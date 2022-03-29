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    • Dünya
    • 29.03.2022 23:10
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    • 29.03.2022 23:13
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    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den müzakere açıklaması: Olumlu sinyaller var ama...

    Rusya ve Ukrayna heyetleri İstanbul'da müzakere masasına oturdu. Dünyanın gündemini sallayan gelişme sonrası bir açıklama da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den geldi. Zelenskiy, "Olumlu sinyaller var ama bu sinyaller bomba seslerini bastırmaz" ifadelerini kullandı.

    Zelenskiy’den ’müzakere’ çıkışı

    Rusya ve Ukrayna heyetleri İstanbul'da müzakere masasına oturdu. Dünyanın gündemini sallayan gelişme sonrası bir açıklama da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den geldi. Zelenskiy, "Olumlu sinyaller var ama bu sinyaller bomba seslerini bastırmaz" ifadelerini kullandı.

    Detaylar gelecek...

    RUS VE UKRAYNA HEYETLERİ İSTANBUL'DA GÖRÜŞTÜ
    Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde başlayan toplantıya, sabah ilk olarak Ukrayna, ardından Rusya heyeti geldi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasını yapmak üzere geldiği Çalışma Ofisi'ndeki toplantı, konuşmanın ardından başladı.

    Toplantı, Rusya ve Ukrayna taraflarının hem heyet başkanları hem de heyetler arası görüşmelerinin ardından sona erdi.

    Görüşmelere Rus iş insani Roman Abramoviç de katıldı. Rusya ve Ukrayna'da arabuluculuk çalışmaları yürüten Abramoviç, ay başında Moskova ve Lviv'de temaslarda bulunmuştu.

    ABD basınında çıkan haberlerde, Amerikan yönetiminin, arabuluculuk çalışmaları nedeniyle Abramoviç'i yaptırım uygulanan "Rus oligarklar" arasına almadığına yer verilmişti.

    "KİLİT KONU, ULUSLARARASI GÜVENLİK GARANTİLERİ KONUSUNDA ANLAŞMA"
    Toplantı devam ederken Ukrayna basınına açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, "Kilit konu, Ukrayna için uluslararası güvenlik garantileri konusunda bir anlaşmanın sağlanmasıdır. Ancak böyle bir anlaşma ile savaşı Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu şekilde sonlandırabiliriz." dedi.

        Podolyak, müzakerelerin bir gündeminin de birikmiş tüm insani sorunların çözülebilmesi için ateşkesin sağlanması olduğunu vurgulayarak savaş kurallarının ihlalinin artmasının da önemli bir sorun olduğunu kaydetti.

        Toplantıda savaş esirlerine muamele konusunun da gündeme geldiğini belirten Podolyak, "Her iki taraf da savaş kurallarına uymalı. Her ihlal vakası ilgili makamca ayrıntılı şekilde araştırılacak ve uygun yasal sonuçları olacaktır." diye konuştu.

        PUTİN'İN MÜŞAVİRİ MEDİNSKİY: ESİR RUS ASKERLERE ZORBALIK YAPANLARI CEZALANDIRMA SÖZÜ VERİLDİ
        Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy de toplantı sürerken gazetecilere yaptığı açıklamada, esir alınan Rus askerlerinin bacaklarından silahla vurulmasının gündeme geldiğini aktardı.

        Medinskiy, "Rus askerlerine zorbalık yapanların video kayıtlarını protesto ettiğimizi söyleyebilirim. Bu protesto Ukrayna tarafı tarafından kabul edildi. Bu savaş suçlarına izin verenlerin yakalanmaları halinde en ağır önlemleri alacaklarına söz verdiler." ifadesini kullandı.

        RUS HEYET: GÖRÜŞMELER YAPICI GEÇTİ
        Toplantının sona ermesinin ardından da açıklama yapan Rus heyeti, Ukrayna tarafıyla İstanbul'da yaptıkları görüşmelerin yapıcı geçtiğini belirtti.

        Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Fomin, Kiev ve Çernigiv yönlerinde askeri eylemlerini azaltmaya karar verdiklerini söyledi.

        Ukraynalı müzakereci Arakhamia: 8 ülkeyi garantör olarak görmek istiyoruz

        Ukraynalı müzakereci Arakhamia da görüşmelerin ardından, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülkeyi garantör ülke olarak görmek istediklerini söyledi.
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        Haberler Dünya Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den müzakere açıklaması: Olumlu sinyaller var ama...
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