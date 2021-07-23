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    • Dünya
    • 23.07.2021 16:45
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    • 23.07.2021 16:45
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    Ermenistan'dan alçak saldırı! Bir Azerbaycan askeri şehit oldu

    Ermenistan alçak saldırılarına devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun açtığı ateş sonucu bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

    AA
    Azerbaycan'dan acı haber!

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, yerel saatle 16.00 sıralarında iki ülke sınırında Ermenistan ordusunun Basargeçer ilindeki mevzilerinden, Azerbaycan ordusunun Kelbecer ilindeki mevzilerine ateş açıldığı bildirildi.

    BİR ASKER ŞEHİT OLDU
    Açıklamada, Azerbaycan ordusundan bir askerin Ermenistan mevzilerinden keskin nişancı silahıyla açılan ateş sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

    KARŞILIK VERİLDİ
    Şehit askerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulunulan açıklamada, olayın yaşandığı bölgede Azerbaycan ordusunun karşılık verdiği kaydedildi.

    SORUMLULUK ERMENİSTAN'A AİT
    Ermenistan'ın bu tür provokasyonlarla iki ülke sınırındaki durumu gerginleştirmeyi amaçladığı vurgulanan açıklamada, yaşanan provokasyonun tüm sorumluluğunun Ermenistan'a ait olduğu ifade edildi.

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