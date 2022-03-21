"KATİL DİKTATÖR"

Biden 17 Mart'ta yaptığı konuşmasında ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "katil bir diktatör" ve "haydut" olarak nitelendirerek, "Artık İrlanda ve Büyük Britanya var. Ukrayna halkına karşı ahlaksız bir savaş yürüten kanlı bir diktatöre, saf bir hayduta karşı birlikte duruyorlar. İrlanda ve ABD birlikte çalışıyor. Şimdi ilk kez güvenlik konseyindeler. İrlanda artık (Birleşmiş Milletler) güvenlik konseyinin bir parçası" dedi.

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