İngilizlerden Putin'i kızdıracak manşet! Rusya'nın Ukrayna harekatını böyle gördüler
Dünya Karadeniz'de yaşananları anbean takip ediyor. Rusya'nın Ukrayna'ya gece saatlerinde başlattığı harekat, NATO, AB, BM ve birçok ülkeden resmen tepki yağdı. İngiliz basını Putin'i Adolf Hitler'e benzetti.
25.02.2022 09:13 - Son Güncelleme: 25.02.2022 09:13
The Times gazetesi, manşetinde "Avrupa için karanlık bir gün" ifadelerine yer verdi. Hava saldırıların ardından Rusya'nın Kiev'i kuşattığını yazan gazete, yine aynı şekilde yaralanmış kadının fotoğrafını birinci sayfasından okurlarına aktardı.
Daily Mirror gazetesi de yaralanmış kadının ellerini iki yana açmış fotoğrafının hemen altına, "güç delisi" benzetmesini yaptıkları Rus lider Putin'in fotoğrafını yerleştirdi ve "Onun kanı, onun ellerinde" diye yazdı. Gazete, söz konusu kadının Chuhuiv şehrinde yaralanmış bir öğretmen olduğunu bildirdi.
Daily Mail gazetesi "Putin, başkenti (Kiev) günler içinde ele geçirecek" manşetini attı ve Ukrayna liderinin Avrupa'ya inen "Demir Perde" konusunda uyarısını okuyucularıyla paylaştı.