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    • 31.07.2021 17:08
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    Başkan Erdoğan yangın bölgesinden duyurdu: Vergi borçları, SGK primleri, esnaf kredileri ödemeleri ertelenecek

    Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarından etkilenen bölgelerde helikopterden incelemelerde bulundu. Erdoğan, buradaki incelemelerinin ardından açıklamalar yaptı. Başkan Erdoğan acil ihtiyaçlar için 50 milyon lira ödenek gönderildiğini ve 1 ay içerisinde yanan evlerin yeniden inşasına başlanacağını açıkladı. Sabotaj şüphelerine ilişkin konuşan Erdoğan, Sabotaj şüpheleri herkes gibi bizi de rahatsız ediyor. Yangın çıkan yerlerdeki her türlü işaret değerlendirilerek inşallah bu soru işaretleri giderilecektir. " dedi. Uçak tartışmalarına değinen Başkan Erdoğan, "Uçak konusundaki sıkıntıların ana sebebi de THK'nın filosunu yenileyememiş olmasıdır. Yeni teknolojiye sahip amfibi uçaklar, gelişmiş helikopterlerimiz sayesinde yangınla mücadelede filomuzdaki zafiyeti ortadan kaldırmaya çalıştık." şeklinde konuştu.

    Başkan Erdoğan yangın bölgesinde

    Başkan Erdoğan, yangın bölgesine gitti. Havadan incelemenin ardından Manavgat'ta yangın yönetim aracında bilgi aldı. Erdoğan, incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

    Başkan Erdoğan, "Yangından etkilenen bölgelerde acil ihtiyaçları karşılamak için 50 milyon lira ödenek gönderilmiştir. Yanan ve hasar gören evlere ayrıca kira yardımı yapılacak. Tarım, hayvancılık ve sera faaliyetlerinin hasarları karşılanacak." dedi.

    Erdoğan, yangın nedeniyle afet bölgesi ilan edilen yerlerde faizsiz esnaf kredisi ve KOSGEB acil desteğinin verileceğini ve 1 ay içerisinde evlerin inşaatına başlanacağını bildirdi.

    Başkan Erdoğan, 1 yıl içerisinde afet bölgesindeki evlerin, yöresel mimariye uygun şekilde tüm müştemilatı ile tamamlanacağını söyledi.

    Erdoğan, şöyle devam etti:

    "Genel hayata etkili afet bölgesinde vergiler, SGK primleri, esnaf kredileri ödemeleri, Tarım Kredi, Tarım Ziraat borçları ertelenecek. İlk tespitlere göre 16 mahallemiz yangından zarar görürken bazı mahalleler boşaltıldı. Hasar gören konutlarla ilgili tespitler ışığında gereken çalışmalar yürütülecektir."

    Başkan Erdoğan, yangından etkilenen bölgelerde, çadırdan beslenmeye her türlü araç gerecin afetzedelerin emrine sunulduğunu belirtti.

    "YANAN HER YERİ DAHA FAZLASIYLA TEKRAR AĞAÇLANDIRMAK EN BAŞTA GELEN GÖREVİMİZDİR"
    Yangından etkilenen bölgelerdeki su ve elektrik kesintilerine ilişkin Erdoğan, şunlar aktardı:

    "Elektrik sıkıntısı yaşanan 35 köyden, tedbiren kesintisi süren 12'si hariç diğerlerine elektrik verilmiştir. Su kesintisi olan mahalle sayısı 25'ten 15'e düşürülmüştür."

    Yangın etkilenen bölgelere ilişkin Erdoğan, "Anayasa'mızın 169. maddesine göre, yanan alanlar başka amaçla kullanılamaz ve tekrar ağaçlandırılır. Türkiye'nin orman varlığını artırmış bir yönetim olarak, yanan her yeri daha fazlasıyla tekrar ağaçlandırmak en başta gelen görevimizdir." ifadelerini kullandı.

