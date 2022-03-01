Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko açıkladı: Başkan Erdoğan ile birlikte Putin ve Zelenskiy’i görüştürmek için uğraşıyoruz

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Güvenlik Konseyi üyeleri ve Bakanlar Konseyi yöneticileri ile yaptığı toplantıda Ukrayna ile Rusya heyetleri arasındaki müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Zelenskiy ve Putin'in kişisel yaklaşımları nedeniyle takdir edilmesi gerektiğini belirten Lukaşenko, her iki liderin, heyetlerin müzakerelere başlamasını kabul ettiğini anımsattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dün yaptığı telefon görüşmesini hatırlatan Lukaşenko, Erdoğan ile diplomasi konusundaki çabalarına dikkat çekti.
Başkan Erdoğan ile görüşmesinde Ukrayna ve Rus heyetlerinin müzakerelerine ve barışa zaman ayırdıklarını aktaran Lukaşenko, Erdoğan'ın Putin ve Zelenskiy ile dostluğuna dikkat çekti.