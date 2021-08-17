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    • Dünya
    • 17.08.2021 13:19
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    • 17.08.2021 15:21
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    İşte Batı'nın insanlığı! Kabil'e gönderdiği uçakla sadece 7 kişiyi tahliye eden Almanya tepkilerin odağında

    Almanya'nın, Afganistan'ın başkenti Kabil'e gönderdiği A400 tipi askeri kargo uçağına sadece 7 kişiyi almasına sosyal medyada büyük tepki gösterildi. Alman yetkililerin tahliye operasyonu başarısızlığının ardından bir sonraki uçakta 135 kişi kapasiteli A400 uçağına 200 kişi almayı hedeflediği öğrenildi. Öte yandan Türkiye tarafından ise dünyaya örnek bir tutum sergilendi. Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye olarak sadece vatandaşlarımız değil, diğer ülkelerin de tahliyesine de yardımcı oluyoruz." açıklamasında bulundu.

    Kurtarma değil sanki ajan tahliyesi

    Almanya'nın tanınmış sanatçılarından Igor Levit, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu felaket karşısında, uçağı insanlarla doldurmamak, kıyaslanamaz bir şekilde insanlık dışı. Bu utanç verici. Savaşın ne olduğunu anlamayan sorumlular. Söyleyecek söz bulamıyorum. Yedi kişi sadece yedi. Çünkü diğerleri listede değildi." ifadelerini kullanarak Almanya'nın tahliye operasyonundaki başarısızlığına tepki gösterdi.

    Gazeteci Hasnain Kazim da "Merhaba Federal Ordu, inme şansınız olan Kabil'den yedi, sadece yedi kişiyi mi kurtardınız? Listenizde sadece bu insanlar olduğu için mi? Ciddi misiniz?" sorularını sorarak tahliye operasyonunu eleştirdi.

    Başka bir sosyal medya kullanıcısı da "Boş bir uçakta yedi kişi. Diğerleri listede değildi. Avrupa Birliği'nin insanlığı budur. Bunlar sizin Hristiyan değerlerinizdir." ifadelerine yer vererek sert tepki gösterdi.




    7 KİŞİ TAHLİYE EDİLEBİLDİ!
    Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan daha sonra yapılan açıklamada ise, sadece yedi kişinin tahliye edildiğine yönelik eleştirilere cevaben, Kabil Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı'ndaki tehlikeli duruma vurgu yapılarak, "Havaalanındaki kaotik durum ve düzenli silah sesleri altında dün gece daha fazla Alman vatandaşı ile tahliye edilecek diğer kişileri Alman ordusunun koruması olmadan havalimanına getirmek mümkün değildi" ifadesi kullanıldı.


        KİMLER KURTARILDI?
        Normal şartlarda 114 kişiyi taşıma kapasitesine sahip A440M tipi tahliye uçağına, bu tür tahliye operasyonlarında 150 kadar yolcu alınabiliyor. Taşkent'e götürülen yedi kişi arasında beş Alman vatandaşı, bir Avrupa ülkesi vatandaşı ve bir de Alman ordusu ya da bir Alman bakanlığı için çalışan Afgan olduğu bildirildi.

        Söz konusu uçuş, Kabil Havalimanı pistinin ülkeden kaçmak isteyenler tarafından işgal edilmesi ve bu kişilerin Amerikan askerleri tarafından pistten uzaklaştırılmasının beklenmesi nedeniyle birkaç saat gecikme ile yapılabildi.



        BAKAN ÇAVUŞOĞLU: HER ÜLKEYE YARDIM EDİYORUZ
        Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere geldiği Ürdün'ün Ürdün'ün başkenti Amman'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Amman'da Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman es-Safedi ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.



        Ülkeden ayrılmak isteyenlerin güvenli bir şekilde ayrılması için gereğinin yapıldığını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Biz havaalanında biliyorsunuz askeri tarafının yönetimini ve güvenliğini üstlenmiş durumdayız. Orada Amerika, İngiltere gibi bazı kardeş ülkelerin de askeri güçleri var. Burada 1-2 gün içerisinde güvenlik tamamen tesis edildikten sonra bu tahliyeler devam edecek.







        Türkiye olarak sadece vatandaşlarımız değil, diğer ülkelerin de tahliyesine de yardımcı oluyoruz. Çok sayıda Dışişleri Bakanı ile görüştük. ABD ile de işbirliği yapıyoruz. Dün akşam Tony Blinken ile de görüştük. Esas bundan sonra nasıl bir Afganistan bizi bekliyor, neler yapabiliriz?

            Türkiye olarak bugüne kadar Afganistan'ın istikrarı, barışı ve ekonomik kalkınması için en çok destek veren ülkelerin başındayız. Hiçbir zaman da muharip güç göndermedik Afganistan'a, havaalanındaki mevcudiyetimiz, havalanının güvenliği ve işletmesini de yürütüyorduk. Geçiş döneminde nasıl bir yönetim olacak, kimler olacak. Bunların hepsini görüşeceğiz. Ama öncelikle ülkenin bir sakinleşmesi lazım. Şu ana kadar Taliban'ın verdiği mesajları da olumlu karşıladığımızı söylemek isteriz. Gerek yabancılara gerek diplomatik misyonlara gerekse kendi halikına yönelik. Umarım eylemlerde de bunları görürüz. Biz Türkiye olarak kardeş Afganistan'ın ekonomik kalkınmasını, istikrarını barışını, huzurunu desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

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            Haberler Dünya İşte Batı'nın insanlığı! Kabil'e gönderdiği uçakla sadece 7 kişiyi tahliye eden Almanya tepkilerin odağında
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