Rusya'dan Ayçiçek yağı kararı! İhracata 'kota' hazırlığı başladı

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş sonrası ABD ve Avrupa'nın yaptırım bombardımanına uğrayan Rusya yeni hamleler yapmaya başladı.
Rusya Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev, iç piyasada istikrarı korumak için ayçiçek yağı ihracatına kota getirmek istediklerini söyledi.
Patruşev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katıldığı ve yaptırımların ardından Rus ekonomisindeki gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda konuştu.
"AYÇİÇEK YAĞI VE KÜSPE İHRACATINA KOTA GETİRMEK İSTİYORUZ"
Ülkedeki ayçiçek yağı stoklarıyla ilgili herhangi bir sorun olmadığını belirten Patruşev, "İç piyasada istikrarı korumak için ayçiçek yağı ve küspe ihracatına kota getirmek istiyoruz. İlgili teklifi Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığına sunduk." dedi.
Rusya hükümeti, 15 Mart'ta aldığı kararla, beyaz şeker ve şeker kamışı ihracatını, Avrasya Ekonomik Birliği'ne ise tahıl ihracatını geçici olarak yasaklama kararı almıştı.
AVRUPA'DA YAĞ KRİZİ YAŞANIYOR
Öte yandan Avrupa'da yağ krizi devam ediyor. Başta Almanya, İspanya, Belçika ve Fransa gibi ülkelerde marketlerde yağ sıkıntısı yaşanıyor.
Çoğu marketlerde yağ raflarının boşaldığı öğrenilirken satış yapan marketler ise ürünlere kota koyuyor.
RUSYA'DAN ENERJİDE 'RUBLE' HAMLESİ
Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da hükümet yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, yaptırımların etkilediği Rus ekonomisine dair değerlendirmelerde bulundu.