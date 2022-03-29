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    • Haberler
    • 29.03.2022 11:14
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    • 29.03.2022 11:24
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    Türkiye'den kulüp satın alacak iddiaları vardı! Rus milyarder Abramoviç Dolmabahçe'de! Başkan Erdoğan'la görüştü

    Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereler İstanbul’a taşınırken tarihi barış görüşmesinin adresi Dolmabahçe’deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi. Dünyanın gözü Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında bugün yapılan toplantıya çevrildi. Türkiye'den kulüp satın alacağı iddia edilen Rus oligark Roman Abramoviç de görüşmelere katıldı. Başkan Erdoğan'la da görüşen Abramoviç, savaştan ekonomik olarak en çok etkilenen isimler arasındaydı.

    Rus milyarder Abramoviç Dolmabahçe’de!

    Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta birinci ay geride kalırken, Rusya'nın harekâtını sona erdirmek için her düzeyde yoğun mekik diplomasisi yürüten Türkiye, iki ülke heyetleri arasında bir süredir videokonferans yöntemiyle devam eden görüşmelerin tarihe geçecek 'yüz yüze' toplantılarına da ev sahipliği yapıyor.

    DÜNYANIN GÖZÜ İSTANBUL'DA

    Başkan Erdoğan, Dolmabahçe Ofis'te Rusya ve Ukrayna heyetleri ile müzakere toplantısının açılışında konuştu. İki ülke arasındaki çatışmalar boyunca yoğun bir barış diplomasisi sürdüren Başkan Erdoğan, konuşmasında da tarafları barışa davet etti.

    Başkan Erdoğan, "Adil bir barışın kaybedeni olmayacağına inanıyoruz. Çatışmanın uzaması hiç kimsenin yararına değildir." dedi. Kürsüye geçmeden önce heyetleri selamlayan Başkan Erdoğan'ın o esnada Rusya ve Ukrayna heyetleri tarafından ayakta alkışlandığı görüldü.

        YATLARI MUĞLA'DA

        Savaştan en çok etkilenen isimler arasında yer alan Rus oligark Abramoviç'in yatları geçtiğimiz hafta Türkiye'ye demirlemişti.

        Türkiye'den kulüp satın alacağı iddia edilen milyarder dünyanın yakından takip ettiği Dolmabahçe'deki görüşmelere katıldı.

        Başkan Erdoğan'la da birebir görüşen Abramoviç böyle görüntülendi.

        İlçedeki marinalara sığmadığı için Cruise Port Limanı büyük iskelesine bağlanan 164 metre uzunluğunda ve 22 metre genişliğindeki 6 katlı yat, büyüklüğüyle limanda yürüyüş yapanların dikkatini çekti. Çevredekiler, yatın önünde fotoğraf çektirdi.

            2010 yılında yaklaşık 340 milyon avroya mal olduğu belirtilen yat, helikopter pisti ve yüzme havuzunun yanı sıra lüks süit odalar, mini denizaltı ile spor salonu gibi birçok lüks donanımı barındırıyor. Yatın ilçede bir hafta kalacağı ve yakıt ikmali yapacağı öğrenildi.
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            Rus milyarder Abramoviç Dolmabahçe’de!
            Haberler Haberler Türkiye'den kulüp satın alacak iddiaları vardı! Rus milyarder Abramoviç Dolmabahçe'de! Başkan Erdoğan'la görüştü
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