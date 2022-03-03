Rusya-Ukrayna savaşında trajikomik gerçek! Batı müdahale edince önleyici savaş Rusya müdahale edince işgal

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın 8. gününde taraflar 2. kez müzakere masasına oturması bekleniyor. Ukrayna'da yaşanan kaosun ilk günden itibaren başını ABD'nin çektiği Batı'nın bir oyunu olduğuna dikkat çeken Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, bugünkü yazısında, "Ambargo nedeniyle on binlerce çocuğun ölümüne neden olan işgali, "Irak'a demokrasi getirmek" şeklinde tüm dünyaya yutturan Batı'nın korkunç propaganda gücünü hesaba katmışlar mıydı? Gördüler işte: Ukrayna'ya "demokrasi getirmeye" kalkıştılar, demokrasi şöyle dursun, Dostoyevski ve Tolstoy'un bile gündüz gözüyle yasaklanmasına neden oldular! Trajikomik ama gerçek budur! Batı müdahale edince önleyici savaştır, Rusya müdahale edince işgal. " ifadelerini kullandı.
İşte Salih Tuna'nın bugünkü yazısı;
Böylesi netameli dönemlerde suya sabuna dokunmamak en kolayı. "Ne ABD ne Rusya ne de Çin, yaşasın tam bağımsız Türkiye!" dersiniz olur biter.
Kimsecikler de sizi eyyamcılıkla itham etmez.
Dahası, tribünlerden alkış da alırsınız.
Haliyle, paşa gönlünüze göre kaptırıp gider, "Kahrolsun ABD ve Rusya ve Çin" diye bağırıp çağırabilirsiniz.
Nasılsa dilin kemiği yok, hazır "kahrolsun" demişken, isterseniz Mançurya'yı da işin içine katabilirsiniz.
Bizim Hüseyin Atlansoy'un "İyi Günler İlerde Anneanne" şiirinde dediği gibi, "...kahrolur biz böyle deyince / devr-i daim düzeniyle dönen dünya / mançurya da kahrolur / niye kahrolacaksa..."
Gelgelelim...
"Yaşasın tam bağımsız Türkiye" sloganında samimiyseniz, "tehdit değerlendirmesi" yapmak zorundasınız.
E tabii "sinsi" yahut "ahmak" değilseniz.
12 Eylül'den 15 Temmuz'a kadar bütün "darbelerin" arkasında olan, Türk siyasetini vesayet altında tutmak için her yola başvuran, en son olarak da Biden marifetiyle muhalefeti dizayn eden, patronu olduğu NATO'nun bir tatbikatında Atatürk ve Erdoğan'ı hedefine koyan, Yunanistan'ı silah deposu haline getiren, terör örgütüne binlerce TIR silah yardımı yapan hangi devletti?
Rusya mı, ABD mi?
O halde gargara yapmanın âlemi var mı?
Hayır yani, istediği ülkeyi cezalandırma hakkını elinde bulundurduğuna inanacak kadar büyüklük taslayan Batı'nın, Rusya'ya diz çöktürmekle yetineceğini mi sanıyorsunuz?