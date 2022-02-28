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    Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ile görüştü

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile telefonda görüştü. Görüşmede, Belarus'taki Ukrayna ve Rusya heyetlerinin müzakereleri ele alındı.

    Başkan Erdoğan, Lukaşenko ile görüştü

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 6. gününde devam ediyor. Karadeniz'de barış ve huzur isteyen Türkiye'nin ise diplomatik girişimleri sürüyor.

    Bu kapsamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüşme gerçekleştirdi.



    Görüşmenin ardından Başkan Erdoğan, bölgede barışın tesis edilmesi için çaba gösterileceğini kaydetti.

    Erdoğan - Lukaşenko zirvesinde Belarus'taki Ukrayna ve Rusya heyetlerinin müzakereleri de ele alındı.



    CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
    Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yapıldı.

    Açıklamada, "Başkan Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya askerî müdahalesi ve son gelişmeler değerlendirildi. Belarus'taki Ukrayna ve Rusya heyetlerinin müzakerelerinin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu savaşın durdurulması ve barışın tesis edilmesi için çaba göstermeye devam edeceklerini ifade etti" ifadelerine yer verildi.
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        Haberler Güncel Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ile görüştü
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