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Vav TV Canlı Yayın
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    • 01.03.2022 23:24
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    • 01.03.2022 23:58
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    Türkiye'den net Rusya açıklaması: Yaptırım planlamıyoruz

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 6. gün geride kalırken sıcak bölgeye dair ülkemizden de çeşitli açıklamalar geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün yaptığı açıklamalarda "Çağrımız hem Rusya'ya hem Ukrayna'ya bir an önce ateşler kesilsin ve gerek Rusya, gerek Ukrayna burada dünya barışına güzel bir katkıda bulunsun" şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bir canlı yayında gerçekleştirdiği konuşmada konuya ilişkin "Odaklandığımız yer bu savaşın sona ermesi. Müzakere masasından ateşkes kararı çıkması, bir insani koridor oluşturulması" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "Türkiye ilkesel bir tutum sergiliyor. Türkiye taraf tutmak zorunda değil." ifadelerini kullandı.

    Türkiye’den net Rusya açıklaması

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldığı canlı yayında Ukrayna-Rusya krizininde Türkiye'nin hangi adımları atacağı , Montrö Sözleşmesi'nin nasıl uygulanacağı gibi önemli konular hakkında açıklamalarda bulundu.

    MÜZAKERE HEYETLERİYLE TEMAS HALİNDEYİZ
    Müzakereler zaman kazanma amacıyla kullanılırsa bu bir sonuç üretmez. Müzakerelerin anlamı ortadan kalkar. Yarın büyük ihtimalle toplanamayacaklar. Teknik şeyler var. Aralarında görüştükleri. Büyük ihtimalle bir iki gün ertelenebilir. Müzakere heyetleriyle temas halindeyiz.

    Müzakereler çok kolay geçmiyor. Rusya'nın gerçekçi olmayan talepleri var. Kırım'ın tanınması gibi, Ukrayna'nın silahsızlandırılması gibi. Bizim açımızdan bakıldığında da bunlar kabul edilebilir talepler değil. Odaklandığımız yer bu savaşın sona ermesi. Müzakere masasından ateşkes kararı çıkması, bir insani koridor oluşturulması.

        GÖRDÜĞÜM TABLO İÇ AÇICI DEĞİL
        Daha fazla insan ölmesinden endişe duyuyoruz. Rusya tarafına gerekli telkinlerde bulunuyoruz. Hepsinin nihai amacı bu. Rusya tarafında daha büyük bir sorumluluk var. Karamsar olmak istemiyorum ama gördüğüm tablo iç açıcı değil. Özellikle yaşanan son gelişmeler ile beraber pek umut verici bir durum yok.

        PUTİN'İN ASIL AMACI UKRAYNA DEĞİL
        Putin'in asıl amacı Ukrayna değil. Batı'yla daha büyük bir pazarlık yapmak istiyor. Ukrayna üzerinden eline yükseltmeye çalışıyor. Bir ülkenin işgal edilmesi haklı ve meşru değil. Biz burada Rusya ile köprüleri atmadan, Ukrayna'ya da destek olarak ve Batı'yla iletişim sürdürerek devam ediyoruz. Önümüzdeki on yıllarda bu konular bizi meşgul etmeye devam edecek. Bunun temelinde de Rusya ile Batı arasında kurulması gereken kazan-kazan ilişkisi.

        Biz Rusya ile bu ilişkiyi geliştirdik. NATO üyesiysek Rusya ile bu ilişkiye girmeyelim demedik. Bizim de Rusya ile itilaf ettiğimiz konular var. Suriye'de Libya'da anlaşamıyoruz. Kırım'ın ilhakını tanımıyoruz. Ama bu bizi soğuk savaşa götürmedi. Bu sorunların diplomasiyle çözüleceğini gösterdik.

        TÜRKİYE'NİN GÜVENLİK KAYGILARINI GİDERECEK ADIMLAR NEDEN ATMIYORSUNUZ?
        Cumhurbaşkanımız önemli bir başlık açtı. Batı açısında Türkiye hemen döndüğü, yardım için destek için yöneldiği önemli bir müttefik. Batılı muhataplarımız bize diyor ki Rusya ile köprüleri atmayın. Biz de onlara böyle bir niyetimizin olmadığını söylüyoruz. NATO bağlamında olsun AB bağlamında olsun normal zamanlarda Türkiye'nin güvenlik kaygılarını giderecek adımlar neden atmıyorsunuz? İlla böyle bir felaketin mi yaşanması gerekiyor Türkiye'nin önemini yeniden kavramak için. Doğru bir stratejiyle konuya yaklaşırlarsa Türkiye'nin temel ihtiyaçlarını karşılanması açıdan hızlı adımlar atmaları gerekir. Bu Türkiye'nin de menfaatine, onların da menfaatine.

        Savaşı devam ettirirlerse bu Rusya için de büyük felaket olur. Rus ekonomisi aylar içerisinde felç olacak. Bu sonuçları dikkate almak zorundalar.

            SAVAŞAN TARAFLAR BOĞAZLAR'DAN GEÇEMEZ
            Karadeniz'deki barış ve istikrarın sürdürülmesinde Montrö Sözleşmesi çok kritik bir role sahip oldu. Montrö'nün 19, 20, 21'inci maddeleri çok açık. Savaşan taraflar Boğazlar'dan geçemez. Tek istisna bağlama limanlarına dönen gemiler. Bu gemilerin geri dönüş hakkı vardır. Böyle bir başvuru olduğunda, çıkış limanı, bağlama limanı neresi? Buraya odaklanıp bir değerlendirme yapacağız.

            Montrö'nün kurallarını gerilimi tırmandırmayacak şekilde yorumluyoruz. Taraflara da bu yönde telkinlerde bulunuyoruz. Herkese ilettik bunu. Şu anda böyle bir talep yok. Olması gereken de böyle bir talebin olmaması. Montrö kuralları gereği de böyle bir riski ortadan kaldırıyoruz. Bugüne kadarki uygulamamız bundan sonra da devam edecek.

            TÜRKİYE YAPTIRIM UYGULAYACAK MI?
            Ülkemizin önceliklerini dikkate alarak hareket etmek zorundayız. Rusya ile konuşabilecek bir aktörün olması gerekiyor. Herkes köprüleri attığında Rusya ile kim konuşacak. Biz bu kanalı açık tutmak adına yaptırım paketi planlamıyoruz.

            "TÜRKİYE İLKESEL BİR TUTUM SERGİLİYOR"
            Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı canlı yayında, Rusya Ukrayna savaşına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İki ülke arasındaki ilk müzakere toplantısından netice çıkmayacağını bildiklerini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye ilkesel bir tutum sergiliyor. Türkiye taraf tutmak zorunda değil." ifadelerini kullandı.

            "YAPTIRIMLARA KATILMA EĞİLİMİNDE DEĞİLİZ"
            Çavuşoğlu, Rusya'ya yaptırımlarla ilgili olarak, "Biz genel anlamda bu tür yaptırımlara ilkesel olarak katılmadık. Bu yaptırımlara da katılma eğilimimiz yok." dedi.

            UKRAYNA'DAKİ TÜRKLERİN TAHLİYESİ
            12 Şubat'ta 16 bin kişiye telefon ve SMS ile ulaştıklarını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Biz toplam olarak bugün itibarıyla, yola çıkan vatandaşlarımızla birlikte 5850 vatandaşımızı tahliye ettik. Hala 6-7 bin vatandaşımız bulunuyor." dedi.
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