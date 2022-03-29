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    • 29.03.2022 15:18
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    Dünyanın gözü İstanbul'da! Rusya ve Ukrayna arasında barışa yeşil ışık: Bazı maddelerde uzlaştık

    Son dakika haberi! Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki Rusya ve Ukrayna müzakereleri sona erdi. Heyet başkanlarının görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmeye gerçekleştirildi. Gelen bilgilere göre toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. İstanbul'da Rus heyetiyle görüşmelere katılan Ukraynalı müzakereci Arakhamia, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülkeyi garantör ülke olarak görmek istediklerini söyledi. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Diyalog için Kiev ve Çernihiv çevresinde operasyon duracak." denildi. Rus heyeti ise yaptığı açıklamada, "Bazı maddelerde uzlaşabildik, detayları konuşacağız." ifadelerini kullandı. Müzakereler öncesi heyetlere seslenen Başkan Erdoğan, "Gelinen aşama itibarıyla heyet üyeleri olarak sizler tarihi bir sorumluluk üstlendiniz. Tüm dünya sizlerden gelecek hayırlı ve müjdeli haberleri bekliyor." dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Dünyanın gözü İstanbul’da!

    Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin İstanbul'da bir araya geldiği toplantı tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde yapılan toplantı, Rusya ve Ukrayna taraflarının hem heyet başkanları hem de heyetler arası görüşmelerinin ardından sona erdi.

    Ukrayna tarafının görüşmelerin içeriğine dair basına bilgi vermesi bekleniyor. Erdoğan'ın taraflarla temasları sonucunda, daha önce Belarus'ta bir araya gelen heyetlerin, bir sonraki görüşmesini İstanbul'da yapmasına karar verilmişti.

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    TÜRKİYE'Yİ GARANTÖR ÜLKE OLARAK GÖRMEK İSTİYORUZ
    Ukraynalı müzakere heyeti görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Türkiye dahil birçok ülkeyi garantör olarak istiyoruz. Rusya ile güvenlik garantileri konusunda anlaşmak mümkün olmadı. Tabi ki işin hukuki boyutunu başka bir arakdaşımız paylaşacak. Savaşı sona erdirmek için Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve geleceğini sağlamak için önemlidir. Bunlar Ukrayna'nın güvenliğini garanti edecek. Bunun NATO'nun 5. maddesine benzer olmasını istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

    Ukraynalı müzakere heyetinin temsilcileri sözlerine şöyle devam etti:

    "Gerçekten şunu çok iyi anlamamız gerekiyor. Öcelikli olarak bir referandum gerçekleştirilmesi gerekecek. Vatandaşlar önce sesini duyuracak. Sonra garantör ülkelerin parlamentoda onaylanması gerekecek. Müzakareler sürereken askeri güç kullanılmaması konusunda da ayrı bir müzakere gerekecekttir. Tabi ki burada tıkanık konular büyük ölçüde çözülmemiş görünüyor. Manipülasyonlara izin verilmemesi lazım. Sosyal medyada dezenformasyon görüyoruz. Bunun geçerli bir döküman olabilmesi için öncelikle anlşamaya varılması gerekiyor. Çünkü Viyana Sözleşmesi'ne hepimiz tarafımız. Bunun gerçekleştirilebilmesi için de çeşitli mekanizmaların harekete geçirilmesi gerekecek. Olası bir anlaşma olursa, Rusya'ya bunu ileteceğiz. Anlaşma olursa garantör ülkeler tarafından imzalanacak.

    Garantör ülkeler bunu imzalayacak olursa Rusya'ya ile yapılacak olan anlaşmada taraf olacaklar demektir. Bu durum işgal altındaki bölgelerde askeri güç kullanılmasını içermeyecek. NATO'ya girmeyeceğiz ama AB'ye girmemiz engellenemez."

    RUS HEYETİNDEN AÇIKLAMA
    Rusya heyeti, Rusya-Ukrayna müzakere heyetlerinin toplantısına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde açıklama yaptı.



    Rus heyetinin açıklaması şu şekikde:

    Bazı maddelerde uzlaşabildik, detayları konuşacağız. Uzlaşılan konuları dışişleri bakanlıkları detaylandıracak. Ukrayna'nın önerilerini Putin'e ileteceğiz.

