New York Times manşetten verdi: Kızıl Soros Osman Kavala’cı 10 büyükelçinin arkasındaki güç…

Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Ankara büyükelçileri, cezaevinde bulunan Osman Kavala'ya ilişkin yargıya müdahale edici açıklamaları nedeniyle Bakanlığa çağrılmıştı.
Adı geçen büyükelçilikler, sosyal medya hesaplarından, Osman Kavala hakkında devam eden davanın, Türkiye'de demokrasi ve hukukun üstünlüğüne gölge düşürdüğünü ileri sürerek, Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan da, Eskişehir Millet Bahçesi, İl Halk Kütüphanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde 10 büyükelçinin Osman Kavala açıklamasıyla ilgili, "Gerekli talimatı Dışişleri Bakanımıza verdim. 10 büyükelçinin bir an önce 'istenmeyen adam' ilan edilmelerini halledeceksiniz dedim" ifadelerini kullandı.