Rusya-Ukrayna savaşında trajikomik gerçek! Batı müdahale edince önleyici savaş Rusya müdahale edince işgal

İşte Salih Tuna'nın bugünkü yazısı;

Böylesi netameli dönemlerde suya sabuna dokunmamak en kolayı. "Ne ABD ne Rusya ne de Çin, yaşasın tam bağımsız Türkiye!" dersiniz olur biter.

Kimsecikler de sizi eyyamcılıkla itham etmez.

Dahası, tribünlerden alkış da alırsınız.

Haliyle, paşa gönlünüze göre kaptırıp gider, "Kahrolsun ABD ve Rusya ve Çin" diye bağırıp çağırabilirsiniz.

Nasılsa dilin kemiği yok, hazır "kahrolsun" demişken, isterseniz Mançurya'yı da işin içine katabilirsiniz.

Bizim Hüseyin Atlansoy'un "İyi Günler İlerde Anneanne" şiirinde dediği gibi, "...kahrolur biz böyle deyince / devr-i daim düzeniyle dönen dünya / mançurya da kahrolur / niye kahrolacaksa..."

Gelgelelim...