    PUTİN-ZELENSKİY GÖRÜŞMESİ OLACAK MI?
    Putin-Zelenskiy zirvesi dışişleri bakanları anlaşırsa mümkün.

    KİEV VE ÇERNİHİV'DE OPERASYON DURACAK
    Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Diyalog için Kiev ve Çernigov yönlerindeki askeri faaliyetleri azaltma kararı alındı." denildi.



        BAŞ BAŞA GÖRÜŞME 1 SAAT 20 DAKİKA
        İstanbul'da heyetler arasındaki müzakereler öncesinde, Rusya heyetinin başındaki Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy ile Ukrayna heyetinin üyesi David Arahamiya ayrı bir başbaşa görüşme gerçekleştirdi. Heyet başkanlarının baş başa görüşmesinin 1 saat 20 dakika sürdüğü bildirildi.

        İLK GÜN GÖRÜŞMELERİ SONA ERDİ
        Heyet başkanlarının görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki Rusya ve Ukrayna müzakereleri sona erdi. Gelen bilgilere göre toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. İstanbul'daki müzakerelerin yarın da devam etmesi planlanıyor.

        KREMLİN'DEN ABRAMOVİÇ AÇIKLAMASI
        Abramoviç'in görüşmelere katılmasıyla ilgili Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov'dan açıklama geldi.

        Rus oligark Abramoviç'in müzakerelere katılımının Ukrayna tarafından da onaylandığını belirten Peskov, "Abramoviç, Ukrayna ile belirli temasların sağlanmasında yer alıyor, ancak Rus heyetinin resmi bir üyesi değil. İstanbul'daki müzakerelerin sonuç vaat edip etmediğini bugün ya da yarın anlarız" dedi.

        Kremlin sözcüsü, Ukraynalı mültecilerin Rusya'ya zorla götürüldüğü yönündeki açıklamaları yalanladı.

        Putin ile Biden arasında yeni bir zirve olasılığını da değerlendiren Peskov, "Ne olursa olsun Rusya ile ABD arasında diyalog gerekli. Fakat Biden'ın Putin'e yönelik kişisel aşağılamalarından sonra iki isim arasındaki ilişkilerin etkilenmemesi mümkün değil" dedi.

        UKRAYNA CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA
        Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi başkanı Mykhailo Podolyak "Birkaç önemli konuda yoğun istişareler sürüyor. Kilit nokta, Ukrayna için uluslararası güvenlik garantileri konusunda anlaşma. Ve ancak bu anlaşmayla, Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu şekilde savaşı sona erdirebiliriz" dedi.

        MÜZAKERE BAŞLIKLARI NELER?
        Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelerde ele alınan başlıklar şu şekilde:

        1) TOPRAK

        Müzakerelerdeki en zorlu başlık. Donbas yani ülkenin doğusunda Donetsk ve Luhansk'tan oluşan bölgedeki, Rusya destekli ayrılıkçılar iki yerde de bağımsız Cumhuriyet ilan etti, Rusya tanıdı. Moskova geçen hafta Donetsk'in yüzde 54'ünü, Luhansk'ın yüzde 93'ünü ele geçirdiğini ilan etti. Zelenski önceki gece Donbas'ta çözüm istediğini söyledi.

        2) TARAFSIZLIK

        Ukrayna'nın tarafsızlığı, Rusya'nın taleplerinin başında geliyor. Moskova, savaş öncesi Ukrayna'nın hiçbir zaman NATO'ya üye olmayacağına dair yazılı güvence istiyordu. Rusya, saldırının amaçlarından birini de Ukrayna'nın silahsızlandırılması olarak ilan etti. Ukraynalı yetkililer, son bir ayda ülkenin NATO'ya üye olmayacağını dile getirdi. Zelenski de önceki gece tarafsızlık konusunda müzakereye hazır olduğunu ilan etti.

        3) RUSLARIN HAKLARI

        Rusya'nın doğusunda Rusça konuşan bir nüfus bulunuyor. Ukrayna 2019'da çıkardığı yasayla Ukrayna dilini zorunlu hale getirmişti.Memur, asker, doktor ve öğretmen olmak için Ukraynaca konuşmak gerekiyor. Ancak, Rusça'nın statüsü Moskova'ın talepleri arasında bulunuyor. Zelenski bu başlığın müzakerelerde konuşulduğunu açıkladı.

