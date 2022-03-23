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    • Dünya
    • 23.03.2022 18:07
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    • 23.03.2022 18:27
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    Rusya'dan Ayçiçek yağı kararı! İhracata 'kota' hazırlığı başladı

    Son dakika haberleri... Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaş sonrası ABD ve Avrupa Rusya'ya yaptırım üstüne yaptırım uygularken yaşanan tedarik sıkıntısı sonrası Avrupa'da yağ krizi patladı. Yaptırımlara karşı enerjide 'ruble' kartını açan Rusya yeni bir hamleyi daha duyurdu. Rusya Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev, iç piyasada istikrarı korumak için ayçiçek yağı ihracatına kota getirmek istediklerini söyledi.

    AJANSLAR
    Rusya’dan Ayçiçek yağı kararı!

    Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş sonrası ABD ve Avrupa'nın yaptırım bombardımanına uğrayan Rusya yeni hamleler yapmaya başladı.

    Rusya Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev, iç piyasada istikrarı korumak için ayçiçek yağı ihracatına kota getirmek istediklerini söyledi.

    Patruşev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katıldığı ve yaptırımların ardından Rus ekonomisindeki gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda konuştu.

    "AYÇİÇEK YAĞI VE KÜSPE İHRACATINA KOTA GETİRMEK İSTİYORUZ"
    Ülkedeki ayçiçek yağı stoklarıyla ilgili herhangi bir sorun olmadığını belirten Patruşev, "İç piyasada istikrarı korumak için ayçiçek yağı ve küspe ihracatına kota getirmek istiyoruz. İlgili teklifi Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığına sunduk." dedi.

    Rusya hükümeti, 15 Mart'ta aldığı kararla, beyaz şeker ve şeker kamışı ihracatını, Avrasya Ekonomik Birliği'ne ise tahıl ihracatını geçici olarak yasaklama kararı almıştı.

    AVRUPA'DA YAĞ KRİZİ YAŞANIYOR
    Öte yandan Avrupa'da yağ krizi devam ediyor. Başta Almanya, İspanya, Belçika ve Fransa gibi ülkelerde marketlerde yağ sıkıntısı yaşanıyor.

    Çoğu marketlerde yağ raflarının boşaldığı öğrenilirken satış yapan marketler ise ürünlere kota koyuyor.

    RUSYA'DAN ENERJİDE 'RUBLE' HAMLESİ
    Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da hükümet yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, yaptırımların etkilediği Rus ekonomisine dair değerlendirmelerde bulundu.

        Batılı ülkelerin, Rus varlıklarını dondurarak gayrimeşru adımlar attığını vurgulayan Putin, "Batı aslında kendi para birimlerine yönelik güveni zedeledi. Şimdi herkes dolar ve avro cinsinden yükümlülüklerin yerine getirilemeyebileceğini biliyor." diye konuştu.

        DOST OLMAYAN ÜLKELERE RUBLE İLE SATILACAK
        Putin, Rusya'nın ihracatta ödemeleri dolar ve avro ile almasının anlamsız olduğuna işaret ederek, "ABD ve AB'ye mallarımızı tedarik ederken ödemeleri dolar, avro ve bazı para birimleri üzerinden almanın artık bizim için hiçbir anlam ifade etmediği açıktır. Dost olmayan ülkelere doğal gaz satışının ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz." dedi.

        Söz konusu değişikliğin yalnızca ödemelerdeki para biriminde değişiklik yaratacağını belirten Putin, "Rusya, daha önce imzalanan sözleşmelerde belirlenen fiyat ve hacim esaslarına göre doğal gaz arzını sürdürecektir. Bazı meslektaşlarımızın aksine, güvenilir bir ortak ve tedarikçi olarak ticari itibarımıza değer veriyoruz." ifadelerini kullandı.

        Putin, doğal gaz satışında ödemelerin rubleye çevrilmesine yönelik sürecin başlatılması için Rus hükümetine ve Gazprom'a talimat verdiğini sözlerine ekledi.

        RUBLE AÇIKLAMANIN ARDINDAN DEĞER KAZANDI
        Rus hükümeti, Rusya'ya yönelik "dost olmayan" ülkeler listesini 7 Mart'ta onaylamıştı.

        Onaylanan listede ABD, Avrupa Birliği ülkeleri, Birleşik Krallık, Güney Kore, Japonya, Ukrayna, İsviçre ve Singapur gibi ülkelerin yanı sıra Rusya'ya yaptırım uygulayan 15 ülke daha yer alıyor.

        Putin'in açıklamalarının ardından dolar/ruble paritesi yüzde 3'e yakın gerileyerek 3 Mart'tan bu yana ilk defa 100'ün altına indi.

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