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    • 01.03.2022 16:52
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    Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı | Müzakere görüşmelerinde yeni tarih! Rusya ve Ukrayna duyurdu

    Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının 6. gününde Ukrayna ordusu Kiev yakınlarında Rus askerlerine karşı koymaya devam ederken iki ülke arasında dün yapılan 6 saatlik müzakerelerden ateşkes çıkmadı. Rusya Savunma Bakanı Şoygu "Rusya Silahlı Kuvvetleri, hedeflerine ulaşana kadar özel askeri operasyona devam edecek." şeklinde konuşurken, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov "Batılı ülkelerin, NATO üyesi olmayan eski SSCB ülkelerinde askeri tesislerin oluşturulmasından vazgeçmesi gerekiyor" dedi. BM, Rusya-Ukrayna savaşında en az 660 bin kişinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini, Ukrayna'da çoğu mahsur 470 binden fazla diğer ülke vatandaşlarının bulunduğunu bildirdi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna'da çatışmanın tarafı olmayacaklarını, asker göndermeyeceklerini ve Ukrayna hava sahasında uçaklarını uçurmayacaklarını söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın en önemli hedeflerinin Kiev ve Harkiv şehirleri olduğunu belirterek, “Eğer Kiev’i korursak, devleti koruruz. Bu ülkemizin kalbidir ve bu kalp atmaya devam etmelidir.” dedi. Ukrayna ve Rusya basını müzakere görüşmelerinin ikincisinin yarın yapılacağını duyurdu. İşte dakika dakika Ukrayna-Rusya savaşından son dakika gelişmeleri...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR

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    Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının 6. gününde Ukrayna ordusu Kiev yakınlarında Rus askerlerine karşı koymaya devam ederken iki ülke arasında dün yapılan 6 saatlik müzakerelerden ateşkes çıkmadı. Rusya ve Ukrayna heyetleri, ateşkesin sağlanması için yakın gelecekte ikinci tur müzakerelerin yapılması konusunda anlaştı.

    'UKRAYNA'DAN ÇEKİLİN TALEBİ'
    Ukrayna medyası, Kiev heyetinin müzakerede Kırım ve Donbass dahil tüm Rus güçlerinin ülkeden çekilmesini talep ettiğini belirtti.

    Ukrayna heyetini temsilen Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak ise her iki heyetin müzakerelerin ilk turunu gerçekleştirdiğini söyleyerek, "Ukrayna topraklarında çatışmaların durması ve ateşkesin sağlanması hedefi müzakerelerin ana konusuydu." dedi.

    Belarus Dışişleri Bakanı Vlaimir Makey de Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereleri son derece önemli bulduğunu vurgulayarak, "Heyetlerin kapanış açıklamalarından, temkinli ve iyimserlik uyandıran bazı anlaşmalara varıldığını görebilirsiniz. Bunun Belarus topraklarında gerçekleşmesinden memnunuz çünkü Belarus, tüm krizleri ve sorunları çözmenin yollarını bulmak için her şeyi yapmaya hazır." diye konuştu.

    PUTİN SAVAŞIN DURMASI İÇİN ŞARTLARINI İLETTİ
    Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada Putin'in Macron ile yaptığı görüşmede sorunun çözümüne yönelik 3 şart öne sürdüğü belirtildi. Açıklamada, "Putin, böyle bir çözümün ancak Rusya'nın Kırım üzerindeki egemenliğinin tanınması, Ukrayna devletinin militarizm ve Nazizim'den arındırılması ve tarafsız statüsünün sağlanması dahil Rusya'nın güvenlik alanındaki meşru çıkarlarının koşulsuz olarak dikkate alınmasıyla mümkün olduğunu vurguladı" denildi. Açıklamada, Rus tarafının Ukrayna temsilcileriyle müzakerelere açık olduğu ve bunun istenen sonuçlara yol açmasını beklediği kaydedildi.

    Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ulusa sesleniş konuşmasında Rus güçlerinin Harkiv şehrini roketlerle yoğun bir şekilde bombaladığını belirterek "Bu, açıkça savaş suçudur. Barışçıl bir şehir, barışçıl yerleşim alanları, tek bir askeri tesis yok. Düzinelerce görgü tanığı kaydı bunun hatalı yaylım ateşi değil, kasıtlı bir yıkım olduğunu kanıtlıyor." ifadelerini kullandı.

    İŞTE UKRAYNA VE RUSYA ARASINDAKİ SAVAŞTA DAKİKA DAKİKA TÜM GELİŞMELER

    16.41 Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'de Ukrayna istihbaratına ait "enformasyon saldırısı" yapan merkezi yüksek hassasiyetli silahlarla vuracağını duyurdu.

    16.26 Bu sabah çekilen bir uydu görüntüsünde Belarus'un güneyindeki Luninets hava üssünde 31 adet Su-25 ve iki Mi-8/Mi-17 çok amaçlı helikopter görülüyor.

    16.17 Rusya'dan yapılan açıklamada, "Kiev'deki askeri hedefleri vuracağız. Güvenlik servisi ve özel birliklere saldırı düzenlenecek. Bu noktaların yakınında yaşayanlar evlerini terk etsin" denildi.

    16.06 Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nden yeni açıklama: Bugün saat 19:00'da Kiev'den bir tren kaldırılması planlanmaktadır. Sokağa çıkma yasağı başlamadan önce saat 18:00'e kadar, güvenliğinize azami özen göstermek suretiyle, Kiev Merkezi Tren Garı'na gitmeniz beklenmektedir.

    16.00 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile telefonda bir görüşme yaptı. İki savunma bakanı Ukrayna'daki son durumu konuştu.

    15.48 Ukrayna ve Rus basını: Müzakere görüşmelerinin devamı yarın olacak.

    15.45: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın en önemli hedeflerinin Kiev ve Harkiv şehirleri olduğunu belirterek, "Eğer Kiev'i korursak, devleti koruruz. Bu ülkemizin kalbidir ve bu kalp atmaya devam etmelidir." dedi.

    Zelenskiy ulusa sesleniş konuşmasında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

    Harkiv şehrine seyir füzesi atıldığına işaret eden Zelenskiy, "Avrupa'nın en büyük meydanı, Özgürlük Meydanı. Düzinelerce kişi mağdur oldu. Özgürlüğün bedeli budur. Bu Ukrayna'daki insanların sabahının nasıl olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

    Zelenskiy, Ukrayna'nın Harkiv ve Rusya'nın Belgorod şehirlerinin her zaman birbirlerine ruhen yakın şehirler olduğunu hatırlatarak, "Harkiv'e Belgorod'tan seyir füzesinin atılmasından sonra şimdi her şey değişti. Bu şehrimize karşı bir terördür. Meydanda hiçbir askeri hedef yoktu. Harkiv'deki yerleşim bölgeleri hedef alındı." diye konuştu.

    Harkiv'e saldırının bir savaş suçu olduğunu söyleyen Zelenskiy, "Bu Rusya'nın bir devlet terörüdür. Rusya terör devletidir. Tüm dünyayı bu fahiş saldırıya etkin ve hızlı bir yanıt verilmesi ve Rusya'nın bir devlet terörü yaptığını tanımaya çağırıyorum. Teröristlerin uluslararası mahkemelerde sorumlu tutulmalarını talep ediyoruz." dedi.

    Kiev ve Harkiv'in şu anda Rusya için en önemli hedefler olduğuna dikkati çeken Zelenskiy, bu nedenle başkentin savunmasının devlet için birinci önceliğe sahip olduğunu dile getirdi.

    Ukrayna'nın tüm şehirlerinin düşmanı durdurmak için her şeyi yapması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Eğer Kiev'i korursak, devleti koruruz. Bu ülkemizin kalbidir ve bu kalp atmaya devam etmelidir. Şehrin savunması için Kiev Şehir Ordusu'nun başına General Mikola Jernov'u atadım." ifadelerini kullandı.

    Ayrıca Zelenskiy, Kırgızistan ile Gürcistan büyükelçilerini istişarelere çağırdığını bildirdi.