        4) "NAZİLERDEN ARINDIRMA"

        Ruslar, "Azak Tugayı" gibi aşırı sağcı grupların Rusça konuşan halka "soykırım" yaptığını iddia ediyor. Ukrayna ise iddiaları kesin bir dille reddediyor. Bununla birlikte, "Nazilerden arındırma" Rusların ortaya attığı bir kavram ve "silahsızlanma" başlığıyla birlikte anılıyor.

        Öte yandan, Ruslar başta Zelenski hükümetinin değişmesinden bahsediyordu. Şimdilerde Ukrayna'nın kendi ordusuna sahip olabileceğinden ancak Batılı ülkelerin silahlarına ve üslerine ev sahipliği yapmamasından söz ediliyor.



        ÇATIŞMANIN UZAMASI HİÇ KİMSENİN YARARINA DEĞİLDİR
        Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki müzakereler öncesi açıklamalarda bulundu.

            Başkan Erdoğan, "Tüm uluslararası platformlarda iki tarafın (Ruysa-Ukrayna) da hakkını, hukukunu, hassasiyetlerini koruyan kollayan gözeten, adilane bir yaklaşım sergiledik. Adil bir barışın kaybedeni olmayacağına inanıyoruz. Çatışmanın uzaması hiç kimsenin yararına değildir." dedi.

            DÜNYA SİZLERDEN GELECEK HAYIRLI VE MÜJDELİ HABERLERİ BEKLİYOR


            Trajediyi durdurmanın tarafların ellerinde olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Ölen her insan, yıkılan her bina, refah yolunda harcanması gerekirken havaya savrulan toprağa gömülen her kaynak ortak geleceğimizden kopartılan bir değerdir. Bu trajediyi durdurmak tarafların elindedir. Bir an önce ateşkesin ve barışın sağlanması her kesin faydasına olacaktır. Artık görüşmelerden somut sonuçların alınması gereken bir döneme girdiğimizi düşünüyoruz. Gelinen aşama itibarıyla heyet üyeleri olarak sizler tarihi bir sorumluluk üstlendiniz. Tüm dünya sizlerden gelecek hayırlı ve müjdeli haberleri bekliyor." ifadelerini kullandı.

            Erdoğan, konuşmasının ardından çalışma ofisinden ayrılırken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu müzakere masasındaki heyetlere eşlik etti.

            Rusya-Ukrayna müzakerelerine katılacak olan iki ülkenin heyetleri görüşmelerin yapılacağı Dolmahçe'deki Çalışma Ofisi'ne geldi.



            Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta birinci ay geride kalırken, bir yandan da barış süreci müzakereler devam ediyor. Bu çerçevede iki ülke heyetleri İstanbul'da bir araya geldi.

                Kaldıkları otellerden çıkan Rus ve Ukrayna heyetleri görüşmelerin yapılacağı Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'ne geldi. Müzakereler iki gün süreceği bildirildi.

                Rusya Heyeti konakladığı otelden saat 09.15'de çıkarak Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne hareket etti. Geniş güvenlik önlemleri altında hareket eden heyete havadan polis helikopteri eşlik etti.


                Görüşmelere Rus iş insani Roman Abramoviç de katılıyor. Rusya ve Ukrayna'da arabuluculuk çalışmaları yürüten Abramoviç, ay başında Moskova ve Lviv'de temaslarda bulunmuştu.

                ABD basınında çıkan haberlerde, Amerikan yönetiminin, arabuluculuk çalışmaları nedeniyle Abramoviç'i yaptırım uygulanan "Rus oligarklar" arasına almadığına yer verilmişti.

                Wall Street Journal gazetesi, Abramoviç ve Ukraynalı müzakerecilerin ay başında Kiev'de yaptıkları bir toplantı sonrası zehirlenme belirtileri gösterdiğini öne sürmüş ancak Ukraynalı yetkililer spekülasyonlara aldırış edilmemesi gerektiği uyarısında bulunup heyetin olağan şekilde çalışmalarına devam ettiğini bildirmişti.



                    ERDOĞAN DOLMABAHÇE'YE GELDİ
                    Başkan Erdoğan kritik müzakere öncesi heyetlerle görüşmek için Dolmabahçe'ye geldi.

