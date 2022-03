Biri Rus, diğeri Ukraynalı dansçı çift, savaşta arada kaldı: Antalya'ya sığındı

Ukraynalı Iryna ile Rus meslektaşı Alexander, Antalya'da tanışıp evlendi. Kiev'de 2 çocukları dünyaya geldi. Fakat savaş patlak verdi. Genç çift, kaçarak Türkiye'ye geldi. İlk tanıştıkları sahnenin kulisine yerleşti.

BÜYÜK TRAVMA!

Rus Ordusu, Kiev'in kapısına dayandı. Başkenti, üç koldan kuşattı. Ancak kara birlikleri şehir merkezine ulaşamadı. Moskova, şehre havadan bomba yağdırdı. Önceki gece 22.40'ta Podiskyi bölgesindeki Retroville Alışveriş Merkezi'ni hedef aldı. Ağır bombardıman sonucu AVM alev topu içinde kaldı. AVM'nin kapalı olması nedeniyle binlerce can kaybının önüne geçildiği açıklandı. Ancak otoparktaki araçlar yandı. Acil durumlar servisinden paylaşılan görüntülerde, enkaz kaldırma çalışmaları ve sedyeyle çıkarılan yaralılar da kameralara yansıdı. Resmi kaynaklardan henüz can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin açıklama yapılmadı. Ukrayna Başsavcılığı, bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken can kaybının 8'e yükseldiğini açıkladı. UĞUR YILDIRIM

VLADOLF HİTLER

Ukrayna'nın ikinci büyük liman kenti Mariupol'ün büyük bölümü Ruslar'ın eline geçti. Rus askerleri, gözaltına aldığı yaklaşık 5 bin kişiyi otobüslerle Taganrog'da bulunan çalışma kamplarına gönderdi. Putin'in sivil halka yönelik bu saldırı emri, Adolf Hitler'e benzetildi.

HARKOF

Harkov'da Rus füzesi, mutfağa hançer gibi saplandı. O sırada mutfakta kimsenin olmaması ve roketin patlamaması nedeniyle can kaybı yaşanmadı.

ALİNA MOSKOVA'YA

Ukrayna ve Rusya'daki Putin karşıtları, İsviçre'ye mektup gönderdi. Putin'in sevgilisi Alina Kabaeva'nın sınır dışı edilmesini istedi. Dağ evinde saklanan jimnastikçinin Moskova'ya gönderilmesi gerektiği bildirildi.

İSTEMİYORUS

Ukrayna İstihbaratı, Rus elitlerin Vladimir Putin'i devirip yerine FSB'nin Başkanı Alexander Bortnikov'u getirmek istediklerini bildirdi.

GÜVENLİ LİMANA DEMİR ATTI

Rus oligark Roman Abramoviç'in 430 milyon sterlinlik süper yatı 'My Solaris', Türkiye'ye geldi. 139 metre boyunda, helikopter pisti, yüzme havuzu, 48 kabin ve 8 güvertesi olan yatın, Bodrum'a demir atacağı bildirildi.

GAZ SAYGISI

Ukrayna- Rusya savaşı, Avrupa'yı titretti. Rus gazına alternatif arayan Almanya rotayı Katar'a çevirdi. Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Katar Ticaret Bakanı Al Sani ile bir araya geldi.