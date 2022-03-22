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    • Dünya
    • 23.03.2022 04:34
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    • 23.03.2022 04:36
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    Emmanuel Macron Avrupa ülkelerine uyarıda bulundu: Küresel gıda kriziyle karşı karşıya kalacağız

    Rusya-Ukrayna savaşının etkileri Avrupa'yı vurmaya devam ediyor. France Bleu radyosunda açıklamada bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, savaş nedeniyle küresel gıda krizi yaşanacağı uyarısında bulundu.

    Macron’dan Avrupa ülkelerine gıda krizi uyarısı!

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, France Bleu radyosunda yaptığı açıklamada, savaş nedeniyle küresel gıda krizi yaşanacağı uyarısında bulundu..



    FRANSIZ ÜRÜNLERİNİ TERCİH EDİN
    Gıda ürünlerinde yaşanacak artışlar karşısında alt ve orta gelirli insanlara gıda yardımı yapacaklarını ifade eden Macron, halkı sadece Fransız ürünlerini satın almaya teşvik edeceklerini belirtti.

    Macron, gıda konusunda gelecek yıllarda dışarıya karşı daha az bağımlı olmak istediklerini söyledi.



    AVRUPA'DA GIDA KRİZİ YANGINI
    Rusya Ukrayna savaşı, Avrupa genelinde gıda krizini de beraberinde getirdi. Savaş dolayısıyla yükselen benzin fiyatlarının tedarik zincirinde aksamalara yol açmasıyla birlikte haftalardır art arda yapılan "Gıda krizi başlayabilir" uyarıları da gerçek oldu. Geçtiğimiz günlerde Belçika'da başlayan gıda krizi, birçok Avrupa ülkesinde de görülmeye başlandı.



        SIVI YAĞ, SÜT VE UN BİTİYOR
        Belçika'da bulunan süpermarketlerin büyük kısmında, savaş paniğiyle artan talepler, rafları boşalttı. Yağ ve un başta olmak üzere tuvalet kağıdı ve konserve gıda gibi temel ihtiyaç ürünlerinin satışına kısıtlama getirildi. Ülkenin en büyük market zincirlerinden olan Colruyt, un ve yağ satışını kısıtladı.



        Yeni kısıtlamalarla birlikte müşteri başı alım hakkı 2 litre sıvı yağ ve 2 kilogram un olarak belirlenirken, market rafları da boş kalmıştı.

        Zincir marketler, un ve yağ ile birlikte konserve sebze ile tuvalet kağıdı gibi ürünlere de sınırlama getirmişti. Marketler, 2 litre sıvı yağ, 2 konserve sebze ve 3 paket tuvalet kağıdı alınmasına izin veriyordu.



        Yağ, un, buğday ve unlu karışımların satışı, 3 adetle sınırlanırken, kısıtlamalara rağmen marketlerde ayçiçeği yağı ve un bulunamıyordu...



            İSPANYA VE ALMANYA'DA KIRMIZI ALARM
            Belçika'da yaşanan kriz, İspanya ve Almanya'da görülmeye başlandı. İspanya'da, panik alışverişinde en çok rağbet gören ürünlerden olan ayçiçek yağlarının en fazla bir adet 5 litrelik olacak şekilde alınabileceği söylenmişti.



            Bu açıklamalarla birlikte ayçiçek yağı rafları, ülke genelinde boş kaldı. Ülke genelin kıtlık yaşanan bir diğer ürünse süt oldu.

            Almanya'da da savaşla beraber artan enerji, gaz ve akaryakıt fiyatları tüketicileri olumsuz etkilemeye başladı.



            Tuvalet kağıtlarında yaşanan fiyat artışı marketlerde buğday, un, süt, ekmek, makarna ve sıvı yağ gibi ürünlere zam geldi. Ayçiçek yağının fiyatı ikiye katlanırken artan talepler rafları da boşalttı.



                Marketlerin sıvı yağ ürünlerinde müşteri başına sınırlandırma getirmesi de rafların boşalmasını önleyemedi.

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