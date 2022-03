Dünyanın gözü İstanbul'da! Rusya ve Ukrayna arasında barışa yeşil ışık: Bazı maddelerde uzlaştık

Başkan Erdoğan, "Tüm uluslararası platformlarda iki tarafın (Ruysa-Ukrayna) da hakkını, hukukunu, hassasiyetlerini koruyan kollayan gözeten, adilane bir yaklaşım sergiledik. Adil bir barışın kaybedeni olmayacağına inanıyoruz. Çatışmanın uzaması hiç kimsenin yararına değildir." dedi.

DÜNYA SİZLERDEN GELECEK HAYIRLI VE MÜJDELİ HABERLERİ BEKLİYOR



Trajediyi durdurmanın tarafların ellerinde olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Ölen her insan, yıkılan her bina, refah yolunda harcanması gerekirken havaya savrulan toprağa gömülen her kaynak ortak geleceğimizden kopartılan bir değerdir. Bu trajediyi durdurmak tarafların elindedir. Bir an önce ateşkesin ve barışın sağlanması her kesin faydasına olacaktır. Artık görüşmelerden somut sonuçların alınması gereken bir döneme girdiğimizi düşünüyoruz. Gelinen aşama itibarıyla heyet üyeleri olarak sizler tarihi bir sorumluluk üstlendiniz. Tüm dünya sizlerden gelecek hayırlı ve müjdeli haberleri bekliyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, konuşmasının ardından çalışma ofisinden ayrılırken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu müzakere masasındaki heyetlere eşlik etti.