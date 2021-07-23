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    • 24.07.2021 01:05
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    Ermenistan ateşkesi ihlal etti! Azerbaycan'dan anında misilleme

    Son dakika haberleri.. Azerbaycan toprağı olan Karabağ'ı işgal eden Ermenistan aldığı yenilgiye rağmen yeniden saldırdı. Ermenistan-Azerbaycan sınırının Kelbecer istikametindeki Azerbaycan mevzilerine Ermenistan’ın Basarkeçer bölgesinde konuşlanan Ermeni askerler tarafından ateş açıldı. Anından karşılık verilen saldırı sonrası Azerbaycan birliklerinin misilleme ateşine devam ettiği bildirildi.

    Ermenistan yenilgiye doymadı!

    Azerbaycan toprağı olan Karabağ'ı işgal eden Ermenistan aldığı yenilgiye rağmen yeniden saldırdı.

    Ermenistan-Azerbaycan sınırının Kelbecer istikametindeki Azerbaycan mevzileri, Ermenistan'ın Basarkeçer bölgesinde konuşlanan Ermeni askerler tarafından öğle saatlerinde ateş altına alınmıştı.

    ERMENİSTAN ATEŞKESİ İHLAL ETTİ
    İki ülke arasında ateşkes imzalanırken, Ermenistan bu anlaşmayı yine ihlal etti ve Azerbaycan mevzilerine ateş açtı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan-Azerbaycan sınırının Kelbecer istikametinde çatışmaların devam ettiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Azerbaycan birliklerinin misilleme ateşine devam ettiği bildirildi.

    1 AZERBAYCAN ASKERİ ŞEHİT OLDU
    Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından daha önce yapılan açıklamada, yerel saatle 16.00'da başlayan çatışmalarda bir Ermeni keskin nişancının açtığı ateş sonucunda Ferman Yagublu adlı Azerbaycan askerlerinin şehit düştüğü belirtilmişti.

    Bakanlık, Ermeni tarafının bu tür provokasyonlarla iki ülkenin devlet sınırındaki durumu daha da gerginleştirme niyetinde olduğu ifade etmişti.

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    Haberler Dünya Ermenistan ateşkesi ihlal etti! Azerbaycan'dan anında misilleme