    15.22: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, AP oturumuna bağlandı

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Parlamentosunun (AP) Ukrayna'ya destek için düzenlediği olağanüstü oturumda video bağlantısıyla konuşma yaparak Avrupa ülkelerinden destek istedi.

    AP, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Brüksel'de olağanüstü oturum düzenledi.

    Oturuma Zelenskiy de video bağlantısıyla katılarak konuşma yaptı. Zelenskiy'in konuşma yapacağı, oturumdan kısa süre önce duyuruldu.

    Zelenskiy, sık sık ayakta alkışlanan konuşmasında, Rusya'ya karşı özgürlüklerini savunmaya devam edeceklerini söyledi.

    "Hepinizle ve tüm Avrupa Birliği ülkeleriyle bugün birliktelik sağladığımız için çok mutluyum" diyen Zelenskiy, ülkesinin günlerdir Rusya'nın işgali altında olduğunu belirtti.

    Rusya'nın işgaline direndiklerini ve özgürlüklerini korumaya çalışacaklarını dile getiren Zelenskiy, galip geleceklerine inandığını vurguladı.

    Zelenskiy, yoğun saldırı altında olduklarını, Harkiv'in bugün iki füze saldırısına uğradığını kaydetti. Harkiv'deki Özgürlük Meydanı'nın Avrupa'nın en büyük meydanı olduğunu ve bugün özgürlüklerin saldırıya uğradığını ifade eden Zelenskiy, "Kimse özgürlüklerimize müdahale edemeyecek. Kimse bizi ezemeyecek. Biz güçlüyüz." dedi.

    Dün 16 çocuğun saldırıda hayatını kaybettiğini belirten Zelenskiy, Rus yetkililerin askeri hedefleri vurdukları sözlerine karşılık "Biz çocuklarımızı canlı görmek istiyoruz. Hangi çocuk askeri bir tesiste çalışabilir." ifadesini kullandı.

    Zelenskiy, "Avrupa'nın eşit üyesi olmak istiyoruz. Bugün böyle olduğumuzu gösterdiğimize inanıyorum. AB bizimle çok daha güçlü olacaktır. Siz olmadan Ukrayna yalnız kalacaktır. Gücümüzü kanıtladık. Siz de bizimle olduğunuzu kanıtlayın. Bizi yalnız bırakmayacağınızı kanıtlayın." diye konuştu.

    UKRAYNA'NIN AB ÜYELİĞİNE AP'DEN DESTEK
    AP Başkanı Roberta Metsola, oturumun açılışında yaptığı konuşmada, parlamento adına Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını en kuvvetli şekilde kınadığını bildirdi.

    Avrupa'nın varoluşsal tehdit altında olduğunu belirten Metsola, Uluslararası Ceza Mahkemesinin savaş suçları soruşturmasını desteklediklerini, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ve (Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr) Lukaşenko'yu sorumlu tuttuklarını söyledi.

    Metsola, Ukrayna'nın AB perspektifini desteklediklerini, AB üyelik başvurusu için çalışacaklarını bildirdi.

    AP GENEL KURULUNDA UKRAYNA BAYRAKLARI
    AP Genel Kurul salonunda milletvekillerinin oturduğu sıralara Ukrayna bayrakları asıldı. Milletvekillerinin bazıları Ukrayna bayrağını simgeleyen mavi ve sarı renkli kıyafetler giydi ve "Ukrayna'nın yanındayız" yazılı dövizler taşıdı.

    Bazı milletvekilleri de Ukrayna bayrağının basılı olduğu tişörtlerle oturuma katıldı.Oturuma, Ukrayna'nın AB Büyükelçisi ve bazı Ukraynalılar da katıldı.

    14.50 Avrupa Parlamentosu'na telekonferans yöntemiyle hitap eden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Ben bu konuşmayı bir kağıttan okumuyorum. Benim ülkemde bu devir bitti. Ben şuna inanıyorum ki bugün bu hayatlar önemli değerler uğruna kaybediliyor. Ben de sizden bugün bunu duymak istiyorum. Ukrayna AB'yi tercih ediyor, AB'nin bir parçası olmak istiyor. Bu arada yayın arada kesilebilir füzeler düştüğü için." dedi.

