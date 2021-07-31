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    • 31.07.2021 16:50
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    Didim’deki yangınla ilgili flaş gelişme: 3 şüpheli gözaltına alındı

    Son dakika haberi! Aydın’ın Didim ilçesindeki makilik alanda çıkan yangınla ilgili yapılan soruşturma sonucunda yangını çıkardığı ileri sürülen üç şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

    İHA
    Didim’deki yangınla ilgili flaş gelişme

    Yangın, Efeler Mahallesi İmbat Koyu Sitesi çevresindeki makilik ve zeytinlik alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
    İhbar üzerine bölgeye bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. 2 arazöz, 4 itfaiye aracı ve iş makineleri ile alevlere müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına alırken, 15 hektar yangından zarar gördü.

    3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
    Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yangın sonrası başlatılan soruşturma kapsamında yangını çıkardıkları ileri sürülen 3 şüpheliyi tespit etti. şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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    Haberler Güncel Didim’deki yangınla ilgili flaş gelişme: 3 şüpheli gözaltına alındı