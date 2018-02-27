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/'lı teröristler sivillerin arasında gizlenmeye çalışmış

Mehmetçik tarafından Afrin kırsalında sürdürülen operasyonda yakalanan iki terörist tutuklandı. Teröristlerin, çoban olduklarını, bölgeye hayvan bakmak için geldiklerini iddia ederek askerleri yanıltmaya çalıştıkları belirlendi.

YPG/PKKlı teröristler sivillerin arasında gizlenmeye çalışmış

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sivillerin arasında gizlenmeye çalışırken yakalanan iki terörist tutuklandı.

Hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde /-DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla TSK tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Harekat kapsamında Afrin kırsalında ilerleyen Türk askerleri, teröristlerden temizlenen bir bölgede sivillerin arasına gizlenmeye çalışan YPG/PKK'lı iki teröristi fark etti.

Yakalanarak Türkiye'ye getirilen teröristlerin, çoban olduklarını, bölgeye hayvan bakmak için geldiklerini iddia ederek askerleri yanıltmaya çalıştıkları belirlendi.

Telefonlarında terör örgütü YPG/PKK'ya ait dokümanlar bulunan teröristler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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  • 27 Şubat 2018, Salı 12:25
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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kdeniz kdeniz

herkes kendine yakışanı yapar lağım fareleride böyle işte

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evet0
hayır0
cevapla 27.02.2018 13:39
Adil Adil

Etek Giymek Bunların Genlerinde Var! Kullanılmaya En Müsait Zümre.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 27.02.2018 12:31
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