha büyük bir misyona ve vizyona sahip. Türkiye, bölgedeki siyasi istikrarın da temel unsurudur. Dolayısıyla, diğer her konuda olduğu gibi enerji konusunda da ülkemizi dışarıda tutmaya çalışan, ülkemize yan roller biçen hiçbir denklem ve paradigma hem siyasi açıdan hem de ticari açıdan uzun vadede hayatta kalma şansına sahip değildir. Türkiye, Doğu ve Batı arasında doğal bir enerji köprüsüdür. Diğer ülkeler kısa ve orta vadede farklı alternatifler ve farklı denklemler üzerinde çalışsa da dönüp gelecekleri noktanın burası olduğunu çok net bir biçimde biliyorlar.



Bakanlığımız döneminde enerji ticareti açısından en güncel ve önemli görülen konu Doğu Akdeniz'de İsrail tarafından keşfedilen doğalgazın Avrupa'ya taşınmasıydı. İki ülke arasındaki ilişkilerin durumu ve Rum kesiminin tutumu nedeniyle bu gazın Avrupa'ya taşınması için "Türkiye'siz" rotalar çalışılsa da, bu kapsamda toplantılar anlaşmalar yapılsa da, farklı rotalar üzerinden Doğu Akdeniz doğalgazının Avrupa'ya taşınması fikrinin başarıya ulaşmasının imkansıza yakın olduğunu dönemimizde defaatle dile getirdik.