Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş sonrası ABD Rusya'ya yaptırım üstüne yaptırım uygularken ABD Başkanı Joe Biden da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sert sözlerle hedef aldı.
RUSYA'DAN KARŞI HAMLE
ABD'nin Moskova Büyükelçisi Sullivan, Biden'ın Putin'e yönelik sözleri nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
BIDEN NELER DEMİŞTİ?
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "O bir savaş suçlusu." ifadesini kullandı.
Biden, 16 Mart'ta Beyaz Saray'da kadına şiddet konusunda imzaladığı kararnameye ilişkin yaptığı konuşma sonrası bir gazetecinin sorusunu yanıtladı.
Gazetecinin "Gördüğümüz onca şeyden sonra Putin'i savaş suçlusu olarak nitelemeye hazır mısınız?" sorusu üzerine önce "Hayır." yanıtını vererek salondan ayrıldı.
"SAVAŞ SUÇLUSU"
Ancak daha sonra salona geri dönen Biden, Putin için "O bir savaş suçlusu." dedi.