ABD'de Trump'a dava şoku! Danışmanı Bannon'un "Kongreyi tahkir" suçundan hapsi isteniyor

ABD Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, davanın, Bannon'ın 6 Ocak Kongre olaylarını soruşturan özel komitenin ifade çağrısı ve belge talebine yanıt vermemesi nedeniyle açıldığı belirtildi.

ABD Kongresindeki olaylara yönelik soruşturma için kurulan komitenin, 23 Eylül'de Bannon'ı ifadeye, 7 Ekim'e kadar ise istenilen belgeleri teslim etmeye çağırdığı ancak yanıt alamadığı için davayı "Kongreyi tahkir" suçlamasıyla Adalet Bakanlığına havale ettiği kaydedildi.

ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, 22 Ekim'de Bannon'ı Adalet Bakanlığına havale eden bir tavsiye kararı almıştı.

Genel Kurulda 202 "hayır" oyuna karşı 229 "evet" oyuyla kabul edilen kararda, ABD Adalet Bakanlığına, kendisine gönderilen hiçbir davete cevap vermeyen ve talep edilen belgeleri Kongreye sunmayan Bannon'ın "Kongreyi tahkir" ile suçlanması tavsiyesinde bulunuluyor.

"KONGREYİ TAHKİR" SUÇU

ABD kanunlarına göre, Kongreyi tahkir suçunu işleyen kişiler 1 ila 12 ay hapis cezası alabiliyor ancak bu karmaşık ve zorlu süreç nadiren cezayla sonuçlanıyor.

Bunun için Bannon'ın soruşturmada ifade vermeyerek Kongreyi tahkir ettiğine dair raporunun komiteden çıkmasından sonra Temsilciler Meclisince onaylanması, ardından Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi tarafından Columbia Bölgesi Savcılığına sunulması gerekiyor.

Söz konusu komite, geçen ay aralarında Bannon'ın da olduğu, Trump'a yakın çok sayıda isme Kongrede ifade verme ve ellerindeki belgeleri sunma yönünde çağrıda bulunmuştu.

Eski Başkan Trump ise özel komiteyi dava etmiş, komitenin Demokratların Cumhuriyetçilere karşı bir hilesi olduğunu öne sürmüştü.