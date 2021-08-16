'Son dakika' koduyla duyurdular: ABD askerleri ateş açtı: Afganistan'da sıcak saatler
ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan çekilme süreci başladı. Anlaşma yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair bir hüküm getirmedi. Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, son bir ayda da vilayet merkezlerini hızla ele geçirdi. Uluslararası haber ajansları, havalimanını koruyan ABD askerlerinin ateş açtığını 'son dakika' koduyla duyurdu. Pazar gününden bu yana havalimanından sivil uçuşlar yapılamıyor. Diğer taraftan, Kabil Havalimanı'nda büyük bir yoğunluk var. Reuters haber ajansının bildirdiğine göre, görgü tanıkları çıkan arbedede en az beş kişinin öldüğünü açıkladı.
Afganistan'da bir dönem sona erdi, Taliban örgütü 20 yıl sonra Kabil'e girerken bütün dünya Pazar günü sabahtan bu yana ülkenin başkentinden gelen şok görüntülerle sarsılıyor.
Yalnızca dokuz günde Afganistan'ın başkenti Kabil'e giren Taliban örgütü gece yarısı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda uluslararası medyaya poz verirken, Al Jazeera yaşananları canlı yayınla ekrana getirdi.
Cumhurbaşkanı Eşref Gani Pazar günü Afganistan'dan Özbekistan'a kaçtı, Taliban sözcülerinden biri Kabil'e bu kadar kolay ulaşmalarını beklemediklerini itiraf etti. Afganistan'da savaşın sona erdiğini açıklayan Taliban, ülke içinde ve dışında tüm taraflarla diyaloğa açık olduğunu belirtti.
TALİBAN MİLİTANLARI SOKAKLARDA
Milliyet'te yer alan habere göre yaklaşık 4,5 milyon nüfuslu Afganistan'ın başkenti Kabil'in sakinleri, bu sabah Taliban militanlarının ellerinde silahlarla sokaklarda gezdiği yepyeni bir dünyaya uyandılar.
Uluslararası haber ajansı Reuters, Kabil Havalimanı etrafında el koydukları polis araçlarıyla gezen veya ellerinde silahlarla bekleyen Taliban militanlarının fotoğraflarını geçiyor.