                    Rusya ile Ukrayna arasında müzakerenin yapılacağı Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi önünde hareketlilik yaşanıyor.

                    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptıkları telefon görüşmesinde, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kalmıştı.

                        Çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

                        DÜNYA BASINI DOLMABAHÇE'YE AKIN ETTİ


                        Toplantıya yerli ve yabancı basın mensupları ilgi gösterdi. Görüşmeleri çok sayıda yabancı gazeteci de takip ediyor.

                        KABİNE SONRASI AÇIKLADI: İSTİKAMET OLUMLU
                        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Beştepe'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Yaklaşık 3,5 saat süren toplantının öncelikli gündemi yine Ukrayna oldu.

                        Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklama yaptı. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

                        "MÜZEKERE ÖNCESİ HEYETLER İLE GÖRÜŞECEĞİZ"
                        Barış müzakerelerini yürüten Rusya ve Ukrayna heyetleri İstanbul'da tekrar bir araya gelecek. Toplantı öncesinde Ukrayna ve Rus heyetleri ile görüşeceğiz. Krizin anlaşma ve diyalog yoluyla çözülmesi için en çok çabayı gösteren ülkeyiz. Sayın Putin ve Zelenskiy ile sürdürdüğümüz telefon trafiğinin olumlu istikamette seyrettiğini söyleyebilirim.

                            "GÖNÜL KÖPRÜLERİNİ DAHA DA SAĞLAMLAŞTIRACAĞIZ"
                            Ülkemizi savaşın tarafı yapmak için var güçleriyle çalışanların bizim kurduğumuz barış köprüsünü yürekleri daralarak izlediğini biliyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını engellemeyi başaramayacaksınız. 2023'e kadar gece gündüz çalışarak güçlü taraflarımızı tahkim, zayıf taraflarımızı takviye ederek milletimizle aramızdaki gönül köprülerini daha da sağlamlaştıracağız.



                            'GARANTÖR TÜRKİYE'
                            İstanbul görüşmelerinden önce Ukrayna ve Rusya tarafından karşılıklı olumlu açıklamalar geldi. Ukrayna, Rusya'nın işgalini bitirecek olası anlaşmada Türkiye'nin güvenlik garantisi sağlayabilecek ülkeler arasında olduğunu açıkladı. Ukrayna lideri Volodimir Zelenski de "Türkiye'de yüz yüze görüşme için bir fırsat ve ihtiyaç var" dedi. "Rusya savaş öncesi topraklara çekilsin" diyen Zelenski ayrıca "Tarafsız statüyü görüşmeye hazırız" mesajı yayınladı. Zelenski, ancak bunun üçüncü taraflarca garanti edilmesi ve referanduma sunulması gerektiğini söyledi. Zelenski, "Putin ile anlaşmamız lazım. Anlaşmaya varmak için Ukrayna'dan askerlerini çekmesi ve benimle buluşmaya gelmesi gerekiyor" dedi.

                            ANKARA BAŞARDI' YORUMU
                            ABD'li medya kuruluşu The Hill, Başkan Erdoğan'ın savaştaki baskın rolünü ele aldı. France24 Türkiye'nin arabulucuk rolünü manşete taşıyanlardan oldu. Ukrayna'da devam eden yıkıcı savaşta diplomasi trafiğini Türkiye'nin yürüttüğünü belirten France24, Türkiye'nin garantör ülke olduğunu söyledi. Yunanistan televizyon kanallarından SKAI konuyla ilgili haberinde ise "Türkler şunu başardı. Ukraynalılar ile Ruslar arasındaki müzakerelerin Türkiye'de olmasını başardılar" ifadelerine yer verildi.

                            UKRAYNA'DAN AÇIKLAMA
                            Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya-Ukrayna müzakere heyetlerinin İstanbul'da yapılacak toplantısında asgari taleplerinin insani sorunların çözümü, azami taleplerinin ise ateşkes ve bunun için sürdürülebilir anlaşmanın sağlanması olacağını bildirdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuleba yerel televizyonların ortak yayınında yaptığı konuşmada İstanbul'da yapılacak Rusya-Ukrayna müzakerelerini değerlendirdi.

