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    • Dünya
    • 03.03.2022 10:58
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    • 03.03.2022 11:39
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    Batı'nın ve Batı kontrollü medyanın Ukrayna oyunu, Erdoğan ile Putin'i karşı karşıya getirme planı ve Zelenskiy gerçekleri...

    Ukrayna'da yaşananlar her ne kadar yalnızca Putin'e mal edilse de Batı gerek devlet başkanları, gerek siyasi ve sivil toplum kuruluşları gerek medya ayağıyla büyük bir oyunu sahneye koymuş durumda. Bu oyunda Zelenskiy'i medya eliyle kahraman ilan etme, Erdoğan ve Putin'i karşı karşıya getirerek iki ülke ilişkilerine zarar verme böylece emperyalist emelleri hayata geçirme var. Financial Times'ın Erdoğan haberi, ABD’nin önde gelen yayınlarından Time dergisinin Zelenskiy manşeti de bu amaca hizmet eden medyanın ifşası oldu. İşte Ukrayna üzerinden oynanan oyun ve Türkiye'yi tuzağa çekme planı...

    takvim.com.tr
    Batı’nın Ukrayna oyunu

    Rusya, NATO güçlerinin ülkesini tehdit edecek şekilde yayılmacı bir politika izlediğini ve "kendilerine başka seçenek bırakılmadığını" belirterek Ukrayna'da bir askeri operasyona girişti.

    Türkiye, Rusya'nın harekete geçmesinin ardından net bir şekilde duruşunu belli ederek barıştan yana olduğunu, arabuluculuğa hazır olduğunu, Ukrayna'dan da Rusya'dan da vazgeçilmeyeceğini ve uluslararası anlaşmalara bağlı kalacağını belirtti.



    Batı güçleri, buna rağmen Türkiye'yi önce Ukrayna'nın kullandığı Bayraktar SİHA'lar üzerinden ateşe atmak istedi. Bütün medya organları, Türk SİHA'larının savaştaki rolünü köpürterek Rusya'nın gözüne sokmaya çalıştı. Çatışmalara Rusya-Türkiye boyutu kazandırılmak istendi.

    Ardından Montrö Anlaşması üzerinden benzer tezgahlar kurularak Türkiye Karadeniz'de tehlikeli bir ateşin ortasına atılmak istendi.

    FINANCIAL TIMES'TAN ERDOĞAN VE PUTIN'I KARŞI KARŞIYA GETİRME ÇABASI
    Rus donanmasının en güçlü gemilerinden biri olarak bilinen Admiral Flota Kasatonov ile ilgili olarak Financial Times, "Putin'in Ukrayna'ya saldırısına devam etmesi için Moskova, en güçlü savaş gemilerini İstanbul'un kalbinden göndermek istediğini söyledi, fakat bu gemiler geçiş yapmadı" ifadesine yer verdi.

    64 kilometrelik konvoy iddiaları gerçek mi?

    Gazetede yer alan haberde, "Savaş gemilerini durdurma kararı Putin ile çok yakın bir ilişki kuran Erdoğan için dikkat çekici bir karardı. Ankara'nın Rusya'nın işgalini açıkça eleştirmesi ve Ukraynalılara destek vermesi Türkiye'nin batı ile ilişkilerinin tekrar düzenlenebileceği umudunu yarattı" denildi. Gazeteye konuşan bir batılı diplomat ise, "Bence Erdoğan şoke oldu ve hatta Putin tarafından ihanete uğradığını hissetmiş olabilir" dedi.

    TÜRKİYE'Yİ ATEŞE ATMA ÇABASI: "RUSYA MONTRÖ'YÜ ÇİĞNERSE NE OLACAK"
    Gazete, "Uzmanlara göre Ankara için Moskova ile bağları korumanın yaratacağı risk, Ukrayna'ya şiddetin artması durumunda Türkiye'nin Rus uçaklarına hava sahasını kapatması veya batının yaptırımlarına dahil olması ya da kendi savaş gemilerini Karadeniz'e göndermesi baskısı yaratabilir" yorumuna yer verdi.

    Öte yandan gazeteye konuşan üst düzey bir batılı diplomat, "Rusya, daha önce yaptığı gibi Montrö'yü çiğnemeye karar verirse ne olur? Türkiye Rus savaş gemisini engellemeye çalışacak mı? Bunu yapmalarını isteyecek miyiz?" sorusunu sordu.



        TARİHİN YAZACAĞI İKİ YÜZLÜLÜK!
        Batı'nın kirli planında Ukrayna lideri Zelenskiy'i gazlayarak Putin'in kucağına atmak vardı. Yıllardır çeşitli vaatlerle oyalanan Ukrayna halkı, Rusya'ya karşı bir tuzak olarak kullanıldı. Gerilimin tırmanıp savaş durumuna geçilmesi sonrası ise komedyen olan Zelenskiy'den askeri direniş kahramanı yaratılmak istendi. Zelenskiy kendisini yalnız bırakan AB makamlarınca ayakta alkışlandı, Batı gazeteleri kahramanlık ve destan manşetleri atmaya başladı.



        Batı'nın sevmediği liderler yüksek oy aldıklarında "diktatör" olarak damgalanırken, Zelensykiy "yüzde 73.2 oyla seçilen halkın büyük desteğini alan kahraman" olarak yansıtıldı.

        UKRAYNA BAYRAĞI RENKLERİ TİME DERGİSİNİN KAPAĞINDA
        Ukrayna ve Zelenskiy'i gazlama adımlarının son örneği Time dergisinde karşımıza çıkıyor.
        Dünyaca ünlü Time dergisi, son sayısında Ukrayna bayrağının renklerine ve ülkenin Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in sözlerine yer verdi.

        Kapakta, Zelenskiy'in salı günü Avrupa Parlamentosu'ndaki konuşmasında söylediği "Hayat ölüme, ışık da karanlığa galip gelecek" ifadesi Ukraynaca olarak yer aldı. Kapağın üst kısmındaysa "Volodimir Zelenskiy ve Ukrayna'nın kahramanları" ifadesi dikkat çekti.

        Time'ın Ukrayna haberinde, Zelenskiy'in Rusya'nın saldırılarına rağmen Kiev'de kalarak ABD ve müttefiklerini harekete geçirerek "tarihin seyrini değiştirdiği" belirtildi.

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        Haberler Dünya Batı'nın ve Batı kontrollü medyanın Ukrayna oyunu, Erdoğan ile Putin'i karşı karşıya getirme planı ve Zelenskiy gerçekleri...
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