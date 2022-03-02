Rusya Ukrayna son durum! Rusya Ukrayna arasında propaganda savaşları

Ukrayna'daki olaylar savaş olarak adlandırılmıyor. Bunun yerine saldırı, askeri altyapıyı hedef alan bir askerden arındırma operasyonu veya "halk cumhuriyetlerini savunmak için özel bir [askeri] operasyon" olarak tanımlanıyor.

"İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI" ÖRNEĞİ

Devlet kontrolündeki TV'de sunucular ve muhabirler, Rusya'nın Ukrayna'daki "özel askeri operasyonu" ile Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'na karşı savaşı arasında "tarihi paralellikler" çizmek için duygusal bir dil ve görüntüler kullanıyor.

Rossiya 1'in kardeş kanalı Rossiya 24'te yayınlanan bir sabah programının sunucusu, "Kendilerini korumak için çocukları kullanan milliyetçilerin taktikleri, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana değişmedi" diyor.

Batı medyası Putin'in saldırısının hızlı bir ilerleme sağlayıp sağlamadığını sorarken, Rus televizyonu Rus operasyonlarını çok başarılı olarak gösteriyor. Düzenli güncellemeler, imha edilen Ukrayna donanımı ve silahlarının sayısını veriyor. Sabah haberleri, 1100'den fazla Ukrayna askeri altyapı tesisinin devre dışı bırakıldığını ve yüzlerce donanımın imha edildiğini söylüyor. Herhangi bir Rus zayiatından ise söz edilmiyor.