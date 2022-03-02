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    • Dünya
    • 02.03.2022 19:11
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    • 02.03.2022 19:26
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    Özgürlükten dem vuran Batı kendisiyle çelişiyor: Rusya kaynaklı yayın organlarını engellediler

    Rusya ile Ukrayna arasında başlayan ve 7. gününe girilen savaşı herkes yakından takip ediyor. Savaş bölgesinden çeşitli haberler gelirken her daim özgürlükten dem vuran Batı'nın Rusya kaynaklı medya organlarına sansür ve engel uygulaması kendileriyle çelişmelerine neden oldu. Google, Facebook, Twitter, Youtube gibi sosyal medya araçlarının da tek taraflı bir yaklaşım sergileyerek RT ve Sputnik gibi yayın organlarını engellemesi tepki çekti. Sabah yazarı Mevlüt Tezel 'Asya, Afrika kimin umrunda!' başlıklı köşe yazısında Batı'nın özgürlük çelişkisini eleştirdi.

    Özgürlükten dem vuran Batı kendisiyle çelişiyor

    ABD'nin CBS kanalının muhabiri Charlie D'Agata, Ukrayna'da yaşanan insanlık dramı için şu yorumu yapmıştı:
    "Burası Irak veya Afganistan gibi on yıllardır çatışmanın sürdüğü bir yer değil, burası görece uygar, görece Avrupalı bir yer... Böyle şeylerin olmasını ummayacağınız bir yer."

    BBC'ye konuşan Ukrayna'nın eski başsavcı yardımcısı David Sakvarelidze ise "Benim için bu yaşananlar çok duygusal, çünkü mavi gözlü ve sarı saçlı Avrupalıların öldürüldüğünü görüyorum" dedi.
    Şaşırdık mı? Hayır!


    Afrika, Asya ve Orta Doğu'daki savaşlardan kaçan göçmenleri Ege ve Akdeniz'de boğulmaya terk eden, kara sınırlarında işkenceden geçirip, geri iteleyen Batı uygarlığındaki ırkçılığa çoğu kez şahit olduk!
    Ama Avrupa ülkeleri Ukraynalılar için sınırları hemen açtı. Ukrayna'da okuyan ve savaştan kaçan bazı esmer tenli öğrencilere de zorluk çıkardıkları kayıtlara geçti.

        TRAJEDİ HARİTASI
        Yani Ukrayna'da yaşanan insanlık dramında Batı'nın bu ikiyüzlü, ırkçı tutumu daha net ortaya çıktı!
        Elbette savaştan kaçanlar için sınırları açmaları alkışı hak ediyor ama Irak, Suriye, Afganistan ve Libya'da savaştan kaçanlar için bunu yapmadılar!

        Bu gördüğünüz 'Dünya Trajedi Haritası' her şeyi özetliyor. Bir trajedi olduğunda dünya için ne kadar korkunçtur?
        Hangi ülke ne kadar umursanır diye merak ediyorsanız. İşte yanıtı:
        Kırmızı bölgeler: Ne korkunç bir trajedi.
        Sarı: Bu üzücü.
        Yeşil: İşte hayat böyle.
        Mavi: Bir dakika, böyle bir ülke var mı?
        Kahverengi: Kimin umurunda.

        ÖZGÜR BATI FİŞİ ÇEKTİ!
        Rusya, Ukrayna'yı işgal ettikten sonra...
        Google, birçok Rus kanalının gelir elde etmesinin önüne geçti ve Ukrayna'da Maps hizmetini durdurdu.
        Facebook, "Rus devlet medyasının dünyanın herhangi bir yerinde platformumuzda reklam yayınlamasını veya para kazanmasını yasaklıyoruz" diye açıklama yaptı.


        ■ Youtube, Rusya'nın devlet destekli Sputnik televizyonunun kanallarını Avrupa genelinde engelleyeceğini duyurdu.
        Elbette devlet destekli Rus medya kuruluşları tarafsız yayın yapmıyorlar! Ama ABD ve Avrupa da kendisine yönelik en küçük tehditte hemen Rus medyasının fişini çekti!
        Güya 'demokrasi beşiği' Batı, medya sansürünün kralını yaptı, kayıtlara geçsin!

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        Özgürlükten dem vuran Batı kendisiyle çelişiyor
        Haberler Dünya Özgürlükten dem vuran Batı kendisiyle çelişiyor: Rusya kaynaklı yayın organlarını engellediler
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