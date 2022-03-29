Barış için yoğun diplomasi gerçekleştiren Başkan Erdoğan Rusya ve Ukrayna heyetleri tarafından ayakta alkışlandı

Barışı tesis etme yolundaki gayretlere katkı sağlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirten Erdoğan, "Toplantılarınız ve yapacağınız görüşmelerin şimdiden ülkeleriniz, bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Liderlerinizin talimatları doğrultusunda yürüttüğünüz müzakere süreci barışa dair ümitleri yeşertmiş, tüm dünyayı heyecanlandırmıştır. Görüşmeleri bu çerçevede canı gönülden destekliyoruz.

Ülkeleriniz adına büyük gayret gösterdiniz. Göstermeye de devam ediyorsunuz. Bu nedenle sizleri şahsım, milletim adına ayrıca tebrik ediyorum. 5'inci haftasına giren çatışmalar dostunuz ve komşunuz olarak bizleri gerçekten derinden üzüyor" ifadelerini kullandı.