    "BÖLGEDEKİ YANGINLARDA 3 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETMİŞTİR"
    Bölgedeki yangınlarda 3 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirten Erdoğan, "Yangından etkilenen 334 vatandaşımıza tıbbi müdahaleler derhal yapılmış ve hemen hepsi taburcu edilmiştir." dedi.

    "Vatandaşlarımız müsterih olsun." diyen Erdoğan, "Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasına müsaade etmeyecek, her türlü zararlarını karşılayacağız." diye konuştu.

    Orman teşkilatının ülke genelinde 4 bin 300 araç ve 21 binin üzerinde personel ile görev yapmakta olduğunu belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

    "Son üç günde 4 bin personel, 6 uçak, 45 helikopter, 1 insansız helikopter, 9 İHA, 660 arazöz, 65 iş makinesi, 117 itfaiye aracı, 31 ambulans görev yapmıştır. Yeni teknolojiye sahip amfibi uçaklar, gelişmiş helikopterlerimiz sayesinde yangınla mücadelede filomuzdaki zafiyeti ortadan kaldırmaya çalıştık. Bilhassa insansız hava araçları, yangınların hızla tespiti ve büyümeden kontrol altına alınması konusunda bize büyük imkanlar sağlamıştır."

    Erdoğan, şöyle devam etti:

    "Orman teşkilatımız dünyanın en iyilerinden kabul edilir. Herkesi, şehitler verme pahasına ormanlarımızı koruyan bu teşkilatın mücadelesine saygı duymaya davet ediyorum. Uluslararası kuruluşların değerlendirmelerine göre bölgemizde yangınlara en hızlı ve etkin müdahaleyi yapan ve en az zarar gören ülkeler arasında ilk sırada yer alıyoruz."

    Başkan Erdoğan, yanan alanların yeniden ağaçlandırılmasına ilk yağmurlarla birlikte başlanacağını bildirdi.

    "BU, SİYASET KONUSU YAPILACAK BİR MESELE DEĞİL"
    Başkan Erdoğan, "Her zaman olduğu gibi birileri milletin yüreğindeki yangını kısır çekişmelerine meze yapmanın gayreti içinde düşmüştür. Bu, siyaset konusu yapılacak bir mesele değildir." diye konuştu.

    Erdoğan, uçak konusundaki sıkıntıların ana sebebinin uzun yıllardır bu görevi yürüten THK'nin filosunu ve teknolojisini yenileyememiş olması olduğunu söyledi.

        Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Tüm vatandaşlarımızı, ormanlarımızın korunması, tedbirsiz ateş yakılmaması, yakılan ateşlerin tamamen söndürülmesi hususunda dikkatli olmaya devam ediyorum."


        BÖLGEDE İNCELEMELERDE BULUNDU
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere yangın bölgesine gitti. Bugün Kahramanmaraş'ta bir dizi programa katılması öngörülen Erdoğan, buradaki programlarını iptal etti.


        BAŞKAN ERDOĞAN YANGIN BÖLGESİNDE

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 gündür devam eden yangın bölgesinde helikopterle incelemelerde bulundu.



        Manavgat'taki yangın bölgelerinde incelemelerde bulunmak üzere uçakla Antalya'ya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki bakanlarla birlikte helikopterle alandan ayrıldı.

        Başkan Erdoğan, yangından etkilenen bölgelerde havadan incelemelerde bulundu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Başkan Erdoğan'a yanan mahalleleri, yangının seyrini ve ilerlediği alanları gösterdi. Erdoğan, Manavgat Gençlik Merkezi'nde bilgi alıp, inceleme yaptıktan sonra Marmaris'e geçecek.



        AFET BÖLGESİ İLAN EDİLMİŞTİ




            Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gün içinde sosyal medya hesaplarından paylaştığı bilgiyle Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Osmaniye'de orman yangınlarından etkilenen alanların "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini açıklamıştı.

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