Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar





1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ

1915 Çanakkale Köprüsü açıldı. AK Parti'nin eser siyasetinde önemli bir taçdır. Türkiye'nin ne kadar büyük projelere imza atabildiğini gösterir. Türkiye'nin nasıl stratejik bir konuma geldiğini bir kez daha görmüş olduk. Milletimizin demokrasimize verdiği büyük destek, bu çerçevede büyük eserlere imza atılmasına izin veriyor. Bunları eleştirenler oluyor. Normal olarak hayatalrında hiçbir şeye imza atmayanların, bu eser siyasetine düşmanlık etmelerini bir kez daha gördük.



"AMACIMIZ KALICI ATEŞKESİ SAĞLAMAK"

Ukrayna krizi MYK'mızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi. Önümüzdeki günlerde Hollanda Başbakanı Türkiye'ye gelecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın NATO'ya katılımı için bir Brüksel ziyareti gerçekleşecek. Cumhurbaşkanımız hem Sayın Putin hem de Sayın Zelenski ile görüşüyor. 35 liderle 38 görüşme gerçekleştirdi. Türkiye'nin yürüttüğü politikanın güvenilir bir politika olduğunu herkes ifade ediyor. Amacımız kalıcı ateşkesin sağlanması. 6 madde üzerinde konuşuluyor. Kritik siyasi konularda Sayın Putin ve Sayın Zelenski'nin bir araya gelmesi gerekiyor. Bu konuda Cumhurbaşkanımız, bu konuda Türkiye'nin güvenilir bir arabulucu olabileceğini ifade etti.

Vatandaşlarımız büyük bir oranda ülkeden tahliye edildi.