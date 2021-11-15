Donald Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon FBI'a teslim oldu: Biden rejimini her geçen gün daha da parçalıyoruz

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı Steve Bannon, hakkında "Kongreyi tahkir" suçlamasıyla hazırlanan iddianame sonrası Federal Soruşturma Bürosuna (FBI) teslim oldu.
Amerikan basınında yer alan haberlere göre Bannon bu sabah, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerine teslim oldu ve burada gözaltına alındı.
"BİDEN REJİMİNİ HER GEÇEN GÜN DAHA DA PARÇALIYORUZ"
Teslim olma anlarını sosyal medya üzerinden canlı yayınlayan Bannon, ABD Başkanı Joe Biden'a yüklenerek, "Biden rejimini her geçen gün daha da parçalıyoruz. Sizlerin gürültüye değil, mesaja odaklanmasını istiyorum." ifadesini kullandı.
67 yaşındaki Bannon'ın yerel saatle bugün öğleden sonra Washington DC'de federal mahkemeye çıkması bekleniyor.
ADALET BAKANLIĞI BANNON'A DAVA AÇMIŞTI
ABD Adalet Bakanlığından 12 Kasım'da yapılan açıklamada, 6 Ocak Kongre olaylarını soruşturan Temsilciler Meclisi özel komitesinin ifade çağrısı ve belge talebine yanıt vermemesi nedeniyle Bannon hakkında "Kongreyi tahkir" suçuyla dava açıldığı belirtilmişti.