Taliban 3 ay içinde Afganistan'ın yüzde 80'ini nasıl kontrol altına aldı?
Washington, Taliban'la masaya oturdu. Amerikan askerlerinin 11 Eylül'e kadar Afganistan'dan çekilmesi kararlaştırıldı. ABD'nin bu adımı sonrası saldırılarını yoğunlaştıran Taliban, 2021 yılının mayıs ayı itibarıyla ülkedeki ilerleyişini hızlandırdı. Taliban 3 ay içinde Afganistan'ın yüzde 80'ini kontrol altına alırken 26 yılın ardından dün yeniden Kabil'e girdi. Peki, Taliban'ın Afganistan'ı kontrol altına alması süreci nasıl işledi? İşte detaylar...
Afganistan'ın büyük bölümünü ele geçiren Taliban 1994'te kuruldu.
1995'te Afganistan'ın başkenti Kabil'i aldı.
Kuruluşundan 4 yıl sonra, Afganistan'ın tamamına yakınında hakimiyet kurdu.
11 Eylül saldırılarından bir ay sonra Afganistan'ı terk etti
Taliban için ABD'deki 11 Eylül saldırıları sonrası yeni bir döneme girildi.
Taliban, ülkedeki hakimiyetini kaybetti. 7 Ekim 2001'de Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'da başlattığı operasyonla, kısa sürede Afganistan'dan çekildi.
Önce ana karargahı Kandahar'dan ayrılan Taliban, sonrasında dağlık araziye yerleşti.
ÇEKİLME KARARI İLE BİRLİKTE İLERLEYİŞİNİ HIZLANDIRDI
Afganistan'da yıllardır süren operasyonlarda yeni dönem 29 şubat 2020'de başladı.
Washington, Taliban'la masaya oturdu. Amerikan askerlerinin 11 Eylül'e kadar Afganistan'dan çekilmesi kararlaştırıldı.
ABD'nin bu adımı sonrası saldırılarını yoğunlaştıran Taliban, 2021 yılının mayıs ayı itibarıyla ülkedeki ilerleyişini hızlandırdı.