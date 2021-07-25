Ermenistan askerleri yine Azerbaycan mevzilerine saldırdı: Bazı ülkeler cesaretlendiriyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 25 Temmuz yerel saatle 15.30'da Kelbecer'in Zeylik köyünde bulunan Azerbaycan mevzilerinin, Ermenistan'ın Basarkeçer bölgesindeki Yukarı Şorca köyünde konuşlanan Ermeni askerler tarafından ateş altına alındığı duyuruldu.
Ermeni askerlerine misilleme ateşiyle karşılık verildiği ve Azerbaycan askerleri arasında ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.
Güvenlik kaynakları, yaşanan çatışmaları Ermenistan'ın uzlaşmaz ve gerilimi tırmandırıcı politikalarının göstergesi olarak nitelendirdi.
ARSHAK KARAPETYAN SERTLİK YANLISI BİR GENERAL