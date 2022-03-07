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    • Dünya
    • 07.03.2022 11:47
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    • 07.03.2022 12:00
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    Ukrayna Rusya savaşında PKK taktiği! Kadın kılığına girip sınırı geçmeye çalışan Ukraynalı erkek yakalandı

    Ukrayna Rusya savaşında PKK taktiği de görüldü. PKK teröristlerin 'meskun mahal' operasyonlarında kadın kılığına girip kaçması gibi bir Ukraynalı erkek de kadın kılığına girip ülkesinden çıkmak istedi. Söz konusu adam yakalandıktan sonra fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

    Ukraynalı erkekten PKK taktiği

    Rusya Ukrayna savaşı 12. günde devam ederken Ukrayna, ülkeden kadın ve çocukların çıkmasına izin verirken 18-60 yaş arası erkeklerin ise ülkeden çıkışına izin vermiyor. Ancak sınırı geçmeye çalışan Ukraynalı erkekler de bazen komik duruma düşebiliyor.

    Sosyal medyada paylaşılan ve Ukrayna basını tarafından da aktarılan görüntülere göre bir şahıs, sınırı ilginç bir yöntemle geçmeye çalıştı.

    KADIN KILIĞINA GİRMİŞ ERKEK
    Sınırdaki yetkililer, kadın kılığına bürünen kişiden şüphelendi. Polonya'ya geçmeye çalıştığı belirtilen şahsın girişimi, sıkı kontroller sayesinde başarısız oldu.

    Yüzünden endişeli olduğu anlaşılan söz konusu şahsın fotoğrafları, "İlginç bir mülteci sınırda yakalandı. Kahramanı tanıyın." notuyla paylaşıldı.
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        Haberler Dünya Ukrayna Rusya savaşında PKK taktiği! Kadın kılığına girip sınırı geçmeye çalışan Ukraynalı erkek yakalandı
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