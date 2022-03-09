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    • 09.03.2022 18:44
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    Son dakika: Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle bekletilen ayçiçek yağı yüklü Türk gemileri yola çıktı!

    Son dakika haberleri... Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş sonrası Azak Denizi'nde gemiler bekletildi. Başkan Erdoğan'ın Putin ile teması sonrası ayçiçek yağı yüklü 4 Türk gemisi Türkiye'ye ulaşmak için yola çıktı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Gemiler yola çıktı

    Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş sonrası Azak Denizi'nde bekletilen ayçiçek yağı yüklü Türk gemileri yola çıktı.

    NE ZAMAN GELECEKLER?
    Denizcilik Genel Müdürlüğü, "Rusya'nın Yeisk Limanı'nda bekleyen 6099 ton ayçiçek yağı yüklü gemi Kerch kanalını geçerek seyre başladı, 15 Mart'ta Mersin'de olması beklenmektedir. Ayçiçek yağı yüklü diğer 3 gemi ise Rostov Limanı'ndan kalkış yapmış olup 17 Mart'ta ülkemize varmaları planlanmaktadır" denildi.

    BAŞKAN ERDOĞAN PUTİN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ
    Azak Denizi'nde mahsur kalan Türk gemileri için harekete geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Rusya'nın Ukrayna ile yaşadığı gerilimin masaya yatırıldığı konuşmada, yağ tedarikinde yaşanan sorun da görüşüldü.

    "GEMİLERE TÜRKİYE'YE GELECEK"
    Görüşme sonrasında Putin, Azak Denizi'nde bekletilen 30 yağ gemisinin Türkiye'ye gitmesi için talimat verdi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle bekletilen ayçiçek yağı yüklü Türk gemileri yola çıktı!
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