    14.39: Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andrij Melnyk, Almanya'dan savaş gemisi ve denizaltı satın almak istediklerini söyledi. Melnyk, "T-online" internet sayfasına verdiği röportajda, savunma yeteneklerini güçlendirmek için Ukrayna'nın silahlandırılması gerektiğini artık tüm ortakların görmesi gerektiğini belitti. Almanya'nın burada önemli rol oynayabileceğini aktaran Melnyk, "Alman silah şirketlerine savaş gemisi ve deniz altı sipariş vermek istiyoruz." dedi.

    14.24:     İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da "barbarca taktikler" kullandığını söyledi. Johnson "Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge ilan edemeyiz. Bunu yaparsak Rusya ile direkt çatışmaya girmemize sebep olur" dedi.



    13.36: Zelenskiy: Harkiv'e saldırılar, Rusya tarafından yapılan devlet terörizmidir. Zelenskiy, savaş dönemi için General Nikolay Jernov'u Kiev askeri yönetiminin başına atadı. Açıklamada, "Vitali Kliçko, Kiev belediye başkanı olmaya devam ediyor ve askeri başkanla birlikte çalışacak. Savaştan sonra her şeyi yerine geri getireceğiz" denildi.

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kırgızistan ve Gürcistan'daki büyükelçilerini istişarelerde bulunmak üzere derhal geri çağırdıklarını açıkladı.

    Zelenskiy, ulusa sesleniş konuşmasında, Ukraynalı diplomatların, tutumlarını değiştiren ve uluslararası hukuka aykırı hareket eden ülkelere karşı adil ve kesinlikle gerekli kararları uyguladığını belirtti.

    Kırgızistan'da, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını haklı çıkarma yönünde eğilimler olduğunu belirten Zelenskiy, Kırgızistan Büyükelçisi'nin bu nedenle geri çağrıldığını bildirdi.

    Zelenskiy, Gürcistan Büyükelçisi'nin geri çağrılmasına gerekçe olarak da Tiflis yönetiminin, Ukrayna'ya yardıma gelmek isteyen gönülleri engellemesini ve Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmama kararı almasını gösterdi.

    13.35: Kremlin Sarayından yapılan açıklamada "Misket ya da vakum bombası kullandığımız iddiaları yalan. Putin şu aşamada Zelenskiy ile görüşme planlamıyor. Savaş suçu iddialarını reddediyoruz" denildi.

    13.32: Fransa'nın, bölgedeki NATO varlığını güçlendirmek üzere sevk ettiği 250 askerin Romanya'ya vardığı bildirildi.

    13.28: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'da çatışmanın parçası olmayacaklarını, asker göndermeyeceklerini ve Ukrayna hava sahasında NATO uçaklarını uçurmayacaklarını söyledi.

    Stoltenberg, ABD'ye ait F-15 savaş uçaklarının da konuşlandığı Polonya'daki Lask Hava Üssü'nü ziyaret ederek, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile ortak basın toplantısı düzenledi.

    NATO Mukabele Kuvveti'ni ilk kez harekete geçirdiklerini hatırlatan Stoltenberg, Fransız askerlerinin bugün bu kapsamda Romanya'ya geldiklerini bildirdi.

    Stoltenberg, Ukrayna ile dayanışma içinde olduklarını, Rusya'nın bu ülkeye saldırısı nedeniyle sadece Rusya'yı değil Belarus'u da yardım ettiği için sorumlu tutacaklarını aktardı.

    Ukrayna'nın NATO'dan istediği uçakların gönderilip gönderilmediği ve NATO üslerinin Ukrayna'ya açılıp açılmayacağı sorulan Stoltenberg, şu karşılığı verdi:

    "NATO müttefikleri çeşitli askeri destekler veriyor. Bunlar arasında anti tank silahları, hava savunma sistemleri ve diğer askeri ekipmanların yanı sıra insani yardımlar ve mali destek bulunuyor. Ancak NATO çatışmanın parçası olmayacak. NATO, Ukrayna'ya asker göndermeyecek veya Ukrayna hava sahasında uçak uçurmayacak."

