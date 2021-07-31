Türkiye'nin yangın kabusu bitmiyor! Manavgat, Marmaris, Fethiye... İşte yangınlarda son durum

01.52: Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarının büyümesi nedeniyle bir mahalle daha tahliye edildi. İlçede Gebece Mahallesi'nde süren yangın, rüzgarın etkisiyle Ahmetler Mahallesi'ne doğru ilerledi. Yangının yerleşim alanlarına yaklaşması nedeniyle mahallenin boşaltılması için vatandaşlar uyarıldı. Mahalle sakinleri kendi araçları, kamyonlar ve belediyeler tarafından tahsis edilen araçlarla, daha güvenli bölgeye gitmeye başladı.

01.29: Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Ölüdeniz Mahallesi Ocakköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangını kontrol altına almaya çalışan ekipler, karadan müdahale ediyor. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca yangının oteller ve yerleşim yerlerinden uzak olduğunu kaydetti. Belediyenin imkanlarını da söndürme çalışması için seferber ettiklerini ifade eden Karaca, "Tüm ekiplerimizle müdahale ettik. Kayaköy bölgesinde de bir yangın var. Biz sabotaj ihtimali üzerinde duruyoruz. Türkiye'nin birçok noktasında aynı anda yangın olması bu düşüncemizi kuvvetlendiriyor." diye konuştu.

00.36: Bakan Pakdemirli, Adana Kozan'daki yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

00.18: Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Mersin'in Silifke ve Aydıncık ilçelerinde meydana gelen yangınlardan etkilenen 132 kişi, tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. Silifke ve Aydıncık halkına, tüm ülkemize, sağlık çalışanlarımız adına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Antalya'da Manavgat merkeze 30 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda geçen çarşamba günü saat 12.00 sıralarında dört farklı noktada çıkan yangında dün üçüncü gün geride kaldı. 29 Temmuz'da 00.30 sıralarında Akseki ilçesinin Kepezbeleni Mahallesi'nde çıkan yangın da dün devam etti.

Manavgat'ta yangın altı farklı noktada sürdü. Gece boyunca söndürme çalışmaları yürütülen Saraçlı, Sevinç, Yaylaalan, Tilkiler, Yavrudoğan Kırlı mevkii ve Gebece'deki yangınlara, günün ağarmasıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı. Yangının kontrol altına alındığı Evrenseki Kalemler, Yeniköy Şişeler, Evrenler Yavşı, Çubukören Bucakşıhlar, Oymapınar Karaca, Güzelyalı Selimli, Kirtensülek Ulukapı ve Demirciler Karaöz mevkilerinde ise soğutma çalışması yapıldı.