Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ile görüştü





CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yapıldı.



Açıklamada, "Başkan Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya askerî müdahalesi ve son gelişmeler değerlendirildi. Belarus'taki Ukrayna ve Rusya heyetlerinin müzakerelerinin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu savaşın durdurulması ve barışın tesis edilmesi için çaba göstermeye devam edeceklerini ifade etti" ifadelerine yer verildi.