Türkiye'den kulüp satın alacak iddiaları vardı! Rus milyarder Abramoviç Dolmabahçe'de! Başkan Erdoğan'la görüştü

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta birinci ay geride kalırken, Rusya'nın harekâtını sona erdirmek için her düzeyde yoğun mekik diplomasisi yürüten Türkiye, iki ülke heyetleri arasında bir süredir videokonferans yöntemiyle devam eden görüşmelerin tarihe geçecek 'yüz yüze' toplantılarına da ev sahipliği yapıyor.