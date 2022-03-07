Ukrayna Rusya savaşında PKK taktiği! Kadın kılığına girip sınırı geçmeye çalışan Ukraynalı erkek yakalandı

Rusya Ukrayna savaşı 12. günde devam ederken Ukrayna, ülkeden kadın ve çocukların çıkmasına izin verirken 18-60 yaş arası erkeklerin ise ülkeden çıkışına izin vermiyor. Ancak sınırı geçmeye çalışan Ukraynalı erkekler de bazen komik duruma düşebiliyor.
Sosyal medyada paylaşılan ve Ukrayna basını tarafından da aktarılan görüntülere göre bir şahıs, sınırı ilginç bir yöntemle geçmeye çalıştı.
KADIN KILIĞINA GİRMİŞ ERKEK
Sınırdaki yetkililer, kadın kılığına bürünen kişiden şüphelendi. Polonya'ya geçmeye çalıştığı belirtilen şahsın girişimi, sıkı kontroller sayesinde başarısız oldu.
Yüzünden endişeli olduğu anlaşılan söz konusu şahsın fotoğrafları, "İlginç bir mülteci sınırda yakalandı. Kahramanı tanıyın." notuyla paylaşıldı.