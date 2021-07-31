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    • 31.07.2021 20:15
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    AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Türkiye'ye yangın felaketiyle ilgili destek sağlamaya hazırız

    Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin yangın felaketiyle ilgili Türkiye ile tam dayanışma içinde olduğunu açıkladı. Haberin detayları...

    AA
    AB'den Türkiye'ye yardım teklifi

    Borrell, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Antalya'daki orman yangınlarını söndürme çabalarıyla ilgili görüştüğünü belirtti.

    Yüksek Temsilci, "Bu, iklim değişikliği risklerine maruz kalındığını gösterir. Türkiye ile tam dayanışma içindeyiz ve destek sağlamaya hazırız." ifadelerini kullandı.

    AB Komisyonu'nun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic de dünkü açıklamasında yangınları endişeyle takip ettiklerini belirterek, "Yardıma hazırız." mesajını paylaşmıştı.

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    Haberler Dünya AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Türkiye'ye yangın felaketiyle ilgili destek sağlamaya hazırız