İşte Batı'nın insanlığı! Kabil'e gönderdiği uçakla sadece 7 kişiyi tahliye eden Almanya tepkilerin odağında

Almanya'nın tanınmış sanatçılarından Igor Levit, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu felaket karşısında, uçağı insanlarla doldurmamak, kıyaslanamaz bir şekilde insanlık dışı. Bu utanç verici. Savaşın ne olduğunu anlamayan sorumlular. Söyleyecek söz bulamıyorum. Yedi kişi sadece yedi. Çünkü diğerleri listede değildi." ifadelerini kullanarak Almanya'nın tahliye operasyonundaki başarısızlığına tepki gösterdi.
Gazeteci Hasnain Kazim da "Merhaba Federal Ordu, inme şansınız olan Kabil'den yedi, sadece yedi kişiyi mi kurtardınız? Listenizde sadece bu insanlar olduğu için mi? Ciddi misiniz?" sorularını sorarak tahliye operasyonunu eleştirdi.
Başka bir sosyal medya kullanıcısı da "Boş bir uçakta yedi kişi. Diğerleri listede değildi. Avrupa Birliği'nin insanlığı budur. Bunlar sizin Hristiyan değerlerinizdir." ifadelerine yer vererek sert tepki gösterdi.
7 KİŞİ TAHLİYE EDİLEBİLDİ!
Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan daha sonra yapılan açıklamada ise, sadece yedi kişinin tahliye edildiğine yönelik eleştirilere cevaben, Kabil Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı'ndaki tehlikeli duruma vurgu yapılarak, "Havaalanındaki kaotik durum ve düzenli silah sesleri altında dün gece daha fazla Alman vatandaşı ile tahliye edilecek diğer kişileri Alman ordusunun koruması olmadan havalimanına getirmek mümkün değildi" ifadesi kullanıldı.