    Polonya Cumhurbaşkanı Duda ise ülkesinin Ukrayna'ya savaş uçağı göndermediğini belirterek, "Çünkü böyle bir şey Ukrayna'daki çatışmaya askeri müdahale anlamına gelir. Biz bu çatışmaya katılmıyoruz. NATO, bu çatışmanın parçası değildir. Ukrayna'ya insani yardım yapıyoruz ancak Ukrayna hava sahasına savaş uçağı göndermiyoruz." diye konuştu.


    UKRAYNA'DA 13'Ü ÇOCUK EN AZ 136 SİVİLİN YAŞAMINI YİTİRDİ
    13.21: Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna savaşında en az 660 bin mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini, Ukrayna'da çoğu mahsur 470 binden fazla diğer ülke vatandaşlarının bulunduğunu bildirdi.

    BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Shabia Mantoo, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık basın toplantısında, "Son 6 günde yaklaşık 660 bin mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere kaçtı." dedi.

    "Bu hızla, durum bu yüzyılda Avrupa'nın en büyük mülteci krizi olacak gibi görünüyor." diyen Mantoo, BMMYK'nin mümkün olduğunca hızlı ve kaynaklarını etkili şekilde mülteciler için seferber ettiğini vurguladı.

    Mantoo, tüm komşu ülkelerin bugüne kadar Ukrayna'dan kaçan mülteciler için sınırlarını takdire şayan bir şekilde açık tuttuklarının altını çizdi.

    Çoğu mültecinin Polonya, Macaristan, Moldova, Romanya, Slovakya'ya kaçtığını aktaran Sözcü Mantoo, diğerlerinin de çeşitli Avrupa ülkelerine göç ettiğini kaydetti.

        "SİVİL KAYIPLAR ÇOK DAHA FAZLA OLABİLİR"
        BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Liz Throssell de 24 Şubat'tan dün gece yarısına kadar Rusya-Ukrayna savaşında, 13'ü çocuk, en az 136 sivilin yaşamını yitirdiğini ve 26'sı çocuk 400 sivilin yaralandığını bildirdi.

        Bu kayıpların çoğunun, ağır topçu ve çok namlulu roketatar sistemlerinden yapılan bombardımanlar ve hava saldırıları dahil olmak üzere geniş bir etki alanına sahip patlayıcı silahların kullanılmasından kaynaklandığını vurgulayan Throssell, ölen sivillerin sayısının tespit ettiklerinin çok üzerinde olabileceğine dikkati çekti.

        BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütünün Sözcüsü Safa Msehli, tahminlerine göre Ukrayna'da çok sayıda denizaşırı öğrenci ve işçi göçmeni de dahil olmak üzere çeşitli milletlerden 470 binden fazla üçüncü ülke vatandaşı olduğunu ve bunların çoğunun Ukrayna'da mahsur kaldığını kaydetti.

        13:12: Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "Rus ordusunun hedeflerine ulaşana kadar Ukrayna'da özel askeri operasyona devam edeceğini" bildirdi.

        Şoygu, askeri yetkililerle yaptığı toplantıda, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa dair açıklamalarda bulundu.

        Batı'nın Ukrayna halkını Rusya ile mücadelede kullandığını savunan Şoygu, "Bizim için önemli olan, Rusya'nın Batı ülkeler tarafından oluşturulan askeri tehditten korunmasıdır." dedi.

        Şoygu, Rus ordusunun sivillerin hayatının korunması için gerekli önlemleri aldığını ileri sürerek, "Saldırılar, yüksek hassasiyetli silahlar ile yalnızca askeri hedeflere yapılıyor. Rusya Silahlı Kuvvetleri, hedeflerine ulaşana kadar özel askeri operasyona devam edecek." ifadelerini kullandı.

        13.09: Macaristan, Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyeliği adaylığını destekleyeceğini açıkladı

        12. 40: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptığı açıklamada, bazı Avrupa ülkelerinin topraklarında ABD'nin nükleer silahlarının bulunmasının Rusya için kabul edilemez olduğunu vurguladı, bu silahların ABD'ye dönmesinin zamanının çoktan geldiğinin altını çizdi.

