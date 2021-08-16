Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesini ABD istedi! İşte anlaşmalarındaki gizli maddeler...

Ama Taliban bitmedi.

Ve ABD aniden Afganistan'dan çekilme kararı aldı.

İşte o güne kadar parayla pulla, vaatlerle Taliban'ın karşısına çıkardığı Afgan gençler ne yapacağını şaşırdı.

ABD'nin milis gücü gibi çalışan bu gençler ortada kalmıştı.

Taliban onları tanıyordu ve elbette öldürecekti.

Kimisi kaçıyor. Kimisi katlediliyor.

İşte şimdi bu oluyor arkadaşlar.

Taliban dünyanın gözü önünde ABD'nin organize ettiği Afganları katlediyor.

Kaçan da kaçıyor.

ABD'nin Taliban'la imzaladığı anlaşmanın gizli maddeleri bu nedenle çok önemli.

Bütün bu özeti şunun için yaptım.

Kore'den Vietnam'a, Irak'tan Suriye'ye, Latin Amerika'dan Afrika'nın içlerine kadar yıllardır aynı yöntemi uygulayan bir ABD var.

Silahlandır, vaatlerle kışkırt, milliyetçi duyguları, dini duyguları kaşı, yeri gelince para ver.

Ve böylece yönet...

Son olarak şimdi de Suriye'de "DAEŞ'e karşı Kürtleri organize ediyor" masalı var..

Yani diyorum ki...

Soğuk savaştan kalma bu emperyalist yöntem artık eskidi..

Çağı da geçti.

Ve ABD bu yöntemde ısrar ettikçe;

CIA ve Pentagon bilgisayar oyunu gibi gördüğü bu saçma ve insanlık dışı yöntemi sürdürdükçe;

Daha çok insan acı çeker... Daha çok göçle karşılaşırız.