Başkan Erdoğan yangın bölgesinden duyurdu: Vergi borçları, SGK primleri, esnaf kredileri ödemeleri ertelenecek

Yangın etkilenen bölgelere ilişkin Erdoğan, "Anayasa'mızın 169. maddesine göre, yanan alanlar başka amaçla kullanılamaz ve tekrar ağaçlandırılır. Türkiye'nin orman varlığını artırmış bir yönetim olarak, yanan her yeri daha fazlasıyla tekrar ağaçlandırmak en başta gelen görevimizdir." ifadelerini kullandı.

"BÖLGEDEKİ YANGINLARDA 3 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETMİŞTİR"

Bölgedeki yangınlarda 3 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirten Erdoğan, "Yangından etkilenen 334 vatandaşımıza tıbbi müdahaleler derhal yapılmış ve hemen hepsi taburcu edilmiştir." dedi.

"Vatandaşlarımız müsterih olsun." diyen Erdoğan, "Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasına müsaade etmeyecek, her türlü zararlarını karşılayacağız." diye konuştu.

Orman teşkilatının ülke genelinde 4 bin 300 araç ve 21 binin üzerinde personel ile görev yapmakta olduğunu belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Son üç günde 4 bin personel, 6 uçak, 45 helikopter, 1 insansız helikopter, 9 İHA, 660 arazöz, 65 iş makinesi, 117 itfaiye aracı, 31 ambulans görev yapmıştır. Yeni teknolojiye sahip amfibi uçaklar, gelişmiş helikopterlerimiz sayesinde yangınla mücadelede filomuzdaki zafiyeti ortadan kaldırmaya çalıştık. Bilhassa insansız hava araçları, yangınların hızla tespiti ve büyümeden kontrol altına alınması konusunda bize büyük imkanlar sağlamıştır."

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Orman teşkilatımız dünyanın en iyilerinden kabul edilir. Herkesi, şehitler verme pahasına ormanlarımızı koruyan bu teşkilatın mücadelesine saygı duymaya davet ediyorum. Uluslararası kuruluşların değerlendirmelerine göre bölgemizde yangınlara en hızlı ve etkin müdahaleyi yapan ve en az zarar gören ülkeler arasında ilk sırada yer alıyoruz."

Başkan Erdoğan, yanan alanların yeniden ağaçlandırılmasına ilk yağmurlarla birlikte başlanacağını bildirdi.

"BU, SİYASET KONUSU YAPILACAK BİR MESELE DEĞİL"

Başkan Erdoğan, "Her zaman olduğu gibi birileri milletin yüreğindeki yangını kısır çekişmelerine meze yapmanın gayreti içinde düşmüştür. Bu, siyaset konusu yapılacak bir mesele değildir." diye konuştu.

Erdoğan, uçak konusundaki sıkıntıların ana sebebinin uzun yıllardır bu görevi yürüten THK'nin filosunu ve teknolojisini yenileyememiş olması olduğunu söyledi.