        'HEDEFE ULAŞANA KADAR DEVAM EDECEĞİZ'
        Silahsızlanma konusundaki bir konferansta konuşan Lavrov, "Ukrayna hala nükleer tehlikeye sahip. Bu tehlikeye cevap vermemezlik edemeyiz. Rusya hedefine ulaşana kadar devam edecek. Hedefimizi gerçekleştirene kadar operasyona devam edeceğiz. Batı eski SSCB ülkelerinin topraklarında askeri tesisler kurmaktan vazgeçmeli. ABD nükleer silah sözleşmesi şartlarına uymalı. ABD nükleer silahının Avrupa'da olmasını kabul edemeyiz. Stratejik iktidar konusunda ABD ile ortak çalışmaya hazırız." dedi.

        12.14 Kiev yakınlarında 2 Rus helikopteri düşürüldü.



        12.00: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Telegram kanalından paylaştığı görüntüde, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşla ilgili açıklamalarda bulundu.

        Rus ordusunun, Harkiv kentine füzelerle "sert" şekilde saldırdığını belirten Zelenskiy, "Kimse dünyada barışçıl Ukraynalıların öldürülmesini affetmeyecek. Burası Ukrayna. Burası Avrupa. Bu 2022'de gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı.

        Rusya'nın durdurulması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Rus füzeleri, uçakları ve helikopterleri için gökyüzünün tamamen kapatılması gerekiyor. 5 günde Ukrayna'ya 56 füze saldırısı yapıldı, 113 seyir füzesi fırlatıldı." dedi.

        Zelenskiy, Rusya'nın, Kiev'deki elektrik santralini vurmayı hedeflediğine dikkati çekti.



        11.56: Rusya Herson kentini kuşattı. Belediye Başkanı açıkladı: Ruslar şehir çıkışan kontrol noktaları kurdu.

        11.40: Ukrayna'nın Harkov kenti yoğun bombardıman altında. Bölgede çok sayıda patlama sesleri duyuluyor. Ölü ve yaralıların da olduğu belirtiliyor.

        11.39: Belarus, Rus kuvvetlerinin arkadan vurulmasını önlemek için hava savunma sistemlerini alarma geçirdiğini açıkladı

        11.36: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yeni açıklamalarda bulundu. "Roketler, bombalar durdurulsun" diyen Zelenskiy, "Rusya'yı ekonomik olarak yok edin" çağrısı yaptı.

        Zelenskiy, ayrıca Twitter'dan yaptığı bir başka açıklamada, destekleri için İngiltere Kraliyet Ailesi'ne de teşekkür etti.

        11.24: Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Podolyak: Rusya siviller arasında can kaybı ve panik yaratmak için kent merkezlerini aktif olarak bombalıyor.

        11.21: Fransa Maliye Bakanlığı: AB, Rusya'ya karşı topyekûn bir ekonomik ve mali savaş yürütecek

        11.17: Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, "Belarus, Rusya'nın Ukrayna'daki harekatına katılmayı planlamıyor" dedi.

        10.49: Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna'ya saldıran Rus güçlerinin 5 bin 710 asker kaybettiğini duyurdu.

        Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus güçlerinin son 5 gündeki kayıplarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya göre Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 5 bin 710 asker öldürüldü, 200 asker ise esir alındı.

        Son beş günde Ukrayna ordusunun, Rusya'ya ait 29 uçak, 29 helikopter, 198 tank, 846 zırhlı araç, 77 top ve 2 gemiyi imha ettiği belirtildi.

        Rus güçlerin ayrıca 24 roketatar sistemi, 305 araç, 60 yakıt aracı, 7 hava savunma sistemi ve 3 İHA kaybettiği ifade edilen açıklamada, bu rakamlara devam eden çatışmaların bilgilerinin dahil edilmediği kaydedildi.

        10.08: Rusya, Rus uçaklarına kısıtlama getiren İsviçre uçaklarına hava sahasını kapattı.

        09.56: AB temsilcisi Borrell: AB, Rus birliklerine ilişkin uzay istihbarat verilerini Ukrayna'ya gönderecek.



