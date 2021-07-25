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    • Dünya
    • 25.07.2021 19:21
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    • 25.07.2021 19:36
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    Ermenistan askerleri yine Azerbaycan mevzilerine saldırdı: Bazı ülkeler cesaretlendiriyor

    Azerbaycan sınırındaki Ermeni askerlerin, Kelbecer’de Azerbaycan askerlerinin bulunduğu mevzilere ateş açtığı bildirildi. Güvenlik kaynakları, Ermenistan'ın bazı ülkelerin cesaretlendirmesiyle Azerbaycan sınır hattına yönelik gerçekleştirdiği saldırılarla uzlaşmaz ve gerilimi tırmandırıcı politikalarına geri dönmeye başladığını söyledi. Haberin detayları...

    İHA
    Ermenistan Azerbaycan mevzilerine yine saldırdı

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 25 Temmuz yerel saatle 15.30'da Kelbecer'in Zeylik köyünde bulunan Azerbaycan mevzilerinin, Ermenistan'ın Basarkeçer bölgesindeki Yukarı Şorca köyünde konuşlanan Ermeni askerler tarafından ateş altına alındığı duyuruldu.

    Ermeni askerlerine misilleme ateşiyle karşılık verildiği ve Azerbaycan askerleri arasında ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.

    Güvenlik kaynakları, yaşanan çatışmaları Ermenistan'ın uzlaşmaz ve gerilimi tırmandırıcı politikalarının göstergesi olarak nitelendirdi.

    ARSHAK KARAPETYAN SERTLİK YANLISI BİR GENERAL

        Ermenistan'da Başbakan Paşinyan'ın Savunma Bakanı Arutyunyan'ın yerine Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Tümgeneral Arshak Karapetyan'ı atadığını anımsatan kaynaklar, Karapetyan'ın "sertlik yanlısı bir general" olarak bilindiğini ifade etti.

        AZERBAYCAN TOPRAKLARINI KAZANDI AMA İHTİLAF DEVAM EDİYOR

        Azerbaycan'ın 'Tek Vatan Harekatı' ile işgal altındaki topraklarını geri kazandığını hatırlatan kaynaklar, 9 Kasım 2020'deki ateşkes sonrasında işgalden kurtarılan Azerbaycan toprakları ile Ermenistan arasındaki temas hattında sınır belirleme konusundaki ihtilafın devam ettiğini belirtti.

        ERMENİLERE BAZI ÜLKELER CESARET VERİYOR

        Son dönemde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in çatışma sonrası dönemin acısız geçmesi konusundaki kararlılıklarını dile getirdiğini aktaran kaynaklar, yine Aliyev'in "Azerbaycan savaşı sona erdirdi. Şimdi barışı düşünmenin ve sayfayı çevirmenin zamanı geldi. Biz buna hazırız" ifadelerini hatırlattı. Kaynaklar, Aliyev'in barış ve diyalog çağrılarına Ermenistan tarafından olumlu bir karşılık verilmediğine dikkati çekerek, Ermenistan'ın bazı ülkelerin desteği ve cesaretlendirmesiyle gerçekleştirdiği saldırılarla uzlaşmaz ve gerilimi tırmandırıcı politikalara geri dönmeye başladığını dile getirdi.

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        Ermenistan Azerbaycan mevzilerine yine saldırdı
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