Bu da enformasyon savaşı! Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sosyal medyada yalan yanlış bilgilerin önünü yeniden açtı

TWITTER YENİDEN YALANIN MERKEZİ OLDU
Kriz anlarında insanların birbirlerini bilgi bombardımanına tuttuğu Twitter yeniden bilgi kirliliğinde lider konuma gelmiş durumda. Çeşitli fotoğraf ve videoların paylaşıldığı Twitter'da herhangi bir doğrulama sisteminin olmaması nedeniyle bir taraf kendisini mağdur olarak yansıtabilirken diğer taraf da bir anda kötü olarak gösterilebiliyor.
VİDEO OYUN GÖRÜNTÜLERİ GERÇEK DİYE PAYLAŞILIYOR
Çeşitli savaş oyunlarından kaydedilen görüntülerin gerçek diye paylaşılması insanların kafasını karıştırıyor. Geçtiğimiz günlerde Twitter'da 'Ruslar Ukrayna'ya uçaksavar füzeler atıyor' şeklinde paylaşılan bir görüntünün 'War Thunder' isimli bir video oyunundan sahne olduğu anlaşıldı.