Ukrayna Rusya savaşında PKK taktiği! Kadın kılığına girip sınırı geçmeye çalışan Ukraynalı erkek yakalandı

Rusya Ukrayna savaşı 12. günde devam ederken Ukrayna, ülkeden kadın ve çocukların çıkmasına izin verirken 18-60 yaş arası erkeklerin ise ülkeden çıkışına izin vermiyor. Ancak sınırı geçmeye çalışan Ukraynalı erkekler de bazen komik duruma düşebiliyor.

Sosyal medyada paylaşılan ve Ukrayna basını tarafından da aktarılan görüntülere göre bir şahıs, sınırı ilginç bir yöntemle geçmeye çalıştı.