                            Kuleba, "Devlet başkanımız heyetimize çok net talimatlar verdi. İnsanlar, toprak ve egemenlik üzerine pazarlık yapmayacağız. Pozisyonumuz beton gibi serttir ve uluslararası hukuktan, Ukrayna ordusundan, Rusya'ya uygulanan uluslararası yaptırımlardan, savunmamız için Ukrayna'ya aktarılan ve aktarılmakta olan silahlardan güç almaktadır." dedi.

                            Ukrayna'nın tarafının kilit talepleri konusunda da konuşan Kuleba, "Türkiye'deki müzakerelerde asgari talebimiz insani sorunların çözümü, azami talebimiz ise ateşkes ve bunun için sürdürülebilir anlaşmanın sağlanması olacaktır." bilgisini verdi.

                            Kuleba, Türkiye'deki müzakerelerde referandum konusunun konuşulmayacağını, bunun Ukrayna'nın iç meselesi olduğunu kaydetti. Rusya-Ukrayna müzakere heyetlerinin toplantısı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek.

                            Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptıkları telefon görüşmesinde, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kalmıştı.

                                RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI LAVROV, UKRAYNA İLE MÜZAKERELERİN SONUÇLANMASINI ÜMİT EDİYOR
                                Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul'da yapılacak yüz yüze müzakerelerin başarılı sonuçlanmasını ümit ettiğini söyledi.

                                Lavrov, Sırbistan medyasına verdiği röportajda, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta ateşkesin sağlanmasına ilişkin müzakereler konusunda değerlendirmelerde bulundu.

                                Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmeyi reddetmediğini belirten Lavrov, "Önemli olan yapılacak toplantının iyi hazırlanmış olmasıdır. Bunca yıl büyük miktarda sorun birikti. Bu yüzden sadece görüşmek ve sen ne düşünüyorsun, ben ne düşünüyorum şeklinde görüş alışverişinde bulunmak sadece ters etki yapacaktır." ifadelerini kullandı.

                                Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanmasına yönelik gerçekleştirilen müzakerelere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Lavrov, savaş başladıktan sonra Ukrayna tarafının hemen müzakerelere başlama teklifinde bulunduğunu ve Rus tarafının bunu kabul ettiğini bildirdi.

                                Müzakerelerin başladığını ve devam ettiğini aktaran Lavrov, "Rusya ile Ukrayna arasındaki yüz yüze müzakereler bugün-yarın İstanbul'da yeniden başlayacak. Müzakerelerin başarılı sonuçlanmasını ümit ediyoruz." dedi.

                                Müzakerelerin sonucunda Donbas'ta 8 yıldır devam eden sivil ölümlerinin son bulmasını istediklerini kaydeden Lavrov, tüm Batı toplumunun bu süre içinde Donbas'taki sivil altyapıların, hastanelerin, kreşlerin ve konutların bombalanmasına sessiz kaldığını ifade etti.

                                Lavrov, Rusya'nın gelecekte Belgrad da dahil olmak üzere Ukrayna ile müzakereler için diğer şehirleri değerlendirmeye hazır olacağını söyledi. Müzakerelerin her iki heyet için kabul edilebilir olması gerektiğine dikkati çeken Lavrov, yüz yüze müzakerelerin ilk 3 turunun Belarus'ta yapıldığını, sonra teknik olarak yüz yüze görüşmelere ara verildiğini hatırlattı.

                                Lavrov, "Şimdi İstanbul'da görüşme konusunda anlaşmaya varıldı. Burası her iki taraf için de coğrafi bakımdan uygun bir nokta. Yine de tekrar ediyorum, elbette Belgrad dahil diğer yerleri de değerlendirmeye hazır olacağız." diye konuştu.

                                Kiev'in yalnızca müzakere yapıyor görünümü yaratmak istediğini savunan Lavrov, Ukrayna'nın Minsk Anlaşmalarını imzaladıktan sonra uygulamayacaklarını duyurduğunu, bu süreci de bu şekilde yürütmeyi başaramayacaklarını dile getirdi.

                                Lavrov, "Hala bir anlaşma şansı olduğunu görüyorum. Çünkü Batılı ortaklarımızın uzun yıllardır hatalı anlayışını bariz nedenlerden dolayı şimdi yüksek sesle söylemeleri mümkün değil." dedi.

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                                Haberler Güncel Dünyanın gözü İstanbul'da! Rusya ve Ukrayna arasında barışa yeşil ışık: Bazı maddelerde uzlaştık
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