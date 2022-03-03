Batı'nın ve Batı kontrollü medyanın Ukrayna oyunu, Erdoğan ile Putin'i karşı karşıya getirme planı ve Zelenskiy gerçekleri...





Batı güçleri, buna rağmen Türkiye'yi önce Ukrayna'nın kullandığı Bayraktar SİHA'lar üzerinden ateşe atmak istedi. Bütün medya organları, Türk SİHA'larının savaştaki rolünü köpürterek Rusya'nın gözüne sokmaya çalıştı. Çatışmalara Rusya-Türkiye boyutu kazandırılmak istendi.



Ardından Montrö Anlaşması üzerinden benzer tezgahlar kurularak Türkiye Karadeniz'de tehlikeli bir ateşin ortasına atılmak istendi.



FINANCIAL TIMES'TAN ERDOĞAN VE PUTIN'I KARŞI KARŞIYA GETİRME ÇABASI

Rus donanmasının en güçlü gemilerinden biri olarak bilinen Admiral Flota Kasatonov ile ilgili olarak Financial Times, "Putin'in Ukrayna'ya saldırısına devam etmesi için Moskova, en güçlü savaş gemilerini İstanbul'un kalbinden göndermek istediğini söyledi, fakat bu gemiler geçiş yapmadı" ifadesine yer verdi.

Gazetede yer alan haberde, "Savaş gemilerini durdurma kararı Putin ile çok yakın bir ilişki kuran Erdoğan için dikkat çekici bir karardı. Ankara'nın Rusya'nın işgalini açıkça eleştirmesi ve Ukraynalılara destek vermesi Türkiye'nin batı ile ilişkilerinin tekrar düzenlenebileceği umudunu yarattı" denildi. Gazeteye konuşan bir batılı diplomat ise, "Bence Erdoğan şoke oldu ve hatta Putin tarafından ihanete uğradığını hissetmiş olabilir" dedi.