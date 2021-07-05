Ukrayna'dan dünyaya mesaj: Kimse bize silah satmazken, Türkiye ile bu sorunu çözdük

"SİHA'lar Rusya'yı caydırmak için gerekli. Öyle ki Rusya, Ukrayna'ya yönelik büyük çaplı bir saldırı veya gerilime yol açmayı planlamadan önce iki kez düşünmeli. Bu sadece SİHA'lar için değil Ukrayna'nın satın aldığı her türlü askeri ekipman için geçerli. Ama tabii ki Rusya bizimle büyük çaplı bir askeri çatışmaya girerse veya bize saldırırsa o zaman SİHA'ları kendimizi savunmak için Ukrayna'nın her bölgesinde kullanacağız."