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    • 31.07.2021 09:13
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    Türkiye'nin yangın kabusu bitmiyor! Manavgat, Marmaris, Fethiye... İşte yangınlarda son durum

    Antalya’da Manavgat merkeze 30 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda geçen çarşamba günü saat 12.00 sıralarında dört farklı noktada çıkan yangında dün üçüncü gün geride kaldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, devam eden yangınlarla ilgili son bilgiyi sosyal medya hesabından paylaştı. Pakdemirli, "88 yangını kontrol altına aldık. 10 yangını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor." dedi.

    AJANSLAR
    Türkiye'nin yangın kabusu bitmiyor!

    Antalya'da Manavgat merkeze 30 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda geçen çarşamba günü saat 12.00 sıralarında dört farklı noktada çıkan yangında dün üçüncü gün geride kaldı. Gece yarısı Hatay ve Fethiye'den de yangın haberleri geldi. Yangınlar kontrol altına alınırken Fethiye'de çıkan yangının molotof kokteyli ve benzinle başlatıldığı iddia edildi.


    İŞTE SAAT SAAT YAŞANANLAR

    08.32     Bakan Pakdemirli, yangınlardaki son durumu açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Pakdemirli, "28-31 Temmuz 2021 tarihleri arasında çıkan 98 orman yangınının 88'ini kontrol altına aldık.

    10 yangını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor." dedi.


    08.19 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

    Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Muğla Fethiye yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.


    08.02 Bakan Pakdemirli: Hatay Kırıkhan yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

    07.18 - Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı ekiplerin ilk grubu, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye geldi.

    07.02 - Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını başladı. Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, "Yangın haberini alır almaz tüm ekipleri sevk ettik. Müdahalemiz sürüyor" dedi.



    07.00 Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

    Alibeyçağıllı Mahallesi'ndeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.

    İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce 10 arazöz, 5 su tankı, 6 dozer, iş makineleri ile 100 yer işçisi sevk edildi.

    Günün ilk ışıklarıyla alevlere, söndürme helikopteriyle de müdahale edildi.

    Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alındı.

    Yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

    Öte yandan Hassa ilçesi Ardıçlı Mahallesi ile Kırıkhan Topboğazı mevkisinde aynı anda çıkan yangınlar erken müdahaleyle söndürüldü.



    06.13 Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

    Alibeyçağıllı Mahallesi'ndeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.

    İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce 10 arazöz, 5 su tankı, 6 dozer, iş makineleri ile 100 yer işçisi sevk edildi.

    Günün ilk ışıklarıyla alevlere, söndürme helikopteriyle de müdahale ediliyor.

    Bölgede ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

    Öte yandan Hassa ilçesi Ardıçlı Mahallesi ile Kırıkhan Topboğazı mevkisinde aynı anda çıkan yangınlar erken müdahaleyle söndürüldü.


    04.22: Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan orman yangına kontrol altına alındı.

    04.15: Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangınına müdahale devam ediyor.

    04.09 Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Ölüdeniz Mahallesi Ocakköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

    Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangını kontrol altına almaya çalışan ekipler, bölgeye karadan müdahale ediyor.

    Ekiplere bölgeye gelen çok sayıda vatandaş da destek veriyor. Bu nedenle, araçlarıyla yangın bölgesine ulaşmak isteyenler ormanlık alana çıkan yollarda yoğunluk oluşturdu.

        Söndürme çalışmalarını koordine eden Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk amaçlarının yangının yayılmasını önlemek olduğunu söyledi.

        İLK AMACIMIZ SÖNDÜRMEK
        "Yangın haberini alır almaz tüm ekipleri sevk ettik. Müdahalemiz sürüyor" d        iyen Fırat, bir gazetecinin, yangının çıkış nedenini ve gözaltı olup olmadığını sorması üzerine de "İlk amacımız söndürmek." dedi.

        Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da yangının oteller ve yerleşim yerlerinden uzak olduğunu kaydetti.


        BİZ SABOTAJ İHTİMALİ ÜZERİNDE DURUYORUZ
        Belediyenin imkanlarını da söndürme çalışması için seferber ettiklerini ifade eden Karaca, "Tüm ekiplerimizle müdahale ettik. Kayaköy bölgesinde de bir yangın var. Biz sabotaj ihtimali üzerinde duruyoruz.

        Türkiye'nin birçok noktasında aynı anda yangın olması bu düşüncemizi kuvvetlendiriyor." diye konuştu.

        03.55: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki yangın bölgesinde inceleme yaptı.

        01.52: Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarının büyümesi nedeniyle bir mahalle daha tahliye edildi. İlçede Gebece Mahallesi'nde süren yangın, rüzgarın etkisiyle Ahmetler Mahallesi'ne doğru ilerledi. Yangının yerleşim alanlarına yaklaşması nedeniyle mahallenin boşaltılması için vatandaşlar uyarıldı. Mahalle sakinleri kendi araçları, kamyonlar ve belediyeler tarafından tahsis edilen araçlarla, daha güvenli bölgeye gitmeye başladı.

        01.29: Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Ölüdeniz Mahallesi Ocakköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangını kontrol altına almaya çalışan ekipler, karadan müdahale ediyor. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca yangının oteller ve yerleşim yerlerinden uzak olduğunu kaydetti. Belediyenin imkanlarını da söndürme çalışması için seferber ettiklerini ifade eden Karaca, "Tüm ekiplerimizle müdahale ettik. Kayaköy bölgesinde de bir yangın var. Biz sabotaj ihtimali üzerinde duruyoruz. Türkiye'nin birçok noktasında aynı anda yangın olması bu düşüncemizi kuvvetlendiriyor." diye konuştu.

        00.36: Bakan Pakdemirli, Adana Kozan'daki yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

        00.18: Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Mersin'in Silifke ve Aydıncık ilçelerinde meydana gelen yangınlardan etkilenen 132 kişi, tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. Silifke ve Aydıncık halkına, tüm ülkemize, sağlık çalışanlarımız adına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.


        YANGINLAR DÜN DE DEVAM ETTİ
        Antalya'da Manavgat merkeze 30 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda geçen çarşamba günü saat 12.00 sıralarında dört farklı noktada çıkan yangında dün üçüncü gün geride kaldı. 29 Temmuz'da 00.30 sıralarında Akseki ilçesinin Kepezbeleni Mahallesi'nde çıkan yangın da dün devam etti.

        Manavgat'ta yangın altı farklı noktada sürdü. Gece boyunca söndürme çalışmaları yürütülen Saraçlı, Sevinç, Yaylaalan, Tilkiler, Yavrudoğan Kırlı mevkii ve Gebece'deki yangınlara, günün ağarmasıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı. Yangının kontrol altına alındığı Evrenseki Kalemler, Yeniköy Şişeler, Evrenler Yavşı, Çubukören Bucakşıhlar, Oymapınar Karaca, Güzelyalı Selimli, Kirtensülek Ulukapı ve Demirciler Karaöz mevkilerinde ise soğutma çalışması yapıldı.

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