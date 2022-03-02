Özgürlükten dem vuran Batı kendisiyle çelişiyor: Rusya kaynaklı yayın organlarını engellediler

ABD'nin CBS kanalının muhabiri Charlie D'Agata, Ukrayna'da yaşanan insanlık dramı için şu yorumu yapmıştı:
"Burası Irak veya Afganistan gibi on yıllardır çatışmanın sürdüğü bir yer değil, burası görece uygar, görece Avrupalı bir yer... Böyle şeylerin olmasını ummayacağınız bir yer."
BBC'ye konuşan Ukrayna'nın eski başsavcı yardımcısı David Sakvarelidze ise "Benim için bu yaşananlar çok duygusal, çünkü mavi gözlü ve sarı saçlı Avrupalıların öldürüldüğünü görüyorum" dedi.
Şaşırdık mı? Hayır!
Afrika, Asya ve Orta Doğu'daki savaşlardan kaçan göçmenleri Ege ve Akdeniz'de boğulmaya terk eden, kara sınırlarında işkenceden geçirip, geri iteleyen Batı uygarlığındaki ırkçılığa çoğu kez şahit olduk!
Ama Avrupa ülkeleri Ukraynalılar için sınırları hemen açtı. Ukrayna'da okuyan ve savaştan kaçan bazı esmer tenli öğrencilere de zorluk çıkardıkları kayıtlara geçti.