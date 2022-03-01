Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko açıkladı: Başkan Erdoğan ile birlikte Putin ve Zelenskiy’i görüştürmek için uğraşıyoruz

"İKİ LİDER BİR ARAYA GELECEKTİR"

Ukrayna ve Rusya heyetlerinin müzakerelerinin her iki ülkenin liderlerinin olası görüşmesi için önemli olduğuna dikkat çeken Lukaşenko, heyetlerin böyle bir görüşme için militarizmden ve Nazizm'den arındırma gibi konularda hazırlık yapmaları gerektiğini vurguladı.

Lukaşenko, "Bu ve diğer önemli konularda ilerleme sağlandığında eminim ki, Rusya ve Ukrayna liderleri bir araya gelip ilgili anlaşmaları imzalayacaktır." diye konuştu.