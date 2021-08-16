Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesini ABD istedi! İşte anlaşmalarındaki gizli maddeler...

Afganistan'da barışın sağlanması amacıyla 29 Şubat 2020'de ABD ile Taliban arasında Katar'ın başkenti Doha'da imzalanan barış anlaşmasının 41. maddesi şüphe uyandırıyor. Ülkesini terkeden Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, geçtiğimiz günlerde Taliban'ın saldırılarından ABD'yi sorumlu tutmuştu.
Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge yakın coğrafyamızda cereyan eden olayın perde arkasını açıkladı;
"ABD'nin Taliban'la gizli anlaşma yaptığı ilk kez bir BM raporuyla duyurulmuş oluyor..
El sallayarak gitti! Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkesini böyle terk etti!
Peki nedir bu gizli maddeler?
Anlaşılıyor ki; ABD çekilme kararını çok önceden almış. Ve çekilene kadar Taliban'ın saldırıyı ertelemesini istemiş.
Ya da garanti altına almış.
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Bu raporun ışığında Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ABD'ye yaptığı suçlamanın gerekçesi daha iyi anlaşılıyor.
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