        09.04: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, Blinken'ın Ukrayna'ya verdikleri desteği sürdürmekte kararlı olduklarını yinelediğini bildirdi.

        Kuleba, sosyal medya hesabından açıklamasında, mevkidaşı Blinken ile telefon görüşmesi yaptığını aktardı.

        Görüşmede, ülkesinin barış arzusunu belirten Kuleba, "Ancak Rusya'nın saldırıları altında olduğumuz sürece daha fazla silah ve yaptırımlara ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

        Blinken'ın, ülkesinin Ukrayna'ya verdiği desteği sürdüreceğini belirttiğini vurgulayan Kuleba, mevkidaşının yaptırımlar ve silah konusunda güvence verdiğini kaydetti.

        09.02: Ukrayna'nın güneyindeki Herkov şehrinin belediye başkanı, Rus güçlerinin şehrin çevresinde bulunduğunu açıkladı. Kent sakinlerine de seslenerek sakin kalmalarını, sokağa çıkma yasağı sırasında dışarı çıkmamalarını söyledi.

        09.01: Rusya Ukrayna'nın Harkov şehrinde bölge yönetim binasını bombaladı. O anlar kameraya böyle yansıdı.



        1'İ ÇOCUK 6 KİŞİ YARALANDI
        Ukrayna'nın Harkov kentinde yerel yönetim binası bu sabah bombalandı. Ukrayna Acil Durum yetkilileri açıklama yaparak ölü sayısının tespit edilmeye çalışıldığını ve şimdilik 1'i çocuk 6 kişinin yaralandığını açıkladı.

        Ukrayna Acil Durum yetkililerinin yaptığı açıklamada "Harkov Bölge Devlet İdaresi binasının bombalanması sonucu 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. Ölü sayısı tespit ediliyor. Opera binasının çatısında çıkan yangın söndürüldü" ifadeleri kullanıldı.

        UKRAYNA: 5 RUS UÇAĞINI DÜŞÜRDÜK

        08.48: Ukrayna'dan gelen açıklamada 28 Şubat'ta 5 Rus uçağının düşürüldüğü aktarıldı.

        08.32: Ukrayna'nın Sumi eyaleti Okhtyrka kentindeki askeri birliğe, Rus ordusunca yapılan füze saldırısında yaklaşık 70 askerin hayatını kaybetti.

        Sumi Valisi Dmytro Zhyvytskyi, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Okhtyrka kentindeki askeri birliğin Rus ordusu tarafından vurulduğunu, saldırıda yaklaşık 70 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği duyurdu.

        Zhyvytskyi, ekiplerin ve gönüllülerin, askeri birliğin enkazında arama kurtarma çalışmaları yaptığını ifade etti.

        Kentte Rus askerlerine ait de çok sayıda ceset bulunduğunu belirten Zhyvytskyi, bu cesetleri topladıklarını ve Uluslararası Kızılhaç Örgütüne teslim ettiklerini kaydetti.

        08.30: Ukrayna Devlet Özel İletişim Servisi: Rus güçleri Herson kentine saldırıyor. Şehir dışında çok sayıda kontrol noktası oluşturuldu.

            08.10: Rusya'nın Ukrayna'yı işgale girişmesiyle alarma geçen NATO, doğu kanadındaki ülkelere asker konuşlandırıyor. Fransız ordusuna ait C-130 askeri uçağı Romanya'nın Karadeniz kıyısındaki kenti Constanta'ya ulaştı.

            Fransa Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan fotoğraflarda, Constanta'daki NATO üssüne gelen Fransız askerler ve cephanelikler görüldü.

            07.01: ABD merkezli Maxar Technologies şirketi, ellerindeki yeni uydu görüntülerine göre Ukrayna'ya savaş açan Rusya'nın askeri konvoyunun uzunluğunun, 40 milden (64 km) fazla olduğunu açıkladı.

            Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaptığı askeri sevkiyatın uydu görüntüleri, medyaya sızmaya devam ediyor.

            Daha önce Rus konvoyunun uzunluğunun 17 mil (27 km) olduğunu açıklayan Maxar Technologies şirketi, Kiev yakınlarına ulaşan Rus askeri konvoyunun aslında daha uzun olduğunu bildirdi.

