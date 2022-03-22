Rusya'da boşluğu Türkler dolduracak! Şirketler harekete geçti

Şu ana kadar yapılan ticaret noktasında ödemelerde bir sıkıntı yaşanmadığını ifade eden Ekmekçibaşı, "Ruble ile ticaret artarsa ihracatımızı 15 milyar dolara çıkarabiliriz" şeklinde konuştu.

6.5 MİLYAR $'LIK İNŞAAT

Rusya'da Türk müteahhitlik firmalarının şu anda devam eden yaklaşık 6.5 milyar dolarlık işi bulunduğunu söyleyen Ekmekçibaşı, "Bu sürede inşaatını durduran olmadı. Zaten hükümet her türlü desteği vereceğini ilk günden açıkladı. İşler devam ediyor, sıkıntı yok" dedi.