İngilizlerden Putin’i kızdıracak manşet! Rusya’nın Ukrayna harekatını böyle gördüler

Daily Mirror gazetesi de yaralanmış kadının ellerini iki yana açmış fotoğrafının hemen altına, "güç delisi" benzetmesini yaptıkları Rus lider Putin'in fotoğrafını yerleştirdi ve "Onun kanı, onun ellerinde" diye yazdı. Gazete, söz konusu kadının Chuhuiv şehrinde yaralanmış bir öğretmen olduğunu bildirdi.