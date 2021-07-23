Ermenistan ateşkesi ihlal etti! Azerbaycan'dan anında misilleme

Azerbaycan toprağı olan Karabağ'ı işgal eden Ermenistan aldığı yenilgiye rağmen yeniden saldırdı.

Ermenistan-Azerbaycan sınırının Kelbecer istikametindeki Azerbaycan mevzileri, Ermenistan'ın Basarkeçer bölgesinde konuşlanan Ermeni askerler tarafından öğle saatlerinde ateş altına alınmıştı.

ERMENİSTAN ATEŞKESİ İHLAL ETTİ

İki ülke arasında ateşkes imzalanırken, Ermenistan bu anlaşmayı yine ihlal etti ve Azerbaycan mevzilerine ateş açtı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan-Azerbaycan sınırının Kelbecer istikametinde çatışmaların devam ettiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Azerbaycan birliklerinin misilleme ateşine devam ettiği bildirildi.

1 AZERBAYCAN ASKERİ ŞEHİT OLDU

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından daha önce yapılan açıklamada, yerel saatle 16.00'da başlayan çatışmalarda bir Ermeni keskin nişancının açtığı ateş sonucunda Ferman Yagublu adlı Azerbaycan askerlerinin şehit düştüğü belirtilmişti.

Bakanlık, Ermeni tarafının bu tür provokasyonlarla iki ülkenin devlet sınırındaki durumu daha da gerginleştirme niyetinde olduğu ifade etmişti.