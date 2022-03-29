Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den müzakere açıklaması: Olumlu sinyaller var ama...

Rusya ve Ukrayna heyetleri İstanbul'da müzakere masasına oturdu. Dünyanın gündemini sallayan gelişme sonrası bir açıklama da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den geldi. Zelenskiy, "Olumlu sinyaller var ama bu sinyaller bomba seslerini bastırmaz" ifadelerini kullandı.
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RUS VE UKRAYNA HEYETLERİ İSTANBUL'DA GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde başlayan toplantıya, sabah ilk olarak Ukrayna, ardından Rusya heyeti geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasını yapmak üzere geldiği Çalışma Ofisi'ndeki toplantı, konuşmanın ardından başladı.
Toplantı, Rusya ve Ukrayna taraflarının hem heyet başkanları hem de heyetler arası görüşmelerinin ardından sona erdi.
Görüşmelere Rus iş insani Roman Abramoviç de katıldı. Rusya ve Ukrayna'da arabuluculuk çalışmaları yürüten Abramoviç, ay başında Moskova ve Lviv'de temaslarda bulunmuştu.
ABD basınında çıkan haberlerde, Amerikan yönetiminin, arabuluculuk çalışmaları nedeniyle Abramoviç'i yaptırım uygulanan "Rus oligarklar" arasına almadığına yer verilmişti.
"KİLİT KONU, ULUSLARARASI GÜVENLİK GARANTİLERİ KONUSUNDA ANLAŞMA"
Toplantı devam ederken Ukrayna basınına açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, "Kilit konu, Ukrayna için uluslararası güvenlik garantileri konusunda bir anlaşmanın sağlanmasıdır. Ancak böyle bir anlaşma ile savaşı Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu şekilde sonlandırabiliriz." dedi.