Alman Cumhurbaşkanı: Kabil Havalimanı'ndaki çaresizliğin görüntüleri Batı siyaseti için utanç verici

Tahliye operasyonlarının yürütüldüğü Kabil Havalimanı'ndaki tahliyeler sırasında şu ana kadar 7 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin silahla mı ya da yaşanan izdihamda mı hayatını kaybettiği henüz netlik kazanmadı. Uçaklara binmek için kanatlara ve iniş takımlarına asılanlar ise uçaktan düşerek hayatını kaybederken, havalimanından gelen görüntüler infiale yol açtı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN