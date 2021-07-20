Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Moskova’da Putin ile sorunları görüştü: Bu yoldan ilerlemeliyiz

"Elbette bölgedeki durumun çözüme kavuşturulması en önemli konulardan biri kalmaya devam ediyor. Buna çok büyük ilgi gösteriyorsunuz ve önem veriyorsunuz. Uzlaşıcı çözümlerin bulunulması dolayısıyla sizlere teşekkür ederim. Bunlar her zaman en zor olanlardır. Ancak meselenin çözümünü istiyorsak ki; bunu istiyoruz, bu yoldan ilerlememiz gerekiyor. Şimdiye kadar bunu yapabildik."