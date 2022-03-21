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    • 21.03.2022 18:11
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    İpler geriliyor! ABD'nin Moskova Büyükelçisi Sullivan Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

    Son dakika haberleri... Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş sonrası ABD ve Rusya arasındaki gerilim de arttı. ABD'nin Moskova Büyükelçisi Sullivan, Biden'ın Putin'e yönelik sözleri nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

    Gerilim!

    Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş sonrası ABD Rusya'ya yaptırım üstüne yaptırım uygularken ABD Başkanı Joe Biden da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sert sözlerle hedef aldı.

    RUSYA'DAN KARŞI HAMLE
    ABD'nin Moskova Büyükelçisi Sullivan, Biden'ın Putin'e yönelik sözleri nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

    BIDEN NELER DEMİŞTİ?
    ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "O bir savaş suçlusu." ifadesini kullandı.

    Biden, 16 Mart'ta Beyaz Saray'da kadına şiddet konusunda imzaladığı kararnameye ilişkin yaptığı konuşma sonrası bir gazetecinin sorusunu yanıtladı.

    Gazetecinin "Gördüğümüz onca şeyden sonra Putin'i savaş suçlusu olarak nitelemeye hazır mısınız?" sorusu üzerine önce "Hayır." yanıtını vererek salondan ayrıldı.

    "SAVAŞ SUÇLUSU"
    Ancak daha sonra salona geri dönen Biden, Putin için "O bir savaş suçlusu." dedi.

        Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de Biden'ın açıklamalarına ilişkin, "Biden kalbinden geçenleri ve televizyonda gördüklerimizi konuşuyordu. Yabancı bir ülkeyi işgali sırasında zalim bir diktatörün barbarca eylemlerini görüyoruz. Dışişleri Bakanlığımızın bu konuda yürüttüğü hukuki bir süreç var ve gelişmeler oldukça sizi bilgilendireceğiz." diye konuştu.

        "KATİL DİKTATÖR"
        Biden 17 Mart'ta yaptığı konuşmasında ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "katil bir diktatör" ve "haydut" olarak nitelendirerek, "Artık İrlanda ve Büyük Britanya var. Ukrayna halkına karşı ahlaksız bir savaş yürüten kanlı bir diktatöre, saf bir hayduta karşı birlikte duruyorlar. İrlanda ve ABD birlikte çalışıyor. Şimdi ilk kez güvenlik konseyindeler. İrlanda artık (Birleşmiş Milletler) güvenlik konseyinin bir parçası" dedi.

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