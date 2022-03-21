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    • Dünya
    • 21.03.2022 11:19
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    • 21.03.2022 15:42
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    Çin'de 132 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü!

    Son dakika haberi! Çin'de China Eastern Havayolları'na ait, 132 kişi taşıyan Boeing 737 yolcu uçağı Guangşi eyaletinde düştü. Düşen uçağın dağlarda yangına neden olduğu iddia edildi. Ülkede en son 2010'da, kuzeydoğudaki Heylongciang eyaletinin Yiçun şehrinde yolcu uçağı düşmüş, kazada 42 kişi hayatını kaybetmişti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Çin’de 132 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü!

    Çin'de China Eastern Havayolları'na ait 132 kişiyi taşıyan yolcu uçağının düştüğü bildirildi.

    Çin Sivil Havacılık İdaresinden yapılan açıklamada, 123'ü yolcu 9'u mürettebat 132 kişiyi taşıyan yolcu uçağının ülkenin güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde kaza yaptığı belirtildi.

    GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
    Doğu Çin Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının düşme anının görüntüsü ortaya çıktı. Kunming- Guangzhou seferini yapan uçağın düştüğü dağlık bölgede yangın çıktığı belirtilmiş, Çin Sivil Havacılık İdaresi, uçakta 9'u mürettebat olmak üzere 132 kişinin bulunduğunu açıklamıştı.
    Olay yerindeki kurtarma çalışmaları devam ediyor.

    Vucou şehrinin Tıng ilçesi kırsalında dağlık bölgede düşen uçağın, Yünnan eyaletinin merkezi Kunming'den Guangdong eyaletinin merkezi Guangcou'ya sefer düzenlediği belirtildi.

    "Boeing 737" tipi yolcu uçağı 123 yolcu ve 9 mürettebat taşıyordu.

    Uçağın düştüğü bölgeden dumanların yükseldiğini, uçağa ulaşmaya çalışanların orman yollarında enkaz parçalarını bulduğunu gösteren görüntüler internette yayıldı.

        Çin, havacılık açısından güvenli, uçak kazalarının nadir görüldüğü bir ülke olarak biliniyor.

        Sivil Havacılık İdaresi yetkilisi Cu Tao, 19 Şubat'ta yaptığı açıklamada Çin hava yolu şirketlerinin 100 milyon saatin üzerinde kazasız güvenli uçuş yaptığını bildirmişti.

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        Ülkede en son 2010'da, kuzeydoğudaki Heylongciang eyaletinin Yiçun şehrinde yolcu uçağı düşmüş, kazada 42 kişi hayatını kaybetmişti.

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