            Şirket zırhlı araçlar, tanklar, çekili toplar ve diğer askeri araçlardan oluşan konvoyun uzunluğunun 40 milden (64 km) uzun olduğunu açıkladı.

                Gün içerisinde elde ettiği yeni görüntüleri servis eden şirket, konvoyun Kiev'e 27 mil (43 km) mesafedeki Antonov Hava Üssü'nden Ukrayna'nın Prisbyrsk kentinin kuzeyine kadar uzandığını kaydetti.

                Şirket, Ivankiv'in kuzey ve kuzeybatısında, konvoyun seyahat ettiği yolların yakınında çok sayıda ev ve yapıdan dumanlar yükseldiğinin görüldüğünü ancak buna neden olan şeyin belli olmadığını ifade etti.

                Ukrayna-Rusya arasındaki savaş, altıncı gününde devam ediyor.

                Henüz bir kent merkezini ele geçirmeyen ve Kiev'i işgal etme yolunda olan Rus birliklerinin, Ukrayna ordusunun gösterdiği büyük dirençle karşı karşıya olduğu ifade ediliyor.


                    04.45: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rus saldırılarına karşı daha fazla desteğe ve silaha ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Ukrayna barış istiyor fakat Rusya'nın saldırılarına karşı daha fazla desteğe ve silaha ihtiyacımız olduğunu vurguladım" dedi.



                    04.23 Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik gerçekleştirdikleri askeri operasyonlar sırasında Rusya'nın havadan yaptığı helikopter saldırılarının görüntülerini yayınladı.

                    02.57: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'ya destek vermek isteyen yabancı gönüllü savaşçıların ülkeye vizesiz girişini sağlayacak kararı imzaladı.

                    Kararda, "1 Mart'tan itibaren, sıkıyönetim dönemi için geçici olmak üzere, Ukrayna Uluslararası Lejyon birliğine katılmak isteyen yabancılar için ülkeye vizesiz giriş rejimi getirilmiştir." ifadesi yer aldı.

                    Kararın, Rus vatandaşları için geçerli olmadığı bildirildi.

                    27 Şubat'ta Zelenskiy tüm dünya vatandaşlarına ve Ukrayna'nın dostlarına seslenerek, Ukrayna'yı ve Avrupa'yı Rus saldırısına karşı savunmaya çağırmıştı.

                    Yabancıların orduda 2016'dan beri gönüllü olarak savaşabilmesinin mümkün olduğu ülkede, "Ukrayna'nın Bölgesel Savunması için Uluslararası Lejyon" isminde yabancılardan oluşan bir alt birlik oluşturulmuştu.

                    İlgililerin, ülkelerindeki Ukrayna büyükelçiliklerinin savunma ataşelerine başvurmaları gerektiği belirtilmişti.


                    01.15 Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Başkan Biden bugün ortaklarımız ve müttefiklerimizle Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik gerekçesiz saldırısını görüştü." ifadesi kullanıldı.

                    00.30: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile telefonda görüştü. Görüşmede, Belarus'taki Ukrayna ve Rusya heyetlerinin müzakereleri ele alındı.

                    00.05: Avrupa Birliği (AB) üyesi olan Çekya, Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Slovakya ve Slovenya cumhurbaşkanları, Ukrayna'ya acilen aday statüsü verilmesi gerektiğini bildiren ortak bir mektup yayınladı.

                    23.30 Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Nükleer savaşın bir seçenek olmadığını belirterek, "Putin gerilimi azaltmalı" dedi.

                    23.03: Avrupa Birliği, aralarında tanınmış oligarklar, gazeteciler, hükümet ve ordu yetkililerinin bulunduğu 26 Rus vatandaşına yaptırım uygulama kararı aldı.

                        22.50: Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya, Rusya'nın BM misyonundaki 12 temsilcinin ABD'den sınır dışı edildiğini açıkladı.

                        22.20 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'da 1146 askeri altyapı tesisini imha ettiğini bildirdi.

                        22.18 Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Rus birliklerinin Kiev'de lojistik deposunu vurması sonucu 28 kişi hayatını kaybetti.

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