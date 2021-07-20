Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Moskova’da Putin ile sorunları görüştü: Bu yoldan ilerlemeliyiz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi. Cumhurbaşkanı Aliyev'i Moskova'daki Vnukovo-2 Uluslararası Havalimanı'nda Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko ve diğer yetkililer karşıladı.
ALİYEV-PUTİN GÖRÜŞMESİ
Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya gelen Putin ve Aliyev, görüşmenin basına açık kısmında açıklamalarda bulundu.
Rusya ve Azerbaycan arasındaki ilişkileri değerlendiren Putin, ekonomi alanındaki ilişkilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası düzelmeye başladığını belirtti.
Putin, bu alanla ilgili en kısa zamanda Rus heyetinin Azerbaycan'a gideceği bilgisini paylaşarak, iki ülkenin Kovid-19'la mücadele konusunda iş birliği yaptığını söyledi.
"BU YOLDAN İLERLEMEMİZ GEREKİYOR"
Bölgesel sorunlara da değinen Putin, şöyle devam etti: