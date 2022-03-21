Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Kiev’deki AVM, roketatar yerleştirildiği için vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Kiev'deki alışveriş merkezine Rus ordusunun yaptığı saldırıyla ilgili görsellerle açıklamada bulundu.

Kiev'in dışında bulunan Vinogradar bölgesinde, Ukraynalı silahlı grupların birkaç gündür konutlarda saklandığını ve Rus askeri birliklerine çok namlulu roket sistemlerinden ateş açtığını belirten Konaşenkov, "Aynı zamanda yakındaki alışveriş merkezinin alanı, roket depolamak ve çok namlulu roket sistemlerini doldurmak için büyük bir üs olarak kullanıldı." dedi.