'Son dakika' koduyla duyurdular: ABD askerleri ateş açtı: Afganistan'da sıcak saatler

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan çekilme süreci başladı. Anlaşma yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair bir hüküm getirmedi. Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, son bir ayda da vilayet merkezlerini hızla ele geçirdi. Uluslararası haber ajansları, havalimanını koruyan ABD askerlerinin ateş açtığını 'son dakika' koduyla duyurdu. Pazar gününden bu yana havalimanından sivil uçuşlar yapılamıyor.