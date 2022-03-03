Batı'nın ve Batı kontrollü medyanın Ukrayna oyunu, Erdoğan ile Putin'i karşı karşıya getirme planı ve Zelenskiy gerçekleri...

Rusya, NATO güçlerinin ülkesini tehdit edecek şekilde yayılmacı bir politika izlediğini ve "kendilerine başka seçenek bırakılmadığını" belirterek Ukrayna'da bir askeri operasyona girişti.
Türkiye, Rusya'nın harekete geçmesinin ardından net bir şekilde duruşunu belli ederek barıştan yana olduğunu, arabuluculuğa hazır olduğunu, Ukrayna'dan da Rusya'dan da vazgeçilmeyeceğini ve uluslararası anlaşmalara bağlı kalacağını belirtti.
Batı güçleri, buna rağmen Türkiye'yi önce Ukrayna'nın kullandığı Bayraktar SİHA'lar üzerinden ateşe atmak istedi. Bütün medya organları, Türk SİHA'larının savaştaki rolünü köpürterek Rusya'nın gözüne sokmaya çalıştı. Çatışmalara Rusya-Türkiye boyutu kazandırılmak istendi.
Ardından Montrö Anlaşması üzerinden benzer tezgahlar kurularak Türkiye Karadeniz'de tehlikeli bir ateşin ortasına atılmak istendi.
FINANCIAL TIMES'TAN ERDOĞAN VE PUTIN'I KARŞI KARŞIYA GETİRME ÇABASI
Rus donanmasının en güçlü gemilerinden biri olarak bilinen Admiral Flota Kasatonov ile ilgili olarak Financial Times, "Putin'in Ukrayna'ya saldırısına devam etmesi için Moskova, en güçlü savaş gemilerini İstanbul'un kalbinden göndermek istediğini söyledi, fakat bu gemiler geçiş yapmadı" ifadesine yer verdi.
Gazetede yer alan haberde, "Savaş gemilerini durdurma kararı Putin ile çok yakın bir ilişki kuran Erdoğan için dikkat çekici bir karardı. Ankara'nın Rusya'nın işgalini açıkça eleştirmesi ve Ukraynalılara destek vermesi Türkiye'nin batı ile ilişkilerinin tekrar düzenlenebileceği umudunu yarattı" denildi. Gazeteye konuşan bir batılı diplomat ise, "Bence Erdoğan şoke oldu ve hatta Putin tarafından ihanete uğradığını hissetmiş olabilir" dedi.
TÜRKİYE'Yİ ATEŞE ATMA ÇABASI: "RUSYA MONTRÖ'YÜ ÇİĞNERSE NE OLACAK"
Gazete, "Uzmanlara göre Ankara için Moskova ile bağları korumanın yaratacağı risk, Ukrayna'ya şiddetin artması durumunda Türkiye'nin Rus uçaklarına hava sahasını kapatması veya batının yaptırımlarına dahil olması ya da kendi savaş gemilerini Karadeniz'e göndermesi baskısı yaratabilir" yorumuna yer verdi.
Öte yandan gazeteye konuşan üst düzey bir batılı diplomat, "Rusya, daha önce yaptığı gibi Montrö'yü çiğnemeye karar verirse ne olur? Türkiye Rus savaş gemisini engellemeye çalışacak mı? Bunu yapmalarını isteyecek miyiz?" sorusunu sordu.