ABD'den Yunanistan'da şok etkisi yaratacak EastMed açıklaması: "Zaman ve para harcamak gereksiz"

"RUSYA, GÜVENİLMEZ VE GAYRİ AHLAKİ"

Doğu Akdeniz'in Kuzey Avrupa için bir enerji dinamosu görevi üstlenebileceğini kaydeden Nuland, "Tüm bölgenin enerjiye ihtiyacı var. Rusya'dan (farklı enerji tedarikçilerine) bu geçişi ne kadar çabuk yapmamız gerektiğini görüyorsunuz. Çünkü onlar (Rusya), bizim için güvenilmez bir tedarikçi ve gayriahlaki bir partnerdir." görüşünü dile getirdi.