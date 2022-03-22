Emmanuel Macron Avrupa ülkelerine uyarıda bulundu: Küresel gıda kriziyle karşı karşıya kalacağız





SIVI YAĞ, SÜT VE UN BİTİYOR

Belçika'da bulunan süpermarketlerin büyük kısmında, savaş paniğiyle artan talepler, rafları boşalttı. Yağ ve un başta olmak üzere tuvalet kağıdı ve konserve gıda gibi temel ihtiyaç ürünlerinin satışına kısıtlama getirildi. Ülkenin en büyük market zincirlerinden olan Colruyt, un ve yağ satışını kısıtladı.