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    • Dünya
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    • 17.08.2021 15:30
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    Alman Cumhurbaşkanı: Kabil Havalimanı'ndaki çaresizliğin görüntüleri Batı siyaseti için utanç verici

    Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesi ve ülkede kontrolü ele geçirmesinin ardından başlayan kaos devam ediyor. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Kabil Havalimanı'ndaki çaresizlik görüntülerinin Batı siyaseti için utanç verici olduğunu söyledi. Almanya, Kabil'e gönderdiği A400 tipi askeri kargo uçağına sadece 7 kişiyi almıştı. Haberin detayları...

    AA
    takvim.com.tr
    İHA
    Alman Cumhurbaşkanı’ndan Afganistan özeleştirisi

    Steinmeier, başkent Berlin'de yaptığı açıklamada, Kabil'deki görüntülere ve Afganistan'daki gelişmelere kimsenin kayıtsız kalamayacağını belirtti.

    "KABİL HAVAALANINDAKİ GÖRÜNTÜLER UTANÇ VERİCİ"

    "Kabil havaalanındaki çaresizliğin görüntüleri Batı siyaseti için utanç verici." ifadesini kullanan Steinmeier, Almanya'nın şimdi Afganistan'daki vatandaşlarını ve Almanya'ya yardım eden Afganları tahliye etmesi gerektiğini aktardı.

    Steinmeier, Afgan hükümetinin hızlı yıkılması ve Taliban'ın direniş olmadan ülke yönetimini ele geçirmesinin gelecekte kalıcı etkiler bırakacağını dile getirerek, Afganistan'da yıllarca süren çabaların başarısızlığının "temel soruları" gündeme taşıdığını belirtti.

    Cumhurbaşkanı Steinmeier, bu soruların hızlı değil, dürüst bir şekilde cevaplandırılması gerektiğini kaydetti.

    ALMANYA SADECE 7 KİŞİYİ UÇAĞA ALDI!

        Taliban'ın Afganistan'ı tamamen ele geçirmesi sonrası ülkeyi terk etmek isteyen kişileri almak üzere uçak gönderen Almanya, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan A400 tipi askeri kargo uçağına sadece 7 kişiyi almıştı.

        Görüntüler sonrası dünyadan büyük tepki gelmişti. Alman hükümeti bir sonraki uçakta 135 kişi kapasiteli A400 uçağına 200 kişi almayı hedeflediği belirtildi.

        HAVALİMANINDA 7 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

        Tahliye operasyonlarının yürütüldüğü Kabil Havalimanı'ndaki tahliyeler sırasında şu ana kadar 7 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin silahla mı ya da yaşanan izdihamda mı hayatını kaybettiği henüz netlik kazanmadı. Uçaklara binmek için kanatlara ve iniş takımlarına asılanlar ise uçaktan düşerek hayatını kaybederken, havalimanından gelen görüntüler infiale yol açtı.

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