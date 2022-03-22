Emmanuel Macron Avrupa ülkelerine uyarıda bulundu: Küresel gıda kriziyle karşı karşıya kalacağız

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, France Bleu radyosunda yaptığı açıklamada, savaş nedeniyle küresel gıda krizi yaşanacağı uyarısında bulundu..
FRANSIZ ÜRÜNLERİNİ TERCİH EDİN
Gıda ürünlerinde yaşanacak artışlar karşısında alt ve orta gelirli insanlara gıda yardımı yapacaklarını ifade eden Macron, halkı sadece Fransız ürünlerini satın almaya teşvik edeceklerini belirtti.
Macron, gıda konusunda gelecek yıllarda dışarıya karşı daha az bağımlı olmak istediklerini söyledi.
AVRUPA'DA GIDA KRİZİ YANGINI
Rusya Ukrayna savaşı, Avrupa genelinde gıda krizini de beraberinde getirdi. Savaş dolayısıyla yükselen benzin fiyatlarının tedarik zincirinde aksamalara yol açmasıyla birlikte haftalardır art arda yapılan "Gıda krizi başlayabilir" uyarıları da gerçek oldu. Geçtiğimiz günlerde Belçika'da başlayan gıda krizi, birçok Avrupa ülkesinde de görülmeye başlandı.