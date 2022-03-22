Rusya'da boşluğu Türkler dolduracak! Şirketler harekete geçti

Rusya'da Ticaret Odası ile görüştüklerini ve alışveriş merkezlerini ziyaret ettiklerini belirten Ekmekçibaşı, önümüzdeki hafta Rus ve Türk AVM derneklerini Türkiye'de bir araya getireceklerini anlattı. Ekmekçibaşı, "Rusya'da ABD ve AB merkezli parfüm, tekstil, çamaşır, kahve, fast food zincirleri ülkeden çıkıyor. Bizim kaliteli firmalarımız rahatlıkla oraya girebilir. Görüşmenin ardından Moskova'ya bir seyahat düzenlenmesini de planlıyoruz" dedi.
BANKALARLA TOPLANTI
Rusya ile ticaretin artırılması noktasında ruble ile ticaret ve barter konularının gündemde olduğunu anlatan Ekmekçibaşı, "Geçen hafta büyükelçimizin de katılımıyla Moskova'da bir toplantı yaptık. Ülkedeki Türk bankaları ve diğer finans kurumlarıyla görüştük. Ruble ile ticaret artırılabilirse Rusya pazarında daha hakim konuma gelebiliriz. Kriz bittikten sonra da Rusya'da yerleşik marka haline gelmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.