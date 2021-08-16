’Son dakika’ koduyla duyurdular: ABD askerleri ateş açtı: Afganistan’da sıcak saatler

Cumhurbaşkanı Eşref Gani Pazar günü Afganistan'dan Özbekistan'a kaçtı, Taliban sözcülerinden biri Kabil'e bu kadar kolay ulaşmalarını beklemediklerini itiraf etti. Afganistan'da savaşın sona erdiğini açıklayan Taliban, ülke içinde ve dışında tüm taraflarla diyaloğa açık olduğunu belirtti.