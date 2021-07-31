Türkiye'nin yangın kabusu bitmiyor! Manavgat, Marmaris, Fethiye... İşte yangınlarda son durum

Antalya'da Manavgat merkeze 30 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda geçen çarşamba günü saat 12.00 sıralarında dört farklı noktada çıkan yangında dün üçüncü gün geride kaldı. Gece yarısı Hatay ve Fethiye'den de yangın haberleri geldi. Yangınlar kontrol altına alınırken Fethiye'de çıkan yangının molotof kokteyli ve benzinle başlatıldığı iddia edildi.
İŞTE SAAT SAAT YAŞANANLAR
08.32 Bakan Pakdemirli, yangınlardaki son durumu açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Pakdemirli, "28-31 Temmuz 2021 tarihleri arasında çıkan 98 orman yangınının 88'ini kontrol altına aldık.
10 yangını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor." dedi.
08.19 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Muğla Fethiye yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.
08.02 Bakan Pakdemirli: Hatay Kırıkhan yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
07.18 - Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı ekiplerin ilk grubu, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye geldi.
07.02 - Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını başladı. Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, "Yangın haberini alır almaz tüm ekipleri sevk ettik. Müdahalemiz sürüyor" dedi.
07.00 Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Alibeyçağıllı Mahallesi'ndeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce 10 arazöz, 5 su tankı, 6 dozer, iş makineleri ile 100 yer işçisi sevk edildi.
Günün ilk ışıklarıyla alevlere, söndürme helikopteriyle de müdahale edildi.
Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alındı.
Yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Öte yandan Hassa ilçesi Ardıçlı Mahallesi ile Kırıkhan Topboğazı mevkisinde aynı anda çıkan yangınlar erken müdahaleyle söndürüldü.
06.13 Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Alibeyçağıllı Mahallesi'ndeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce 10 arazöz, 5 su tankı, 6 dozer, iş makineleri ile 100 yer işçisi sevk edildi.
Günün ilk ışıklarıyla alevlere, söndürme helikopteriyle de müdahale ediliyor.
Bölgede ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Öte yandan Hassa ilçesi Ardıçlı Mahallesi ile Kırıkhan Topboğazı mevkisinde aynı anda çıkan yangınlar erken müdahaleyle söndürüldü.
04.22: Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan orman yangına kontrol altına alındı.
04.15: Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangınına müdahale devam ediyor.
04.09 Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Ölüdeniz Mahallesi Ocakköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangını kontrol altına almaya çalışan ekipler, bölgeye karadan müdahale ediyor.
Ekiplere bölgeye gelen çok sayıda vatandaş da destek veriyor. Bu nedenle, araçlarıyla yangın bölgesine ulaşmak isteyenler ormanlık alana çıkan yollarda yoğunluk oluşturdu.