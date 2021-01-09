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    • 09.01.2021 21:17
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    • 09.01.2021 21:37
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    'de Kongre baskınında şiddete karışanlar gözaltına alınıyor

    'de Kongre binasına zorla giren ve suça karıştığı düşünülen göstericiler tespit edilirken, Sözcüsü 'nin kürsüsünü çalan göstericinin de gözaltına alındığı açıklandı.

    AA
    ABD'de Kongre baskını gözaltıları

    binası ve çevresinde 6 Ocak günü yaşanan şiddet eylemleri sırasında, 'nin kürsüsünü binanın dışına taşıdığı görüntüleri sosyal medyada yayınlanan isimli göstericinin eyaletinde yakalandığı açıklandı.

    televizyonunun internet sayfasında yer alan bilgiye göre, Adalet Bakanlığının talebi üzerine gözaltına alınan 36 yaşındaki Johnson'un cuma gecesi Pinellas İlçe Hapishanesine götürüldüğü ve Kongre binasının yağmalanması suçundan yargılanacağı belirtildi.

    PELOSİ'NİN MASASINI DAĞITAN GÖSTERİCİ DE GÖZALTINDA

    Adalet Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Kongre binasının Trump yanlıları tarafından kuşatılması sırasında Başkanı Nancy Pelosi'nin ofisine girip masasını dağıtan 'in de tutuklandığını söyledi.

    eyaletinde gözaltına alındığı belirtilen Barnett, Kongre binası baskını esnasında Pelosi'nin masasının üzerine ayaklarını uzatmış vaziyetteki fotoğrafı ile sosyal medyada en çok yer alan isimlerden biri olmuştu.

    Johnson ve Barnett'in dışında, olaylarda ön plana çıkan 12 göstericinin daha gözaltına alındığı kaydedildi.

    ABD KONGRE BİNASINDA ÇIKAN OLAYLAR

    , 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasını onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken, , 'ın önünde miting düzenlemişti.

    Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongreye yürümüş ve Kongre binasına girmeye çalışmıştı. Polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken, yüzlerce gösterici barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.

    Olaylara müdahale etmek üzere Kongreye sevk edilmiş, yaklaşık 4 saat süren baskının ardından güvenlik güçleri asayişi sağlamıştı. Olaylarda biri polis toplam 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı.

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