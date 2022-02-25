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Haberler Dünya İngilizlerden Putin'i kızdıracak manşet! Rusya'nın Ukrayna harekatını böyle gördüler

İngilizlerden Putin'i kızdıracak manşet! Rusya'nın Ukrayna harekatını böyle gördüler

Dünya Karadeniz'de yaşananları anbean takip ediyor. Rusya'nın Ukrayna'ya gece saatlerinde başlattığı harekat, NATO, AB, BM ve birçok ülkeden resmen tepki yağdı. İngiliz basını Putin'i Adolf Hitler'e benzetti.

25.02.2022 09:13 - Son Güncelleme: 25.02.2022 09:13
İngilizlerden Putin’i kızdıracak manşet! Rusya’nın Ukrayna harekatını böyle gördüler

The Guardian gazetesi, "Putin işgal etti" manşetiyle çıkarken, okurlarıyla diğer pek çok gazete gibi hava saldırılarında yaralanmış bir kadının fotoğrafını paylaştı.

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İngilizlerden Putin’i kızdıracak manşet! Rusya’nın Ukrayna harekatını böyle gördüler

The Times gazetesi, manşetinde "Avrupa için karanlık bir gün" ifadelerine yer verdi. Hava saldırıların ardından Rusya'nın Kiev'i kuşattığını yazan gazete, yine aynı şekilde yaralanmış kadının fotoğrafını birinci sayfasından okurlarına aktardı.

İngilizlerden Putin’i kızdıracak manşet! Rusya’nın Ukrayna harekatını böyle gördüler

Daily Mirror gazetesi de yaralanmış kadının ellerini iki yana açmış fotoğrafının hemen altına, "güç delisi" benzetmesini yaptıkları Rus lider Putin'in fotoğrafını yerleştirdi ve "Onun kanı, onun ellerinde" diye yazdı. Gazete, söz konusu kadının Chuhuiv şehrinde yaralanmış bir öğretmen olduğunu bildirdi.

İngilizlerden Putin’i kızdıracak manşet! Rusya’nın Ukrayna harekatını böyle gördüler

The Sun gazetesi de Daily Mirror ile aynı manşetle bu sabah raflardaki yerini aldı. "Masum insanların kanlarının şimdi Vladimir Putin'in ellerinde" olduğunu yazan gazete, "işgalci katiller" olarak nitelendirdiği Putin'in ordusunun Kiev'e çok yakın olduğunu bildirdi.

İngilizlerden Putin’i kızdıracak manşet! Rusya’nın Ukrayna harekatını böyle gördüler

Daily Mail gazetesi "Putin, başkenti (Kiev) günler içinde ele geçirecek" manşetini attı ve Ukrayna liderinin Avrupa'ya inen "Demir Perde" konusunda uyarısını okuyucularıyla paylaştı.

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